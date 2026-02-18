TP.HCM: Mùng 2 Tết, người dân mua sắm trở lại, nguồn cung dồi dào

(VTC News) -

Dù người dân vẫn dành phần lớn thời gian cho các hoạt động du xuân, chúc Tết, lễ chùa và sum họp gia đình, nhu cầu mua sắm, đặc biệt là thực phẩm tươi sống đã tăng so với mùng 1. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VTC News, nguồn cung dồi dào, giá cả ổn định, không xuất hiện tình trạng khan hiếm hay tăng giá bất hợp lý.

Người dân lựa chọn rau củ, thực phẩm tươi sống tại siêu thị ngày mùng 2 Tết.

Tại các hệ thống bán lẻ hiện đại ở TP.HCM không khí mua sắm mùng 2 Tết diễn ra khá nhộn nhịp. Đại diện MM Mega Market cho biết, tình hình hàng hóa cơ bản vẫn được bảo đảm. Nhóm thực phẩm khô như gạo, mì, đồ hộp, gia vị… còn khá đầy đủ. Riêng nhóm hàng tươi sống chưa hoàn toàn đủ các mặt hàng như giai đoạn cao điểm trước Tết, nhưng vẫn đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân.

Ngoài thực phẩm tươi sống, các nhóm hàng thay thế như rau củ, trái cây, hàng đông lạnh được bổ sung đầy đủ trên kệ.

Ghi nhận tại MM An Phú trưa mùng 2 Tết Bính Ngọ, lượng khách đến mua sắm chủ yếu là người nước ngoài sinh sống lân cận hoặc khách du lịch mua quà đầu năm; bên cạnh đó là người Việt mua thực phẩm, hàng thiết yếu để chuẩn bị cho những chuyến du xuân xa. Để bảo đảm phục vụ, siêu thị duy trì hoạt động khoảng 50% số quầy thu ngân trong ngày.

MM Mega Market duy trì khoảng 50% quầy thu ngân hoạt động trong ngày mùng 2 Tết để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân và du khách.

Không chỉ MM Mega Market, nhiều hệ thống bán lẻ lớn khác như cũng đã mở cửa trở lại theo khung giờ phù hợp, tạo điều kiện cho người dân mua sắm thuận tiện đầu năm.

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, bước sang mùng 2 Tết, thị trường hàng hóa thiết yếu ghi nhận nhịp vận động tích cực hơn. Dù nhu cầu chưa trở lại mức cao như những ngày cận Tết, nhưng lượng mua đã tăng, tập trung vào thực phẩm tươi sống, rau xanh, thủy hải sản và thịt các loại.

Hệ thống phân phối tiếp tục đóng vai trò “giữ nhịp” cho thị trường. Bên cạnh các chuỗi cửa hàng tiện lợi hoạt động xuyên Tết như Circle K, FamilyMart, 7-Eleven và GS25, nhiều hệ thống bán lẻ lớn như AEON, GO! và Saigon Co.op đã khai xuân tại một số địa bàn.

Hệ thống Aeon Mall mở cửa từ 16h ngày mùng 1 (17/2) và duy trì hoạt động xuyên mùng 2, góp phần đáp ứng nhu cầu vui chơi, mua sắm đầu năm của người dân, nhất là các gia đình trẻ và nhóm khách du lịch nội địa.

Song song với kênh bán lẻ hiện đại, tại các chợ truyền thống, một bộ phận tiểu thương cũng đã quay lại kinh doanh. Hoạt động mua bán chủ yếu tập trung vào thực phẩm tươi sống, rau xanh, trái cây và đồ lễ, phục vụ nhu cầu cúng bái, đi lễ đầu năm.

Xu hướng tiêu dùng trong ngày mùng 2 Tết được ghi nhận nghiêng mạnh về nhóm thực phẩm tươi sống. Sau nhiều bữa ăn giàu đạm, bánh mứt và đồ khô trong những ngày Tết, người dân có xu hướng mua rau củ, thịt tươi, thủy hải sản để thay đổi khẩu vị, cân bằng dinh dưỡng.

Hoa tươi và trái cây dâng lễ tiếp tục duy trì sức mua ổn định, nhất là tại các khu vực gần chùa, đền và điểm du lịch tâm linh.

Mặt bằng giá nhìn chung không biến động so với thời điểm cận Tết. Tại các siêu thị, giá bán được niêm yết cố định, đi kèm nhiều chương trình khuyến mại khai xuân nhằm kích cầu mua sắm. Các cơ quan quản lý không ghi nhận tình trạng khan hiếm hàng hóa hay tăng giá bất hợp lý trong mùng 2.

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, giai đoạn cao điểm mua sắm từ ngày 27 đến 28 tháng Chạp ghi nhận sức mua tăng mạnh. Lượng khách tại siêu thị và trung tâm thương mại cao hơn 30-50% so với ngày thường. Các nhóm hàng tiêu thụ mạnh gồm lương thực, thực phẩm tươi sống, bánh mứt kẹo, rượu bia, nước giải khát, hoa tươi, cây cảnh và quà biếu.

Từ mùng 1 sang mùng 2 Tết, thị trường từng bước lấy lại nhịp độ vận hành. Nhu cầu với nước giải khát, bia rượu, thực phẩm tươi sống và hàng tiêu dùng phục vụ du xuân tăng trở lại. Nhờ kế hoạch dự trữ được chuẩn bị từ sớm, nguồn cung hàng hóa dồi dào, giá cả các mặt hàng cơ bản giữ ổn định.

Người dân đi chợ mua hoa tươi ngày mùng 2 Tết.

Theo báo cáo của các Sở Công Thương, công tác chuẩn bị nguồn hàng phục vụ Tết năm nay được triển khai chủ động, sát với dự báo nhu cầu. Tổng giá trị dự trữ hàng hóa tăng khoảng 10-15% so với tháng bình thường; tại một số doanh nghiệp phân phối lớn, mức tăng ở nhóm hàng thiết yếu đạt 20-40%. Hàng hóa phong phú về chủng loại, mẫu mã, tập trung vào lương thực, thực phẩm tươi sống và chế biến, bánh mứt kẹo, đồ uống, xăng dầu…

Bên cạnh đó, nhiều địa phương tổ chức các phiên chợ Tết, điểm bán lưu động tại khu công nghiệp, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo, nhằm bảo đảm người dân tiếp cận hàng hóa với giá hợp lý trong suốt dịp Tết.

Hoạt động kết nối cung - cầu giữa Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh, thành tiếp tục được tăng cường, góp phần thúc đẩy tiêu thụ đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP. Ở kênh bán lẻ hiện đại, các hệ thống như Lotte Mart, WinMart và Central Retail mở rộng nguồn hàng, triển khai khuyến mại và đẩy mạnh bán trực tuyến, giao hàng tận nơi, qua đó giảm áp lực cho kênh truyền thống.

Dự báo trong những ngày tiếp theo, khi các hệ thống bán lẻ đồng loạt mở cửa trở lại, thị trường sẽ sôi động hơn nhưng khó xuất hiện biến động lớn về giá. Một số dịch vụ ăn uống, đồ lễ, trông giữ xe tại các điểm du lịch tâm linh có thể tăng nhẹ do chi phí nhân công ngày Tết; giá rau củ có thể nhích 5-10% trong ngắn hạn khi nhu cầu tăng.

Tuy nhiên, với nguồn cung dồi dào và kênh phân phối vận hành thông suốt, thị trường Tết Bính Ngọ được kỳ vọng khép lại trong sự ổn định, bảo đảm đầy đủ nhu cầu tiêu dùng và sinh hoạt của người dân trước khi bước vào nhịp làm việc đầu năm mới.