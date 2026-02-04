TP.HCM tháo dỡ xong trạm thu phí T3 trên quốc lộ 51 trước ngày 12/2

Đây là trạm thu phí thuộc dự án BOT mở rộng quốc lộ 51 đã dừng hoạt động hơn 3 năm qua nhưng chưa được xử lý dứt điểm, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Từ sáng sớm, lực lượng chức năng đã có mặt để phân luồng, điều tiết phương tiện, bảo đảm trật tự trong suốt quá trình thi công. Hệ thống biển cảnh báo được bố trí từ xa; hai làn xe sát dải phân cách theo hướng từ TP.HCM đi Đồng Nai tạm thời rào chắn để phục vụ tháo dỡ, trong khi chiều ngược lại, các phương tiện vẫn lưu thông bình thường.

Xe đục bê tông chuyên dụng được huy động phá dỡ các hạng mục nhà trạm, đảo phân luồng và móng trụ

Tại hiện trường, hai xe đục bê tông chuyên dụng được huy động phá dỡ các hạng mục nhà trạm, đảo phân luồng và móng trụ. Dù một số làn ô tô phải tạm đóng, song nhờ phương án tổ chức giao thông hợp lý, lưu lượng phương tiện qua khu vực ổn định, không xảy ra ùn tắc.

Dự án BOT mở rộng quốc lộ 51 dài 73km, đi qua Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây), đã dừng thu phí tại các trạm T1, T2, T3 từ nhiều năm trước. Tuy nhiên, việc tháo dỡ các trạm thu phí bị chậm do chưa thống nhất phương án xử lý giữa các bên liên quan.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, dù không còn chức năng khai thác, trạm T3 vẫn tồn tại các hạng mục như nhà điều hành, đảo phân luồng, móng trụ… làm thu hẹp mặt đường, tạo xung đột giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Việc tháo dỡ được xác định là cấp thiết nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân, đồng thời tạo điều kiện để phương tiện lưu thông thông thoáng, thuận tiện hơn.

Hướng giao thông qua trạm T3 từ Đồng Nai về TP.HCM vẫn lưu thông bình thường

Theo kế hoạch, Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật TP.HCM là đơn vị chủ trì thi công, thời gian tháo dỡ dự kiến kéo dài khoảng 8 ngày và phấn đấu hoàn tất trước ngày 12-2 (25 tháng Chạp).

Trước đó, thành phố đã nhiều lần đề nghị Công ty CP Phát triển đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu (BVEC), chủ đầu tư dự án BOT quốc lộ 51, khẩn trương tháo dỡ trước ngày 15-12-2025. Tuy nhiên, do vướng mắc kéo dài, doanh nghiệp chưa thực hiện, buộc TP.HCM phải chủ động tổ chức xử lý.