Doanh nghiệp quốc tế mang gì đến Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất - 2025?

(VTC News) -

Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất - 2025 với chủ đề "kết nối con người với sản xuất – kinh doanh" đã chính thức được khai mạc vào tối 25/10.

Hội chợ có tổng diện tích trưng bày hơn 130.000 m², gồm 5 phân khu chủ đề, khoảng 3.000 gian hàng, quy tụ sự tham gia của 34 tỉnh, thành phố; các bộ, ngành Trung ương; trên 2.500 tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế.

Bên cạnh các thương hiệu Việt, hội chợ còn có sự tham gia của hơn 80 gian hàng đến từ doanh nghiệp quốc tế thuộc các quốc gia: Ấn Độ, Campuchia, New Zealand, Trung Quốc, Nhật Bản, Australia, Bỉ, Singapore, Lào...

Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất năm 2025 thu hút 80 gian hàng của doanh nghiệp quốc tế

Bà Trần Thị Thanh Mỹ - Phó Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sydney, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Australia - cho biết Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất - 2025 là sự kiện nhận được sự quan tâm đặc biệt từ Chính phủ, Bộ Công Thương và các đơn vị liên quan.

"Được sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao từ lãnh đạo Chính phủ và Bộ Công Thương, chúng tôi đã phối hợp cùng đơn vị đầu mối là Cục Xúc tiến Thương mại, trong thời gian chưa đầy 2 tuần mời 8 doanh nghiệp tham gia hội chợ, trong đó có 6 doanh nghiệp tham gia gian hàng'', bà Trần Thị Thanh Mỹ thông tin

Bà Trần Thị Thanh Mỹ cho biết thêm Thương vụ Việt Nam tại Australia đã cử cán bộ hỗ trợ, đưa đoàn doanh nghiệp về Việt Nam, làm công tác hỗ trợ doanh nghiệp kết nối với các đơn vị, đối tác, cơ quan có liên quan.

Các gian hàng của doanh nghiệp Australia tham gia Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất - năm 2025.

Trong đó, đoàn Australia tham gia hội chợ là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, AI, tài chính, giáo dục. Đây đều là các doanh nghiệp có tiềm năng, năng lực tốt.

"Riêng về lĩnh vực công nghệ, chúng tôi đã mời một doanh nghiệp Australia làm về lĩnh vực truy xuất nguồn gốc. Những nhân tố đứng đầu doanh nghiệp là các Giáo sư đầu ngành người Việt Nam đang công tác tại Australia'', bà Trần Thị Thanh Mỹ cho biết.

Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Australia kỳ vọng Hội chợ Mùa thu lần thứ nhất - 2025 là nơi doanh nghiệp hai nước gặp gỡ trực tiếp, trao đổi, tìm hiểu nhu cầu và năng lực của nhau, từ đó hình thành mối quan hệ hợp tác lâu dài.

Bà Đinh Thị Hoàng Yến, Tham tán Thương mại, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Áo.

Trong khi đó, theo tiết lộ của bà Đinh Thị Hoàng Yến - Tham tán Thương mại, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Áo - gian hàng của Áo trưng bày các sản phẩm của Công ty Live Forever Young, doanh nghiệp chuyên sản xuất các sản phẩm dược phẩm thảo dược tốt cho sức khỏe, với nguyên liệu thiên nhiên từ Việt Nam.

"Chúng tôi đã hỗ trợ, mời doanh nghiệp tham dự hội chợ. Chúng tôi kỳ vọng đây dịp để giới thiệu tới người dân trong nước một doanh nghiệp Áo nhưng phát triển các sản phẩm rất gần gũi với con người Việt Nam'', bà Hoàng Yến nói.

Gian hàng của Bỉ tại Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất - 2025.

Còn ông Nguyễn Tấn Khang - Trưởng phòng Kinh doanh Nội địa tại Công ty Mova Plus - cho biết Mova Plus là doanh nghiệp 100% của Việt Nam, hoạt động tại châu Âu. Được sự kết nối từ Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ, Mova Plus đã tham gia hội chợ.

"Chúng tôi kỳ vọng được giới thiệu các sản phẩm chất lượng tới người dân mong muốn kết nối được với người tiêu dùng, doanh nghiệp, từ đó phát triển mạnh các sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam'', ông Nguyễn Tấn Khang nhấn mạnh.

Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất - 2025 diễn ra từ ngày 25/10 đến 4/11 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia. Đây không chỉ là điểm hẹn giao thương lớn mà còn là không gian tôn vinh giá trị văn hóa Việt, kết nối tinh hoa sản xuất, sáng tạo và hội nhập. Hội chợ là sự kiện kinh tế - văn hóa có quy mô quốc gia, do Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Hà Nội cùng các bộ, ngành và địa phương tổ chức. Theo kế hoạch, hội chợ sẽ diễn ra trên tổng diện tích trưng bày hơn 130.000 m², gồm 5 phân khu chủ đề và trên 3.000 gian hàng. Dự kiến, trong suốt thời gian diễn ra, Hội chợ sẽ đón trung bình khoảng 500.000 lượt khách mỗi ngày.