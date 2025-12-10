TP.HCM sẽ thành lập thành phố khoa học ở Bình Dương

(VTC News) -

Phát biểu tại kỳ họp thứ 6, HĐND TP.HCM ngày 10/12, Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết thành phố chọn khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo để giải bài toán tăng trưởng, làm cứu cánh để thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình.

Theo ông Được, TP.HCM có nguồn tài nguyên rất đặc biệt mà không nơi nào có được. Đây là trung tâm về nguồn nhân lực chất lượng cao, nơi tập trung các doanh nghiệp lớn, các chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành. Đây là nguồn tài nguyên quý giá mà không nơi nào có được, và cũng là điều kiện đặc biệt thành phố chọn khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo cho phát triển trong giai đoạn mới.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại kỳ họp thứ 6, HĐND TP.HCM khóa X.

Hiện rất nhiều tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới đã đến TP.HCM đã làm ăn và tiếp tục đến thành phố đầu tư trong giai đoạn mới.

Để tập trung phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi sang công nghiệp chất lượng cao, TP.HCM sẽ xây dựng thành phố khoa học tại Bình Dương. Nơi này sẽ tập trung cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Hiện tập đoàn Becamex đã thực hiện quy hoạch xong và chuẩn bị các điều kiện về hạ tầng.

Thành phố khoa học Bình Dương sẽ thu hút các ngành nghề công nghệ cao, các dự án trọng điểm, các ngành giá trị lớn, năng lượng tái tạo, công nghệ sinh học, AI... chủ yếu tập trung vào doanh nghiệp khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh đó, TP.HCM cũng sẽ tập trung đầu tư mạnh về y tế và giáo dục chất lượng cao. Thành phố đang quy hoạch để xây dựng một thành phố vệ tinh tại Bình Chánh. Diện tích rộng lớn này sẽ là nơi tập trung các trường đại học chất lượng cao, đại học quốc tế, các bệnh viện chất lượng cao.

Khi nơi này hình thành, sẽ di dời các trường, viện, trung tâm đào tạo lớn ở khu trung tâm về đây, để thuận lợi cho đầu tư phát triển của nhóm ngành này.

Sau sáp nhập, TP.HCM có gần 100 trường đại học, viện nghiên cứu, đào tạo.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND TP.HCM đã đóng góp gần 430 triệu đồng hỗ trợ đồng bào thiệt hại do bão lũ.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết từ 2026, TP.HCM sẽ là đại công trường. Rất nhiều công trình lớn sẽ triển khai từ 2026 như các tuyến metro, các dự án giao thông cửa ngõ, dự án cải tạo kênh rạch, chỉnh trang đô thị...

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, thành phố yêu cầu từng chủ đầu tư xây dựng sơ đồ Gantt cho từng dự án, để theo dõi tiến độ theo tuần, theo tháng.

"Thành phố cam kết đẩy mạnh các dự án trọng điểm thời gian tới như Vành đai 3, Vành đai 4, dự án chống ngập, dự án khu đô thị Bình Quới... Tôi tin chắc với quyết tâm triển khai quyết liệt, cùng với các chính sách đột phá, khi các công trình trọng điểm đi vào hoạt động, TP.HCM sẽ bứt phá trong thời gian tới", ông Được nói.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND TP đã đóng góp hỗ trợ người dân vùng lũ miền Trung gần 430 triệu đồng.