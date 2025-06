Vướng tranh cãi khi 'ép' các Em xinh say hi tặng quà, Trấn Thành đáp trả

(VTC News) -

Là MC dẫn dắt Em xinh say hi, nên Trấn Thành có mối quan hệ khá thân thiết với 30 nữ nghệ sĩ trong chương trình. Những màn tương tác hài hước của Trấn Thành và các em Xinh khiến không khí trở nên vui vẻ, bớt căng thẳng.

Trên mạng xã hội, nam MC cũng thường xuyên khoe được các nữ nghệ sĩ "hối lộ" tặng quà, còn công khai nhắc nhở những nhân vật khác phải biết học hỏi.

Từ mắt kính Quỳnh Anh Shyn tặng, máy massage của Vũ Thảo My đến mắm chưng từ Phương Mỹ Chi, Trấn Thành liên tục khen ngợi. Song anh lại "trách" chuyện chưa nhận được quà từ rapper Pháo.

Trấn Thành khen ngợi các em xinh tặng quà cho mình.

Bên cạnh những ý kiến cho rằng đây chỉ là những màn tương tác hài hước, nam MC cũng vấp phải một số ý kiến trái chiều. Khán giả cho rằng anh đang “ép” các thí sinh phải tặng quà cho mình để được chú ý.

Một khán giả đã bình luận: "Làm vậy hơi kỳ Thành ơi. Nhận quà rồi PR trắng trợn trong khi mình đang là MC của chương trình. Làm vậy là ép những người khác phải tặng quà cho mình à?".

Ngay lập tức, Trấn Thành đáp lại: "Sống hài hước lên bạn ơi. Không ai ép ai hết. Mấy cái này mấy em đó tự tặng và cũng chẳng bao nhiêu với tụi nó cả. Tặng tôi bịch bánh tráng tôi cũng đăng bài cảm ơn. Thoáng lên, sống thoáng lên, cho vui. Đừng căng bạn nhé!".

Trước đó, khi đăng bài khen ngợi Vũ Thảo My tặng quà, một khán giả nhận xét chương trình Em xinh say hi không ai xem nên Trấn Thành luôn phải tích cực, làm mọi trò để quảng bá cho chương trình.

Trước ý kiến trên, Trấn Thành phản bác: “Nó đang top 1 thịnh hành đó. Anh mong em xem qua chương trình rồi bình luận. Anh cảm ơn”. Nhiều bình luận khác đồng tình với Trấn Thành rằng Em xinh say hi là gameshow đang được chú ý thời điểm hiện tại.

Trấn Thành là người dẫn dắt chương trình.

Mới lên sóng 3 tập nhưng chương trình Em xinh say hi liên tục đạt được những thành tích đáng nể. Hội tụ 30 nghệ sĩ từ các lĩnh vực, chương trình thu hút đông đảo sự chú ý của khán giả trẻ. Loạt ca khúc từ chương trình thay phiên nhau leo lên top trending của Youtube.

Là một trong những MC nổi tiếng nhất hiện nay, sự xuất hiện của Trấn Thành góp phần không nhỏ tạo ra tiếng cười cho khán giả, cũng như sự kết nối giữa các nội dung, các nghệ sĩ tham gia.

Tuy nhiên, anh cũng có lúc bị khán giả cho rằng là biểu cảm quá lố, dễ xúc động đến bật khóc. Điều này khiến dư luận chia hai luồng, người yêu thích vì cho rằng anh giúp tăng cảm xúc cho show, người lại thấy nên tiết chế để không lấn át câu chuyện của người trong cuộc.