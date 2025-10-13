ĐH Đảng bộ TP.HCM: Phấn đấu đưa thành phố thành siêu đô thị hiện đại, đáng sống

(VTC News) -

Sáng 13/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra phiên trù bị để bầu Đoàn chủ tịch, thư ký và một số nội dung trước khi diễn ra phiên khai mạc chính thức. Đại hội có sự tham gia của 546 đại biểu đại diện cho 366.000 đảng viên toàn thành phố.

Phiên trù bị do Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang chủ trì.

Trước khi diễn ra phiên trù bị, Đoàn đại biểu Đảng bộ TP.HCM đã viếng Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM (ở phường Long Bình) và dâng hoa Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại phường Sài Gòn.

Đoàn đại biểu Đảng bộ TP.HCM viếng Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM (ở phường Long Bình) và dâng hoa Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại phường Sài Gòn. (Ảnh: BTC Đại hội)

Phát biểu tại phiên trù bị, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang khẳng định Đại hội đại biểu Thành phố lần I, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt của thành phố, của đất nước. Tại Đại hội chỉ thực hiện 2 nội dung, là tổng kết Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025; xác định phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030 và đóng góp ý kiến cho Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Tại Đại hội, cũng sẽ công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chỉ định nhân sự Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030; chỉ định, phân công nhiệm vụ Bí thư, các Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM. Bầu nhân sự đoàn đại biểu TP.HCM dự đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Bí thư Thành ủy yêu cầu các đại biểu nghiêm túc thảo luận, nêu cao tinh thần trách nhiệm đóng góp ý kiến cho các dự thảo Nghị quyết xây dựng, phát triển TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030, cũng như đóng góp vào văn kiện của Đại hội XIV của Đảng.

Ông Trần Lưu Quang gợi mở một số vấn đề các đại biểu tập trung thảo luận, làm sâu sắc hơn các nội dung, nghị quyết đánh giá ưu khuyết điểm, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh quốc phòng, phát triển hội nhập của TP.HCM; làm rõ kết quả của nhiệm kỳ 2020-2025 với tinh thần khách quan, phê bình tự phê bình, từ đó rút kinh nghiệm cho xây dựng, phát triển TP nhiệm kỳ mới.

Với Dự thảo nghị quyết 2025-2030, Bí thư Trần Lưu Quang đề nghị tập trung thảo luận, đóng góp vào các mục tiêu xây dựng, phát triển kinh tế xã hội, các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, rút kinh nghiệm những tồn tại, hạn chế...

Mục tiêu là xây dựng thành phố mang tên Bác là thành phố XHCN tiêu biểu của cả nước; nơi mỗi người dân được đảm bảo điều kiện phát triển, được chăm lo đầy đủ về y tế, giáo dục, môi trường sống an toàn, đi đầu trong phát triển, xây dựng đất nước, phát triển TP.HCM nhanh và bền vững hơn nữa.

"Với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của nhiều thế hệ cán bộ, nhân dân, TP.HCM sẽ tiếp tục phát triển, vươn mình trong kỷ nguyên mới của đất nước. Người dân thành phố sẽ xây dựng thành phố trở thành cực tăng trưởng mới của vùng, của cả nước, trở thành siêu đô thị năng động, hiện đại của khu vực, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển đất nước", Bí thư Trần Lưu Quang khẳng định.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo phiên trù bị.

Đại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra từ 13-15/10, phiên khai mạc chính thức vào sáng 14/10. Phiên khai mạc Đại hội sẽ tường thuật trực tiếp tại 4 điểm cầu trung tâm TP.HCM, Bình Dương, Vũng Tàu và đặc khu Côn Đảo, để người dân TP được theo dõi.

Theo Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ lần I, nhiệm kỳ 2025-2030, trong nhiệm kỳ qua, các tiềm năng, thế mạnh của TP.HCM đã được phát huy hiệu quả, đạt nhiều dấu ấn nổi bật.

TP.HCM trước đây và Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục giữ vị thế là các trung tâm kinh tế lớn của cả nước, đóng góp tỷ trọng lớn vào ngân sách quốc gia, với hệ sinh thái dịch vụ, du lịch, công nghiệp, logistics và khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo phát triển vượt trội, hội tụ những nền tảng thể chế - quản trị số hàng đầu cả nước, tạo một vùng đô thị tiên phong, dẫn dắt không chỉ bằng tốc độ tăng trưởng, mà bằng chất lượng quản trị, đổi mới mô hình phát triển bền vững.

Các đột phá chiến lược về hạ tầng, chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ và nguồn nhân lực được thực hiện hiệu quả và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nhiệm vụ, quy chế của Đại hội.

Phần lớn các chỉ tiêu kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 đều hoàn thành. Tổng giá trị GRDP năm 2025 ước đạt 3 triệu tỷ đồng, tăng hơn 1,4 lần so với năm 2020, chiếm 23,1% GDP cả nước.

GRDP bình quân đầu người gấp 1,7 lần cả nước. Thu ngân sách nhà nước đạt 737.000 tỷ đồng, chiếm 33,4% tổng thu ngân sách quốc gia.

Các ngành dịch vụ phát triển theo hướng hiện đại, chất lượng thương mại - dịch vụ cải thiện mạnh mẽ. Thị trường tiêu dùng nội địa và hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục tăng trưởng ổn định.

Cùng với việc tập trung hoàn thành quy hoạch, TP.HCM cũng đã quyết liệt chỉ đạo tháo gỡ nhiều điểm nghẽn về cơ chế, thủ tục, đất đai. Tập trung ưu tiên thu hút nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng, xây dựng thành phố thông minh. Khởi động, tái khởi động, tăng tốc đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành và đưa vào sử dụng nhiều dự án giao thông trọng điểm, kết nối vùng, liên kết các trục động lực.

Hạ tầng đô thị tiếp tục được quy hoạch, đầu tư phát triển theo hướng đa trung tâm, thích ứng biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh thực hiện các dự án cải tạo kênh, rạch, triển khai đồng bộ chương trình hành động bảo vệ môi trường, giảm ngập nước và ô nhiễm.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần I ngoài nội dung chính còn diễn ra Triển lãm thành tựu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của TP.

Thành phố phát huy vai trò đầu tàu trong liên kết vùng và cả nước, khai thác lợi thế địa - kinh tế để dẫn dắt phát triển hạ tầng, nguồn nhân lực, hạ tầng số; lan tỏa, thúc đẩy vùng Đông Nam Bộ và kinh tế trọng điểm phía Nam; phối hợp xây dựng cơ chế hợp tác, chia sẻ nguồn lực và giải quyết thách thức chung về an ninh, biến đổi khí hậu, tài nguyên và quy hoạch.

Thành phố đã chủ động thúc đẩy liên kết vùng, phát huy vai trò nòng cốt, đầu tàu của Thành phố trong liên kết phát triển nhằm thực hiện các đột phá chiến lược về phát triển hạ tầng giao thông, nguồn nhân lực, tạo động lực, không gian phát triển mới cho vùng Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long và các khu vực, địa phương trong cả nước.

Đặc biệt, TP.HCM thuộc top 5 hệ sinh thái khởi nghiệp, đứng thứ 2 về Fintech của Đông Nam Á và xếp hạng 110 toàn cầu về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Bộ máy chính quyền các cấp được củng cố, kiện toàn mạnh mẽ gắn với xây dựng chính quyền đô thị và nền hành chính chuyên nghiệp.

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, Chủ tịch HĐND TP Võ Văn Minh cùng các đại biểu ủng hộ đồng bào ảnh hưởng lũ lụt.

Đặc biệt, chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp đã được quán triệt và triển khai thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, quyết liệt. Đến nay đã từng bước phát huy hiệu quả, thực hiện phân cấp, ủy quyền, phân định thẩm quyền hợp lý; tạo động lực phát triển kinh tế và bảo đảm ổn định chính trị - xã hội.

Sau sáp nhập, diện tích của TP.HCM hiện nay đạt 6.773 km², tương đương 2,04% diện tích cả nước. Dân số mới ước tính 13,608 triệu người, chiếm 13,4% dân số cả nước. Trong đó, lực lượng lao động đang làm việc đạt khoảng 7,281 triệu người, tương ứng 14% tổng số lao động toàn quốc. Đây là nguồn nhân lực quy mô lớn, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp - dịch vụ vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Như vậy, TP.HCM hợp nhất với tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là bước ngoặt chưa từng có trong lịch sử phát triển đô thị Việt Nam. Từ đó mở ra cơ hội mở rộng thị trường, tăng sức hút đầu tư, kết nối hạ tầng, kết nối chuỗi sản xuất và nâng tầm vị thế quốc tế, tiếp cận nguồn tài chính, công nghệ tiên tiến.

Đây là sự cấu hình lại toàn diện không gian phát triển, nơi ba cực kinh tế năng động bậc nhất cả nước hội tụ, với tầm nhìn mới là “siêu đô thị quốc tế” của Đông Nam Á, top 13 100 thành phố đáng sống nhất thế giới, nhằm thực hiện sứ mệnh tiên phong, dẫn dắt và lan tỏa phát triển cho cả nước.

Tăng trưởng GRDP 2 con số Đến 2023, tốc độ tăng trưởng GRDP của TP bình quân 10 - 11%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 14.000 - 15.000 USD. Tổng vốn đầu tư xã hội bình quân 5 năm 35 - 40% GRDP. Kinh tế số chiếm từ 30 - 40%/GRDP. Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân khoảng 8%/năm. Chỉ số phát triển con người (HDI) ở mức trên 0,8. Đến năm 2030, TP đạt 35,1 giường bệnh, 21 bác sĩ/10.000 dân. Đến năm 2030, 100% người dân TP được khám sức khỏe ít nhất 1 lần/năm; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên 95%. Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội đạt 62% lực lượng lao động trong độ tuổi. Phấn đấu đến năm 2030, TP không còn hộ nghèo. Đến cuối năm 2030, TP có thêm 199.400 căn nhà ở xã hội; phấn đấu hoàn thành công tác di dời 50% căn nhà trên và ven kênh rạch trên địa bàn (20.000 căn).