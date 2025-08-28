Cận cảnh cụm y tế đầu tiên tích hợp đào tạo và chăm sóc sức khỏe ở Việt Nam

Công trình này là hạng mục trọng điểm trong định hướng xây dựng “campus y tế” đầu tiên của Việt Nam tại cụm y tế Tân Kiên. Đây là mô hình tích hợp đào tạo, nghiên cứu và chăm sóc sức khỏe, hướng đến chuẩn quốc tế và tầm khu vực ASEAN, mở ra bước phát triển mới cho hệ thống y tế và giáo dục y khoa của TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung.