Cần Giờ ‘thay da đổi thịt’ từ các siêu dự án và hạ tầng

Dự án tỷ đô thúc đẩy phát triển kinh tế
Dự án Khu đô thị lấn biển Cần Giờ, TP.HCM có quy mô 2.870 hecta với tổng vốn đầu tư hơn 10 tỷ USD đang được triển khai rầm rộ. Siêu dự án này là lực đẩy mạnh mẽ, làm thay đổi cuộc sống của hàng nghìn người dân sống trong khu vực.
Anh Minh Trí (ngụ xã Cần Giờ) cho biết, anh sống bằng nghề đi biển, đánh bắt thủy hải sản. Tuy nhiên, ngư dân phải phụ thuộc nhiều vào thời tiết, vào biển nên thu nhập không ổn định.
Theo anh Trí, khi dự án Khu đô thị lấn biển Cần Giờ được triển khai, nhiều bà con trong xã đã vào công trường để làm việc. Thu nhập ổn định từ 9 - 13 triệu đồng/tháng. Các hộ dân kinh doanh, buôn bán hàng hóa cũng đắt khách hơn trước rất nhiều.
“Điều quan trọng là dự án không ảnh hưởng đến việc đánh bắt thủy hải sản của người dân. Bên cạnh đó lại tạo thêm nhiều công ăn việc làm, thu nhập cho bà con địa phương”, anh Trí nói.
Bà Đỗ Ngọc Hường (ngụ xã Cần Giờ) chia sẻ, nhiều lao động địa phương làm việc ở trung tâm TP.HCM cũng về quê để xin làm nhân viên vườn ươm cây xanh hoặc làm công nhân, bảo vệ trong dự án Khu đô thị lấn biển Cần Giờ. Một số khác lại về địa phương mở homestay, mở điểm kinh doanh ăn uống, cho thuê nhà, thuê xe..
Theo bà Hường, bà có người cháu học ngành quản lý nhà hàng khách sạn. Cháu của bà đang nỗ lực học hành để sau này về quê làm việc, không muốn đi đâu xa.
“Thấy Cần Giờ phát triển, tôi vui lắm. Trước đây đi lại khó khăn, giao thông cách trở nên Cần Giờ ít du khách, kinh tế phát triển chậm. Nay đi tới đâu cũng thấy đông vui, nhộn nhịp là phấn khởi vô cùng", bà Hường nói.
Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, bà Võ Thị Diễm Phượng, Phó Chủ tịch UBND xã Cần Giờ cho biết, chủ đề của đại hội Đảng bộ xã Cần Giờ lần thứ I nhiệm kỳ 2025-230 là xây dựng và phát triển Cần Giờ thành khu đô thị thương mại dịch vụ, du lịch sinh thái bền vững và phát triển kinh tế biển.
Hiện nay, nhiều dự án đã và sẽ đầu tư trên địa bàn xã Cần Giờ, trong đó là có Khu đô thị lấn biển.
“Chúng tôi cảm nhận, Cần Giờ đang ngày càng ‘thay da đổi thịt’. Chính quyền địa phương tin tưởng, trong những năm tới, hạ tầng được đồng bộ, người dân Cần Giờ sẽ thấy rõ những lợi ích, hiệu quả mà dự án mang lại”, bà Phượng nói.
Theo bà Phượng, dự án khu đô thị lấn biển tại Cần Giờ đang mở ra nhiều cơ hội việc làm cho người dân địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển thương mại - dịch vụ, tăng thu ngân sách và từng bước nâng cao đời sống người dân.
Cũng theo Phó Chủ tịch UBND xã Cần Giờ, thời gian qua, địa phương nhận được sự quan tâm đặc biệt của thành phố trong đầu tư hạ tầng và các công trình tiện ích. Việc đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất được xem là đòn bẩy quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
“Cần Giờ đang dần kết nối tốt hơn với trung tâm TP.HCM bằng đường Rừng Sác hay kết nối đường thủy qua sông Lòng Tàu. Bên cạnh đó là những dự án đang được triển khai trên địa bàn xã. Cùng với khu đô thị lấn biển, Cần Giờ đang dần khoác lên mình một diện mạo mới với hình hài của một khu đô thị biển hiện đại. Đây là yếu tố quan trọng để thu hút du khách trong nước và quốc tế đến với Cần Giờ”, bà Phượng nói.
“Mạch máu” hạ tầng được bơm mạnh mẽ
Ngoài khu đô thị lấn biển quy mô “khủng”, Cần Giờ đang được quan tâm đặc biệt với hàng loạt dự án hạ tầng giao thông lớn nhằm kết nối với địa phương.
Để tháo gỡ “nút thắt” về giao thông tồn tại suốt hàng chục năm tại Cần Giờ, Vingroup đã đề xuất hàng loạt dự án hạ tầng quy mô lớn.
Nổi bật là kế hoạch thực hiện tuyến metro tốc độ 350km/h, hoạt động liên tục giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ Khu đô thị Phú Mỹ Hưng đến Cần Giờ với chỉ 12 phút. Dự án nối trực tiếp Cần Giờ với trung tâm TP.HCM. Mục tiêu của tuyến metro này là rút ngắn thời gian di chuyển, chấm dứt cảnh chờ phà và tắc nghẽn suốt nhiều năm.
Song song đó, Vingroup cũng đề xuất nghiên cứu đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu. Đường vượt biển sẽ nối hai trung tâm du lịch cách nhau 15 km qua vịnh Gành Rái. Tuyến đường này giúp việc di chuyển từ Cần Giờ đến Vũng Tàu chỉ mất 10 phút, mở ra hành lang du lịch - kinh tế biển an toàn, thay thế cho tuyến phà biển hiện tại.
TP.HCM cũng đang đẩy nhanh nhiều công trình trọng điểm, trong đó có cầu Cần Giờ. Đây được coi là dự án hạ tầng quan trọng nhằm cải thiện khả năng kết nối khu vực này với trung tâm TP.HCM, giảm tải cho phà Bình Khánh. Dự án cầu Cần Giờ dự kiến khởi công năm 2026 với 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp. Tổng chiều dài toàn tuyến của dự án này là 7,3km, kinh phí hơn 11.000 tỷ đồng.
KTS Khương Văn Mười, nguyên Chủ tịch Hội Kiến trúc sư TP.HCM nhận định, hạ tầng giao thông như mạch máu của các đô thị. Mạch máu đi tới đâu thì phát triển tới đó.
Thời gian qua, Chính phủ đã hỗ trợ miền Nam nhiều tuyến đường giao thông như: Vành đai 2, Vành đai 3, Vành đai 4 và các trục đường giao thông kết nối nhằm mục đích phát triển cả vùng. Đó là chiến lược phát triển vùng TP.HCM mới bao gồm Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.
“Cần Giờ là đô thị mới, hiện đại, kiến trúc xanh, phát triển bền vững (ESG). Đây là tiêu chí mà cả thế giới đang hướng đến nhưng không phải nơi nào cũng làm được. Ở đây thuận lợi là 1 dự án độc lập và đủ điều kiện để thực hiện vì chủ đầu tư có năng lực, uy tín”, ông Mười nói.
Theo ông Mười, khi giao thông được kết nối thông suốt và có thêm tuyến metro thì thời gian di chuyển của người dân được rút ngắn rất nhiều. Điều này sẽ giúp kinh tế phát triển, đời sống người dân khá giả hơn.
Nhìn lại quá trình phát triển của Khu đô thị Phú Mỹ Hưng và Thủ Thiêm, ông kỳ vọng sự đóng góp bứt phá của Cần Giờ cho TP.HCM.
“Trước đây, Phú Mỹ Hưng hay Thủ Thiêm, Thảo Điền đều là những vùng đầm lầy, kinh tế không phát triển. Tuy nhiên, khi được quy hoạch bài bản, đầu tư đồng bộ thì những khu vực tối tăm đã sáng đèn, trở thành những đô thị hiện đại, kiểu mẫu của thành phố”, ông Mười chia sẻ.
Bà Lê Thị Thanh Hằng, Tổng giám đốc Vietnam Groove đánh giá, Cần Giờ đang chứng kiến làn sóng đầu tư hạ tầng lớn nhất lịch sử với quy hoạch vượt trội. Chính quyền TP.HCM đã tập trung cao cho sự phát triển của Cần Giờ.
Trong đó, tuyến đường sắt tốc độ cao kết nối từ Phú Mỹ Hưng tới Cần Giờ hay đường vượt biển Cần Giờ qua Vũng Tàu là những dự án giúp người dân, du khách giao thương, du lịch mạnh mẽ. Chưa kể các dự án cảng biển, cảng trung chuyển hay kết nối đường Rừng Sác và cao tốc Bến Lức - Long Thành.
Đặc biệt, khi sân bay quốc tế Long Thành chính thức khai thác, du khách đến Cần Giờ chỉ mất 1 giờ đồng hồ. Đây là một khoảng cách lý tưởng để cho các tour quốc tế và du khách quốc tế họ có thể đến đây, hoặc về trung tâm TP.HCM rồi xuống Cần Giờ.
“Ở đâu hạ tầng phát triển thì bất động sản sẽ phát triển. Và khi tất cả hạ tầng tập trung phát triển ở Cần Giờ, chắc chắn bất động sản của khu vực này sẽ phát triển, kéo theo cư dân về sinh sống, tạo ra công ăn việc làm, từ đó tạo ra tính thanh khoản”, bà Hằng nói.
Theo bà Hằng, ngoài hạ tầng, dự án Khu đô thị lấn biển Cần Giờ còn có nhiều công trình mang tầm vóc và kỷ lục thế giới. Dự án cũng có nhiều khu vui chơi, giải trí lớn, độc đáo. Đây là những công trình có sức hút lớn.
Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng đã làm việc với khoảng 20 đơn vị vận hành, khai thác khách sạn lớn trên thế giới. Những khách sạn này đều có lượng khách hàng đông đảo. Khi đến TP.HCM, du khách thường sẽ tìm đến những thương hiệu quen thuộc để lưu trú và nghỉ ngơi.
“Những khu đô thị sầm uất cũng đều bắt nguồn từ số 0 hoặc là từ những vùng đất hoang sơ thì Cần Giờ cũng vậy. Hiện tại Cần Giờ giống như một nàng công chúa ngủ say và đang trong quá trình thức giấc. Chính quyền và chủ đầu tư đều nỗ lực phát triển hạ tầng thì sắp tới, Cần Giờ sẽ là một trong những khu vực trọng điểm của TP.HCM sau sáp nhập”, bà Hằng phân tích.
Vùng hoang sơ "biến hình" thành khu đô thị sầm uất
Ông Võ Minh Toàn, CEO AKAHomes đánh giá, Vingroup là doanh nghiệp có nhiều kinh nghiệm về kiến tạo các đô thị hiện đại, sầm uất.
Theo ông Toàn, tại TP.HCM, người dân có thể tham khảo ở Vinhomes Grand Park (TP Thủ Đức cũ). Lúc trước, đây chỉ là một cánh đồng, đồng không mông quạnh, dân cư thưa thớt. Sau khi xây dự án, dân cư rất đông đúc, khoảng 70.000 người đã về ở, tạo nên quần thể dân cư văn minh. Thứ hai là khu đô thị trung tâm Vinhomes Central Park, tỷ lệ lấp đầy gần như 100%. Đây là khu đô thị kiểu mẫu.
Với Khu đô thị lấn biển Cần Giờ, dự án này rất khác biệt. Dự án được áp dụng tiêu chuẩn ESG++. Nghĩa là khu đô thị này tạo ra một giá trị đặc biệt. Dự án sẽ là nơi ở cho những người thuộc giới giàu và siêu giàu trong tương lai. Đây cũng sẽ là khu đô thị nghỉ dưỡng cho khách du lịch cao cấp. Ngoài ra, dự án cũng tạo một quần thể nghỉ dưỡng, dưỡng lão lý tưởng cho những người già có kinh tế vững vàng.
Bình luận