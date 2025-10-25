Toàn cảnh lễ khai mạc Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất 2025

Lễ Khai mạc Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất năm 2025 với chủ đề “Kết nối Con người với sản xuất, kinh doanh” diễn ra lúc 20h tối 25/10.
Tham dự lễ khai mạc có Thủ tướng Phạm Minh Chính; Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV Nguyễn Văn Nên; Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Cùng dự có các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng.
Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất năm 2025 là sự kiện kinh tế - văn hóa có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ ở quy mô quốc gia, mà còn vươn tầm quốc tế, tôn vinh các sản phẩm, thương hiệu tiêu biểu mang bản sắc, trí tuệ Việt Nam.
"Hội chợ sẽ góp phần kích cầu tiêu dùng nội địa, lan tỏa tinh thần 'Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam', thúc đẩy giao thương, đầu tư, hội nhập quốc tế và đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2025 trên 8% và 2 con số trong những năm tiếp theo", Thủ tướng nhấn mạnh.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các nguyên lãnh đạo nhấn nút khai mạc Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất 2025.
Hội chợ mùa Thu là sự kiện xúc tiến thương mại cấp quốc gia mang quy mô và tầm vóc lớn nhất từ trước tới nay. Hội chợ do Bộ Công Thương; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND TP Hà Nội chủ trì.
Không gian Hội chợ được thiết kế như một hành trình xuyên Việt, đưa du khách khám phá sức sống kinh tế, văn hóa của đất nước thông qua 5 phân khu chủ đề đặc sắc.
“Thu Thịnh vượng” là khu vực do Bộ Công Thương chủ trì, Khu “Tinh hoa Văn hóa Việt và Điểm hẹn giao thương” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phụ trách. “Tinh hoa Thu Hà Nội” do UBND TP Hà Nội tổ chức tái hiện không gian văn hóa nghìn năm Thăng Long.
“Thu Đất Việt - Sắc nước hương thu” quy tụ sản phẩm tiêu biểu của 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Phân khu “Thu Gia đình” do Bộ Công Thương và Tập đoàn Vingroup/VEC phối hợp tổ chức mang đến không gian mua sắm, giải trí, ẩm thực và công nghệ. Ngoài ra, khu vực ngoài trời sẽ bùng nổ với Lễ hội Ẩm thực “Thu mỹ vị”.
Hội chợ mùa Thu 2025 được đánh giá hội tụ nhiều kỷ lục, được ví như “Siêu Hội chợ 6 nhất”, bao gồm: quy mô lớn nhất, không gian hiện đại nhất, sản phẩm phong phú nhất, chất lượng cao nhất, hoạt động hấp dẫn nhất, ưu đãi tốt nhất.
Hội chợ được tổ chức từ ngày 25/10 đến 4/11 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEC).
