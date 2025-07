Hari Won trải lòng về việc khó sinh con, Trấn Thành nhắn nhủ xúc động

(VTC News) -

Hari Won vừa trải lòng về căn bệnh khiến bản thân khó có con trong một talkshow. Nữ ca sĩ chia sẻ về việc mắc bệnh ung thư cổ tử cung. Sau 2 lần phẫu thuật, Hari Won suy sụp và lo lắng về việc sẽ khó có con, việc này sẽ ảnh hưởng đến chuyện kết hôn sau này.

Nữ ca sĩ nói việc cô lấy được Trấn Thành là điều may mắn trong cuộc đời. Ông xã chưa bao giờ cằn nhằn hay than phiền về Hari Won. Cả hai sống tự do hơn cả trước khi kết hôn.

"Tôi cảm thấy cuộc sống của mình trọn vẹn. Đôi khi cả hai chỉ cần nằm ôm nhau ngủ được 5 phút vì bận rộn công việc nhưng điều đó cũng khiến tôi hạnh phúc. Gặp được Trấn Thành khiến tôi cảm thấy khoảng thời gian đen tối ngày xưa không còn quá nặng nề. Tôi cảm thấy mình may mắn", Hari Won tâm sự.

Trấn Thành và Hari Won đã ở bên nhau 9 năm.

Trước những trải lòng của Hari Won, Trấn Thành có những chia sẻ trên trang cá nhân để nhắn gửi bà xã. Nam MC nói Hari Won là người phụ nữ mạnh mẽ, tốt đẹp, tuyệt vời và tích cực nhất mà anh từng gặp. Nghe những lời tâm sự của vợ, Trấn Thành thừa nhận "ngồi khóc tỉnh bơ".

"Em trải qua quá nhiều thiệt thòi, khổ đau ở quá khứ rồi, giờ này là giờ hưởng phước. Nhiệm vụ của em là phải luôn hạnh phúc. Nhiệm vụ của anh là giúp em hoàn thành nhiệm vụ của em.

Quyết định vậy đi nha. Cứ sống theo cách em muốn. Thế giới để anh lo!", Trấn Thành viết.

Trấn Thành khẳng định nếu chỉ còn được nhớ một điều duy nhất trên thế giới này thì anh vẫn sẽ chọn nhớ về bà xã.

Hôn nhân của cặp đôi luôn khiến khán giả ngưỡng mộ.

Trấn Thành - Hari Won là một trong những cặp đôi nổi tiếng nhất showbiz Việt. Họ kết hôn năm 2016 sau một năm công khai hẹn hò. Khi ấy, Trấn Thành chia sẻ rằng anh yêu Hari Won vì sự chân thật, dễ thương và đặc biệt là lòng dũng cảm vì dám yêu người như anh.

Hari Won từng thổ lộ, cuộc đời cô có nhiều lần làm sai, và quyết định cưới Trấn Thành là điều đúng đắn duy nhất. Cô gặp đúng người, kết hôn đúng thời điểm nên hôn nhân là chuỗi ngày hạnh phúc, thậm chí hai vợ chồng chưa từng cãi nhau to tiếng trong suốt 8 năm. Hari Won thấy may mắn vì lấy được người chồng tâm lý, luôn yêu thương và chở che mình.

Sau khi kết hôn, Hari Won được nhận xét là ngày càng xinh đẹp, rạng rỡ. Sự nghiệp của Trấn Thành cũng ngày càng thăng hoa. Tuy nhiên, họ luôn phải đối mặt với nhiều tin đồn xấu. Có thời điểm Trấn Thành phải lên tiếng về lời đồn giữa họ có hợp đồng hôn nhân. Nam MC còn đùa rằng nếu thấy "ghét", anh sẽ gia hạn hợp đồng suốt đời.

Trong các show truyền hình, Hari Won thường kể những điều ngọt ngào về Trấn Thành. Nam MC cũng nhiều lần bày tỏ sự mãn nguyện khi có cô làm bạn đời.

Hồi tháng 1, khi nhận một giải thưởng, anh cũng dành những lời ngọt ngào cho Hari Won: "Tôi muốn cảm ơn nhiều nhất đến Hari Won - người phụ nữ hiện tại ở cạnh tôi. Cảm ơn em đã yêu thương anh mỗi ngày, giúp anh thấy nên làm gì đó để đền đáp sự may mắn này".