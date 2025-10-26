Trải nghiệm không gian mua sắm đặc sắc tại Hội chợ mùa Thu 2025

(VTC News) -

Không chỉ là nơi trưng bày và giới thiệu sản phẩm, Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất - 2025 còn trở thành điểm hẹn văn hóa, thương mại đặc sắc của du khách, người dân.

Với hàng trăm gian hàng đến từ các tỉnh, thành trong cả nước, Hội chợ mùa Thu giới thiệu đa dạng các sản phẩm: nông sản, đặc sản vùng miền, hàng tiêu dùng, thủ công mỹ nghệ, thời trang, sách và quà lưu niệm.

Mỗi gian hàng là một câu chuyện về vùng đất, con người, nghề truyền thống và nỗ lực gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc trong thời đại mới.

Nhiều người dân quan tâm đến tham quan, mua sắm tại Hội chợ mùa Thu 2025.

Theo ban tổ chức, Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất - 2025 quy tụ hàng nghìn đơn vị tham gia, trong đó có nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất đến từ các địa phương nổi tiếng như Hà Nội, Tuyên Quang, Hưng Yên, Phú Thọ, Bắc Ninh...

Mỗi gian hàng được trang trí mang đậm dấu ấn vùng miền, giới thiệu những sản phẩm tiêu biểu cùng hoạt động trình diễn nghề truyền thống.

Tại khu vực miền núi phía Bắc, du khách dễ dàng bắt gặp gian hàng của tỉnh Điện Biên với các sản phẩm đặc trưng như nấm hương, mì gạo nước, gạo tám thơm và mật ong rừng.

Không xa đó là gian hàng tỉnh Phú Thọ, nơi giới thiệu rượu cần và nhiều sản vật dân tộc Mường. Chị Nguyễn Thị Bích - chủ gian hàng đặc sản Phú Thọ tất bật giới thiệu rượu cần và các món quà quê dân dã.

“Từ sáng đến giờ khách rất đông, ai cũng tò mò muốn thử rượu cần. Có khách còn chụp ảnh check-in, livestream giới thiệu sản phẩm. Không khí vui lắm, vừa bán hàng vừa quảng bá được văn hóa quê mình”, chị Bích nói.

Sản phẩm đặc trưng của tỉnh Phú Thọ.

Trong khi đó, khu gian hàng miền Trung lại hấp dẫn người tham quan bằng hương vị mặn mòi của mắm, bánh khô mè và các sản phẩm thủ công mây tre đan, gốm sứ tinh xảo.

Các sản phẩm không chỉ được giới thiệu đơn thuần mà còn gắn liền với những hoạt động trải nghiệm sinh động. Du khách có thể tự tay thử giã cốm, dệt thổ cẩm, nếm rượu cần hay học pha trà theo phong cách cổ truyền.

Chính điều này khiến hội chợ trở thành một không gian văn hóa mở, nơi người dân Thủ đô được chạm tay vào tinh hoa của các vùng miền, đồng thời giúp sản phẩm Việt đến gần hơn với người tiêu dùng.

Hội chợ mùa Thu lần 2025 chính thức mở cửa từ ngày 26/10 và sẽ kéo dài đến ngày 4/11 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội).

Anh Nguyễn Quốc Thịnh (phường Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ, tranh thủ ngày cuối tuần anh đưa con trai đến hội chợ để tham quan và mua sắm.

“Tôi thật sự bất ngờ vì hội chợ được tổ chức quy mô, sạch đẹp và rất chuyên nghiệp. Gian hàng nào cũng được đầu tư trưng bày hấp dẫn, người bán nhiệt tình giới thiệu sản phẩm.

Con trai tôi mê nhất gian hàng sách của Nhà xuất bản Kim Đồng, vừa được đọc truyện mới vừa tham gia vẽ tranh và trò chuyện cùng các họa sĩ minh họa. Hai bố con đều thấy vui và có thêm nhiều trải nghiệm thú vị”, anh Thịnh nói.

Tại khu vực Tây Bắc, gian hàng của Hợp tác xã Sản xuất, Chế biến và Kinh doanh Nông sản Điện Biên cũng luôn đông khách.

Anh Nguyễn Văn Đức, đại diện hợp tác xã, cho biết: “Ngay từ buổi sáng, rất nhiều người tìm đến để mua thử các sản phẩm đặc trưng của Điện Biên. Trong đó, mì gạo nước và nấm hương là hai mặt hàng bán chạy nhất. Mọi người khen hàng sạch, ngon, có hương vị riêng biệt. Tôi hy vọng qua hội chợ này, thương hiệu nông sản Điện Biên sẽ được biết đến nhiều hơn, đến gần hơn với người dân Thủ đô và lan tỏa khắp cả nước”.

Không chỉ dừng ở việc mua sắm, nhiều khách hàng cho biết họ cảm thấy thích thú khi được nghe chính người sản xuất giới thiệu về quy trình, nguồn gốc sản phẩm.

“Tôi mua một gói chè Shan tuyết Hà Giang vì được cô chủ gian hàng kể rằng chè được hái thủ công từ những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi trên đỉnh núi cao. Nghe câu chuyện mà thấy trân trọng công sức của người làm nghề”, chị Thu Hà, một khách tham quan, chia sẻ.

Theo nhiều khách mua sắm, Hội chợ mùa Thu 2025 không chỉ là nơi mua sắm mà còn là dịp để mọi người hiểu hơn về văn hóa và con người Việt Nam.

Từ những món quà quê giản dị như rượu cần, mắm ruốc, cho đến những sản phẩm OCOP được đầu tư bài bản, tất cả đều thể hiện tinh thần sáng tạo và tự hào dân tộc.

Đại diện ban tổ chức chia sẻ mục tiêu của Hội chợ là khuyến khích tiêu dùng hàng Việt, tạo cơ hội cho các địa phương quảng bá sản phẩm, thúc đẩy giao thương và du lịch nội địa. Những hoạt động như Hội chợ mùa Thu không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn góp phần bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống, khơi dậy niềm tự hào về sản phẩm quê hương.

Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất - 2025 đã chứng minh rằng, giữa nhịp sống đô thị hiện đại, người tiêu dùng vẫn luôn hướng về những giá trị chân thật và bền vững. Những gian hàng mộc mạc, những nụ cười thân thiện và hương vị quê nhà lan tỏa trong từng sản phẩm chính là điều níu chân du khách.

Từ một buổi mua sắm đơn thuần, người dân Thủ đô và du khách được sống trong không gian đậm đà bản sắc Việt, nơi mỗi món hàng đều chứa đựng tâm huyết của người làm nghề và câu chuyện về quê hương họ.

Đó chính là sức hút lớn nhất của Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất - 2025, không chỉ kết nối kinh tế, mà còn kết nối cảm xúc, ký ức và niềm tự hào dân tộc.