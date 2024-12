Trái Đất có mấy đường xích đạo?

C

Cà Mau

Hòn Khoai là cụm đảo nằm ở phía Đông Nam mũi Cà Mau thuộc xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Cụm đảo này gồm 5 đảo nhỏ (Hòn Khoai, Hòn Tượng, Hòn Sao, Hòn Đồi Mồi, Hòn Đá Lẻ) và là cụm đảo gần xích đạo nhất Việt Nam.

Đây là cụm đảo nằm ở vĩ độ thấp nhất so với phần đất liền và nằm giữa biển trên thềm lục địa nên khí hậu có tính chất nhiệt đới gió mùa cận xích đạo và tính hải dương: Nóng quanh năm, nền nhiệt cao (tổng lượng nhiệt trong năm hơn 9.000 độ C với nhiệt độ không khí trung bình năm là 26,7 độ C) rất ít thay đổi trong ngày và trong năm, lượng mưa khá nhiều (trung bình năm đạt 2.078 mm) và phân hóa theo 2 mùa rõ rệt.