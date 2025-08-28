Cận cảnh cụm y tế đầu tiên tích hợp đào tạo và chăm sóc sức khỏe ở Việt Nam

Cơ sở 2 trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch tại cụm y tế Tân Kiên vừa khánh thành, là hạng mục trọng điểm trong định hướng xây dựng “campus y tế” đầu tiên của Việt Nam, tích hợp đào tạo, nghiên cứu và chăm sóc sức khỏe theo chuẩn quốc tế.
Công trình có ý nghĩa đặc biệt, chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, đồng thời đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao của thành phố.
Công trình được đầu tư hơn 2.425 tỷ đồng từ ngân sách TP.HCM, phát triển theo mô hình Viện - Trường, kết hợp giảng dạy, thực hành và nghiên cứu y khoa theo chuẩn quốc tế.
Dự án được khởi công ngày 17/2/2023, hoàn thành vượt tiến độ tháng. Ngày 22/8, Sở Xây dựng TP.HCM đã chấp thuận hoàn tất công trình sau khi nghiệm thu kỹ thuật, sẵn sàng đưa vào sử dụng.
Cơ sở 2 được xây dựng trên khu đất rộng 67.400 m², tổng diện tích sàn hơn 132.000 m² với 3 khối nhà chính, gồm 10 tầng nổi và 1 tầng hầm. Điểm nhấn của công trình là 19 giảng đường với sức chứa từ 50 - 1.000 chỗ, 19 khu vực thực hành đa bộ môn, trung tâm mô phỏng bệnh viện, phòng thực hành kỹ năng tiền lâm sàng.
Khuôn viên 33 ha còn tích hợp hệ thống giao thông nội bộ, cây xanh, khu thể thao và hạ tầng công nghệ quản lý tòa nhà hiện đại. Ngoài không gian học tập, cơ sở còn được trang bị các khu phức hợp thể thao như sân bóng đá, bóng rổ, tennis, nhà đa năng nhằm phục vụ sinh viên và giảng viên.
Các khối giảng đường được thiết kế thông thoáng, nhiều giếng trời lấy ánh sáng tự nhiên, ban công mở tạo không gian học tập và sinh hoạt hiện đại.
Ông Võ Đức Thanh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM, cho biết quá trình thi công gặp nhiều khó khăn nhưng nhờ sự nỗ lực của các đơn vị, công trình đã hoàn thành vượt tiến độ, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và an toàn.
Theo PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hào, Chủ tịch Hội đồng trường ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch, cơ sở mới là niềm tự hào lớn, góp phần nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng. Với quy mô và cơ sở vật chất hiện đại, cơ sở 2 được kỳ vọng trở thành một trong những trung tâm đào tạo y khoa hiện đại bậc nhất cả nước.
Công trình này là hạng mục trọng điểm trong định hướng xây dựng “campus y tế” đầu tiên của Việt Nam tại cụm y tế Tân Kiên. Đây là mô hình tích hợp đào tạo, nghiên cứu và chăm sóc sức khỏe, hướng đến chuẩn quốc tế và tầm khu vực ASEAN, mở ra bước phát triển mới cho hệ thống y tế và giáo dục y khoa của TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung.
