TP.HCM yêu cầu không né tránh, chậm trễ trong cung cấp thông tin cho báo chí

Thành ủy TP.HCM vừa ban hành Chỉ thị 25-CT/TU về tăng cường công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí.

Chỉ thị yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị và địa phương khắc phục tình trạng chậm cung cấp thông tin, né tránh hoặc gây khó khăn cho báo chí khi tác nghiệp.

Theo Ban Thường vụ Thành ủy, thời gian qua, công tác phát ngôn của các cơ quan hành chính Nhà nước đã có chuyển biến tích cực, phần lớn thông tin chính thống được truyền tải kịp thời, rõ ràng.

Tuy nhiên, một số đơn vị chưa chủ động cung cấp thông tin về vụ việc thuộc phạm vi quản lý; chậm giải trình nội dung báo chí phản ánh hoặc chưa yêu cầu cải chính khi phát hiện thông tin không đúng sự thật.

Phóng viên tác nghiệp tại một kỳ họp của HĐND TP.HCM.

Từ ngày 1/7/2025, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, đặt ra yêu cầu mới đối với việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm Nghị định số 244/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026 của Chính phủ, đồng thời rà soát, bổ sung quy chế nội bộ và phân công người phát ngôn theo quy định.

Đối với vấn đề, vụ việc nghiêm trọng được dư luận quan tâm, người đứng đầu, người phát ngôn hoặc người được ủy quyền phải phát ngôn, cung cấp thông tin ngay và duy trì việc thông tin trong quá trình xử lý. Việc cung cấp thông tin phải tuân thủ quy định về bảo vệ bí mật nhà nước và bí mật trong quá trình điều tra, xử lý.

Với vụ việc nhạy cảm, phức tạp có thể ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, cơ quan liên quan phải báo cáo cấp trên và phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Văn hóa và Thể thao để có phương án cung cấp thông tin. Người đứng đầu và người phát ngôn có trách nhiệm làm rõ nội dung báo chí phản ánh, tạo điều kiện để báo chí tiếp cận thông tin chính xác, kịp thời; không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Hoạt động cung cấp thông tin báo chí định kỳ hàng tuần của TP.HCM.

Khi giao nhiệm vụ hoặc thay đổi người phát ngôn, cơ quan, đơn vị phải công khai họ tên, chức vụ, số điện thoại và địa chỉ thư điện tử công vụ của người này trên cổng hoặc trang thông tin điện tử trong vòng 24 giờ kể từ khi ban hành quyết định.

Văn bản thông báo cũng phải được gửi đến Sở Văn hóa và Thể thao để tổng hợp, cập nhật danh sách người phát ngôn trên địa bàn. Người được giao nhiệm vụ hoặc được ủy quyền phát ngôn không được ủy quyền lại cho người khác.

Chỉ thị yêu cầu mở chuyên mục thông tin cung cấp cho báo chí trên Cổng thông tin điện tử Thành ủy TP.HCM, Cổng thông tin điện tử TP.HCM, cổng thông tin điện tử (hoặc trang thông tin điện tử), các trang, kênh, tài khoản trên mạng xã hội hoặc nền tảng số chính thức của các cơ quan, đơn vị, địa phương để đăng tải nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin.

Các tài khoản mạng xã hội chính thức của cơ quan hành chính nhà nước phải được công bố trên cổng hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan đó. Khi xảy ra vụ việc đột xuất, bất thường, đơn vị liên quan cần kịp thời cung cấp thông tin qua các kênh chính thức.

Các cơ quan phải chủ động xác minh thông tin báo chí đăng tải chưa chính xác hoặc chưa đầy đủ. Khi có căn cứ xác định thông tin không đúng sự thật, cơ quan liên quan gửi văn bản yêu cầu cơ quan báo chí phản hồi, cải chính, xin lỗi theo quy định, đồng thời thông báo cho Sở Văn hóa và Thể thao theo dõi. Trường hợp thông tin báo chí giúp phát hiện hành vi vi phạm, cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy phải chỉ đạo xử lý kịp thời.

Phó Bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết trao đổi với lãnh đạo các cơ quan báo chí tại Hội nghị tổng kết việc triển khai thực hiện đề án thành lập Cơ quan Báo và PTTH TP.HCM, tháng 9/2026.

Ban Thường vụ Thành ủy giao Đảng ủy UBND TP.HCM lãnh đạo UBND thành phố công khai, cập nhật danh sách người phát ngôn; chỉ đạo các đơn vị thực hiện quy chế phát ngôn và tạo điều kiện cho báo chí tác nghiệp. Sở Văn hóa và Thể thao tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về báo chí thuộc thẩm quyền, phối hợp xử lý hành vi cản trở hoạt động báo chí.

Các cơ quan liên quan được giao tăng cường giám sát, tập huấn người phát ngôn. Cơ quan báo chí trực thuộc thành phố phải rà soát quy trình xuất bản, quản lý phóng viên, bảo đảm thông tin khách quan, phản ánh trung thực sự việc và chịu trách nhiệm về nội dung đăng tải.

Chỉ thị mới thay thế Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 7/5/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM.

Hà Khánh (VOV-TP.HCM)