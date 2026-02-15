Người dân TP.HCM đổ xô sắm Tết, siêu thị mở cửa đến đêm

Ngày 15/2 (tức 28 Tết), các siêu thị tại TP.HCM rất tấp nập, rộn ràng. Tại siêu thị Co.opXtra Vạn Hạnh, đường Sư Vạn Hạnh (phường Hòa Hưng), người dân đến mua sắm đông đúc. Nhân viên quầy thu ngân làm việc liên tục để phục vụ khách hàng.
Bà Nguyễn Thúy Nga (ngụ đường Hồ Bá Kiện) cho biết hôm nay cùng con gái đi mua sắm thực phẩm Tết cho gia đình như thịt heo, chả lụa, gà ta, rau xanh, bánh kẹo, mứt và một số đồ hộp.
“Gia đình chúng tôi cũng mua sắm vừa phải, không tích trữ quá nhiều trong tủ lạnh. Tôi và con gái cũng tìm kiếm những sản phẩm trong nước có giá thành tốt hoặc những sản phẩm giảm giá để tiết kiệm chi tiêu", bà Nga nói.
Ngoài đồ ăn Tết, bà Nga tranh thủ chọn thêm hai giỏ quà biếu cùng vài thùng sữa chua uống, nước ngọt dự trữ cho gia đình.
Anh Vũ Văn Hùng, (ngụ đường Tô Hiến Thành) chia sẻ, hôm nay, anh đến siêu thị Co.opXtra để chuẩn bị cho mâm cúng tất niên ngày 29 Tết. Anh đến mua nguyên liệu để nấu thịt kho trứng, lạp xưởng, gà luộc, canh khổ qua. Ngoài ra, anh cũng mua thêm hướng dương, hạt dưa, bánh kẹo để mời khách đến chúc Tết.
Theo quan sát của PV Báo Điện tử VTC News, trong giỏ hàng của người dân đi siêu thị, chủ yếu là thực phẩm thiết yếu như thịt, cá, trứng, rau xanh, gạo nếp, thực phẩm đóng gói, đồ hộp. Nhiều người dân cũng tranh thủ mua sắm thêm đồ dùng gia đình, dụng cụ nhà bếp để sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán.
Đại diện Saigon Co.op - đơn vị vận hành các hệ thống Co.opmart, Co.opXtra, Co.opFood… cho biết, trong những ngày cận Tết, hệ thống đã chuẩn bị sẵn các mâm cúng gia tiên bày bán tại siêu thị nhằm giúp người dân tiết kiệm thời gian. Mâm cỗ gia tiên năm 2026 gồm nhiều món truyền thống như bánh chưng, củ kiệu – dưa món, giò lụa, thịt kho, canh khổ qua… Khách có thể chọn từng món lẻ từ 135.000 đồng/kg hoặc chọn trọn mâm dành cho gia đình 4 người với giá khoảng 400.000 đồng.
Theo ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op, những ngày cận Tết, sức mua tại hệ thống này đã tăng khoảng 20-30% so với ngày thường. Nhiều nhóm hàng như bánh kẹo, mứt, hạt, nước giải khát giảm giá đến 50%. Các mặt hàng thực phẩm tươi sống như cá, thịt, rau củ cũng được giảm giá luân phiên đến 30%. Việc hàng hóa thiết yếu giảm sâu trong đợt cao điểm mua sắm lớn đã thu hút lượng người tiêu dùng rất lớn.
Để phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân, ông Thắng cho biết trong ngày 28 Tết, hệ thống Co.opmart sẽ mở cửa đến 23h. Sang 29 Tết, hệ thống bán đến 12h trưa; sáng mùng 2 Tết, một số điểm bán mở cửa đến trưa và từ mùng 6 Tết, toàn hệ thống hoạt động trở lại bình thường.
Tại các siêu thị WinMart ở TP.HCM, lượng người đến mua sắm trong ngày 28 Tết cũng tăng cao, khiến nhân viên thu ngân và nhân viên quầy hàng làm việc liên tục để phục vụ khách.
Đại diện hệ thống WinMart, WinMart+ và Win cho biết đơn vị đang đẩy mạnh nhiều chương trình khuyến mãi nhằm giúp người tiêu dùng mua sắm tiết kiệm hơn; từ nay đến 24/2, nhiều mặt hàng như đồ uống, bánh kẹo, hộp quà Tết được giảm giá tới 50%.
Cũng theo đại diện WinMart, để đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng mạnh, các cửa hàng và siêu thị sẽ phục vụ đến 23h ngày 28 Tết, hoạt động đến 12h trưa 29 Tết trước khi tạm ngưng, và mở cửa trở lại từ mùng 4 Tết.
Tại hệ thống MM Mega Market, lượng người đến mua sắm tăng cao, nhiều mặt hàng Tết như các loại mứt đã nhanh chóng hết hàng. Đại diện hệ thống cho biết trong ngày 28 Tết, siêu thị sẽ mở cửa đến 0h để phục vụ khách và đóng cửa vào 12h trưa 29 Tết.
Bình luận