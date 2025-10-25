Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất 2025 minh chứng cho tầm vóc thời đại của đất nước

(VTC News) -

Tối 25/10, Lễ khai mạc Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất - năm 2025 đã được tổ chức tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội).

Tham dự Lễ khai mạc có Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình.

Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành; 34 tỉnh thành trên cả nước.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất 2025 là một sự kiện kinh tế - văn hóa có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ ở quy mô quốc gia, mà còn vươn tầm quốc tế, tôn vinh các sản phẩm, thương hiệu tiêu biểu mang bản sắc, trí tuệ Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ khai mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - năm 2025. (Ảnh: Viên Minh)

Người đứng đầu Chính phủ khẳng định đây là sự kiện góp phần kích cầu tiêu dùng nội địa, lan tỏa tinh thần “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, thúc đẩy giao thương, đầu tư, hội nhập quốc tế và đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2025 trên 8% và 2 con số trong những năm tiếp theo.

Thủ tướng đánh giá mặc dù Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất - năm 2025 được tổ chức lần đầu tiên song đã đạt được “6 nhất”, bao gồm quy mô lớn nhất, không gian hiện đại nhất, sản phẩm phong phú nhất, chất lượng cao nhất; hoạt động hấp dẫn nhất, chính sách ưu đãi tốt nhất.

“Hội chợ là minh chứng sinh động và thuyết phục cho tư duy hội nhập, năng lực vượt trội, khát vọng bứt phá, tầm vóc thời đại của đất nước’’, Thủ tướng khẳng định.

Đồng thời, Hội chợ là một biểu tượng kết tinh của tinh thần đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, “chỉ bàn làm, không bàn lùi” của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và Nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất năm 2025 không chỉ mở ra không gian kết nối mới giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng, giữa Việt Nam và thế giới, giữa con người với sản xuất kinh doanh, mà quan trọng hơn là nơi “khởi nguồn sáng tạo - trí tuệ tỏa sáng - giao lưu, học hỏi - khẳng định bản lĩnh - lan tỏa tự hào” và tinh thần “Nhà nước kiến tạo - Doanh nghiệp tiên phong - Công tư đồng hành - Đất nước giàu mạnh – Nhân dân hạnh phúc”.

“Chúng ta mong muốn và tin tưởng rằng, thành công của Hội chợ hôm nay sẽ tiếp thêm niềm tin, khơi dậy khát vọng, hun đúc quyết tâm đưa đất nước vươn mình mạnh mẽ, chinh phục những đỉnh cao mới, khẳng định vị thế và tầm vóc của dân tộc Việt Nam trên trường quốc tế’’, Thủ tướng nhấn mạnh.

Gửi lời chia sẻ sâu sắc, lời thăm hỏi ân tình tới đồng bào, chiến sĩ vùng bị thiên tai, bão lũ, tại buổi Lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, đồng bào, chiến sỹ cả nước tiếp tục chung tay quyên góp, ủng hộ đồng bào vùng bão lũ, với nghĩa cử cao đẹp “tình dân tộc, nghĩa đồng bào”, “Lá lành, đùm lá rách”.