Cận cảnh trạm thu phí bỏ hoang ở TP.HCM và Đồng Nai

Ba trạm thu phí BOT trên quốc lộ 51 qua TP.HCM và Đồng Nai đã ngừng hoạt động nhiều năm nhưng chưa được tháo dỡ.
Ba trạm thu phí do Công ty CP Phát triển Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu quản lý đã ngưng thu phí từ tháng 1/2023. Dù vậy, hệ thống dải phân cách, trụ bê tông, cabin kiểm soát cũ và lớp sơn kẻ đường đã mờ vẫn chưa được tháo dỡ, gây cản trở tầm nhìn và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người tham gia giao thông trên quốc lộ 51.
Ba trạm thu phí hiện trong tình trạng hoang phế, nhiều hạng mục hư hỏng, bụi phủ dày đặc. Các dải phân cách, trụ cảnh báo và biển báo đã phai sơn, gần như không còn tác dụng hướng dẫn, tiềm ẩn rủi ro cho người tham gia giao thông.
Tại trạm thu phí số 1 thuộc phường Tam Phước (Đồng Nai), mặt đường xuất hiện nhiều ổ gà, khung thép trơ trọi, cột chống và tấm thép hư hỏng nặng. Các cabin bán vé, tủ điện rỉ sét do bỏ không nhiều năm, khiến khu vực trở nên nhếch nhác, mất mỹ quan và tiềm ẩn nguy hiểm cho người qua lại.
Theo Sở Xây dựng Đồng Nai, sau khi các trạm thu phí trên quốc lộ 51 dừng hoạt động, nhiều đoạn đường bị hư hỏng nặng, xuất hiện hằn lún bánh xe và vạch sơn mờ, khiến khả năng cảnh báo giảm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông.
Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai, cho biết Ban An toàn giao thông tỉnh cùng Sở Giao thông vận tải (trước khi sáp nhập) đã làm việc với doanh nghiệp BOT và Cục Đường bộ Việt Nam, đề nghị tháo dỡ hai trạm thu phí trên quốc lộ 51. Tuy nhiên, quá trình xác lập sở hữu toàn dân đối với tài sản này đến nay vẫn chưa hoàn tất.
Mới đây, Sở Xây dựng Đồng Nai có văn bản gửi Cục Đường bộ Việt Nam và doanh nghiệp BOT, đề nghị khẩn trương tháo dỡ các trạm thu phí không còn hoạt động. Cùng thời điểm, Công an TP.HCM cũng kiến nghị tháo dỡ trạm thu phí trên quốc lộ 51 đoạn qua địa bàn Bà Rịa – Vũng Tàu cũ nhằm đảm bảo an toàn giao thông.
Thường xuyên chạy xe qua khu vực này, tài xế Nguyễn Minh Tài (TP.HCM) cho rằng, nếu không còn hoạt động, cơ quan chức năng cần sớm tháo dỡ để trả lại mặt đường thông thoáng, thay vì để công trình xuống cấp, án ngữ giữa quốc lộ, gây nguy hiểm cho người đi đường.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News cho thấy, cả ba trạm thu phí BOT trên quốc lộ 51 đều xuống cấp nghiêm trọng sau nhiều năm bỏ hoang, trong khi lưu lượng xe cộ qua lại rất lớn. Nhiều hạng mục như thanh chắn an toàn, biển cảnh báo và tấm thép cabin bị hư hỏng nặng. Do trạm không còn hoạt động, phương tiện di chuyển qua làn hẹp với tốc độ cao, trong khi vạch sơn vàng – đen trên các trụ bê tông đã mờ bụi, gần như không thể nhận thấy vào ban đêm.
Các trạm thu phí dừng hoạt động trên quốc lộ 51 khiến việc lưu thông bị cản trở đáng kể.
Theo Sở Xây dựng Đồng Nai, nguyên nhân các trạm thu phí trên quốc lộ 51 chưa được tháo dỡ là do tuyến đường này vẫn chưa hoàn tất thủ tục và chưa có quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản tại các trạm.
Giữa tháng 10, Liên doanh Tổng công ty Xây dựng số 1 (CC1) và Công ty CP Phát triển Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC) đã có văn bản gửi Chính phủ, Bộ Xây dựng và UBND tỉnh Đồng Nai, đề xuất được đầu tư cải tạo, nâng cấp quốc lộ 51 theo hình thức BOT.
CC1 và BVEC mong muốn được tiếp tục đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 51 giai đoạn 2 nhằm đảm bảo tuyến đường được khai thác đồng bộ, an toàn và thông suốt. Khi dự án được chấp thuận, nhà đầu tư sẽ tái sử dụng các trạm BOT hiện có để thu phí trở lại.
