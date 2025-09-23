Trung tâm hành chính Bình Dương cũ được đề xuất thành tổ hợp khoa học - công nghệ

(VTC News) -

Ngày 23/9, thông tin từ UBND TP.HCM, đơn vị vừa ban hành quyết định đổi tên và chuyển giao cơ quan quản lý Tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương (cũ), chính thức đưa công trình này sang giai đoạn khai thác mới, định hướng trở thành tổ hợp khoa học - công nghệ.

Quyết định do Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh ký, ghi rõ: "Ban Quản lý Tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương” được đổi tên thành “Ban Quản lý Tòa nhà Trung tâm hành chính”, trực thuộc Văn phòng UBND TP.HCM.

Văn phòng UBND TP.HCM có trách nhiệm tổ chức chuyển giao nguyên trạng nhân sự, tài chính và ban hành quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu của Ban Quản lý Tòa nhà Trung tâm hành chính.

Tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương (cũ) tọa lạc đường Lê Duẩn, phường Bình Dương, TP.HCM.

Việc đổi tên và chuyển giao nhằm sắp xếp lại bộ máy sau khi TP.HCM mở rộng địa giới hành chính, tiếp nhận các cơ sở công vụ từ Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Danh sách các đơn vị chịu trách nhiệm thi hành quyết định gồm: Chánh Văn phòng UBND TP.HCM, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng ban Ban Quản lý Tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương, Trưởng ban Ban Quản lý Tòa nhà Trung tâm hành chính cùng các cơ quan, đơn vị liên quan.

Trước đó (22/9), Sở Xây dựng TP.HCM có văn bản đề xuất phương án bố trí, sắp xếp lại trụ sở làm việc tại Tòa nhà Trung tâm hành chính Bình Dương (cũ).

Theo Sở Xây dựng, Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương (cũ) có diện tích xây dựng 30.985,50m², gồm 2 tòa tháp đôi (A và B). Ngoài tầng hầm và tầng mái chung (có sân đỗ trực thăng), mỗi tháp có 22 tầng (trong đó có 2 tầng kỹ thuật) .

Đây từng là nơi làm việc của 55 cơ quan, đơn vị, tổ chức với số lượng khoảng 4.000 chỗ làm việc của tỉnh Bình Dương (cũ) trước khi sáp nhập với TP.HCM.

Sau khi sáp nhập, tháp A còn 18/23 cơ quan, đơn vị. Tháp B còn 20/32 cơ quan đơn vị đang làm việc, với tổng số khoảng 1.000 người.

Theo đề xuất của Sở Xây dựng, tháp A của tòa nhà sẽ được sắp xếp trở thành nơi làm việc cho 18 sở, ban, ngành (Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Ban Quản lý các khu công nghiệp...). Tháp B được sử dụng để phục vụ cho hoạt động của Trung tâm khoa học công nghệ TP.HCM và Tòa nhà đa năng khoa học công nghệ.

Sở Xây dựng đề xuất giao Văn phòng UBND TP.HCM quản lý, vận hành tòa nhà.