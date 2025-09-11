Xe tải tông liên hoàn 7 ô tô trên quốc lộ 51, giao thông kẹt cứng

(VTC News) -

Chiều 11/9, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra trên quốc lộ 51, đoạn qua xã An Phước (tỉnh Đồng Nai) khiến nhiều phương tiện hư hỏng nặng, giao thông ùn tắc kéo dài.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên quốc lộ 51.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h, ô tô tải biển số Đồng Nai chạy theo hướng TP.HCM bất ngờ tông vào hai xe 5 chỗ và một xe tải chạy cùng chiều. Cú va chạm mạnh khiến các xe lao vào dải phân cách giữa đường, biến dạng.

Không dừng lại, xe tải này tiếp tục lao thêm khoảng 100m và tông vào một ô tô 7 chỗ đang dừng chờ đèn đỏ. Cú đâm khiến xe 7 chỗ lao về phía trước, tông liên hoàn vào xe bán tải, một ô tô 5 chỗ và một ô tô khác chạy bên cạnh. Đoạn đường hơn 150m vương vãi nhiều mảnh vỡ.

Ông Nguyễn Thanh Để (65 tuổi), ngồi trên ô tô 7 chỗ, cho biết xe của ông bị tông từ phía sau khi đang chờ đèn đỏ. “Tôi nghe tiếng rầm lớn rồi bất tỉnh trong giây lát, tỉnh lại thấy nhiều xe hư hỏng bên đường. Rất may không ai bị thương”, ông kể.

Sau khi gây tai nạn, tài xế ô tô tải dừng xe bên đường và rời khỏi hiện trường. Nhận đuợc tin báo lực lượng CSGT có mặt để phân luồng, điều tra nguyên nhân.

Quốc lộ 51 dài khoảng 80 km, nối Đồng Nai với TP.HCM. Đây cũng là tuyến giao thông huyết mạch của khu vực Đông Nam Bộ, thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc và tai nạn.