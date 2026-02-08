Người TP.HCM chen chân sắm Tết, siêu thị mở cửa xuyên đêm

(VTC News) -

Cuối tuần, dòng người đổ về siêu thị tại TP.HCM ngày một đông, nhiều thời điểm bãi giữ xe quá tải, quầy thanh toán thường xuyên trong tình trạng xếp hàng dài. Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, sức mua đang “nóng” lên từng ngày khi Tết đã cận kề.

Lượng khách tăng mạnh, siêu thị tung nhiều gói giảm giá

Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc Truyền thông Tập đoàn Central Retail Việt Nam, cho biết sức mua của người dân bắt đầu tăng mạnh từ khoảng nửa cuối tháng Chạp.

“Hiện lượng khách đến các siêu thị trong hệ thống tăng gấp 3-4 lần so với ngày thường. Không khí mua sắm rất nhộn nhịp, đặc biệt vào buổi chiều tối và cuối tuần”, bà Vân nói.

Người dân TP.HCM chen chân mua sắm tại siêu thị trong những ngày cận Tết Bính Ngọ.

Theo đại diện Central Retail, các nhóm hàng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng nhất tập trung vào nhu cầu biếu tặng và chuẩn bị cho Tết truyền thống. Trong đó, giỏ quà, hộp quà Tết với mẫu mã đa dạng tiếp tục là lựa chọn hàng đầu của nhiều gia đình, doanh nghiệp.

Đồ uống như bia, nước ngọt, nước giải khát các loại cũng bán chạy khi nhu cầu tiếp khách, sum họp tăng cao. Bên cạnh đó, các mặt hàng biếu tặng gồm đặc sản vùng miền, bánh kẹo cao cấp ghi nhận sức mua tăng rõ rệt so với cùng kỳ.

Các mặt hàng như nước giặt, dung dịch tẩy rửa, vệ sinh nhà cửa cũng được mua nhiều.

Người tiêu dùng mua sắm qua ứng dụng GO! với hóa đơn từ 800.000 đồng còn có cơ hội tham gia các chương trình bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà giá trị như xe VinFast VF3, điện thoại iPhone 17 và nhiều giải thưởng hấp dẫn khác.

Ông Nguyễn Đức Toàn, Tổng Giám đốc Điều hành MM Mega Market Việt Nam, cho biết sức mua tại hệ thống hiện tăng khoảng 15% so với ngày thường và dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh 20-30% trong tuần cuối cùng trước Tết.

Theo ông Toàn, trung bình mỗi trung tâm MM Mega Market hiện đón khoảng 7.000-10.000 lượt khách mỗi ngày. Song song với việc tăng thời gian mở cửa, MM Mega Market cũng triển khai nhiều chương trình khuyến mãi tập trung vào nhóm hàng thiết yếu phục vụ mùa Tết, với mức giảm phổ biến từ 15-30%.

Các quầy thực phẩm, bánh mứt, giỏ quà Tết luôn đông khách từ sáng sớm đến tối muộn.

Một điểm nhấn đáng chú ý trong mùa Tết năm nay là sự phong phú của các loại trái cây đặc sản vùng miền. Đại diện các siêu thị cho biết đã tuyển chọn kỹ lưỡng và đẩy mạnh phân phối nhiều sản phẩm như dừa, mãng cầu, đu đủ, khóm đỏ, bưởi da xanh, dưa hấu, dưa Huỳnh Long, vú sữa tím, vú sữa Hoàng Kim, Phật thủ, bưởi Diễn…

Bên cạnh việc bán theo ký, nhiều loại trái cây như bưởi da xanh, dưa lưới mật, xoài cát Chu, xoài cát Hòa Lộc còn được đầu tư thiết kế, đóng gói trong các thùng, hộp quà Tết đẹp mắt, sang trọng, mức giá từ 119.000 đến 269.000 đồng/hộp. Các sản phẩm này được nhiều khách hàng lựa chọn làm quà biếu nhờ hình thức bắt mắt, tiện lợi.

Nhiều chương trình giảm giá được các nhãn hàng tung ra dịp Tết.

Trong giai đoạn cận Tết, thị trường thịt heo đang đối mặt với nhiều biến động khi giá heo hơi tăng mạnh tại nhiều địa phương, trong khi nguồn cung có dấu hiệu khan hiếm.

Trước bối cảnh này, MM Mega Market Việt Nam triển khai chương trình quảng bá sản phẩm thịt heo từ ngày 7/2 đến 16/2/2026, nhằm đảm bảo nguồn cung ổn định và mang đến mức giá hợp lý cho người tiêu dùng.

Trong khuôn khổ chương trình, MM Mega Market đưa ra hàng loạt sản phẩm thịt heo tươi sống và đông lạnh nhập khẩu với mức ưu đãi từ 15-30%, tổng sản lượng dự kiến lên đến 70 tấn, đáp ứng đa dạng nhu cầu tiêu dùng và kinh doanh trong dịp cao điểm.

Hoa, cây kiểng cũng được bày bán nhiều.

Mở cửa xuyên đêm phục vụ khách

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng mua sắm, nhiều hệ thống siêu thị cũng thông báo tăng cường thời gian hoạt động trên toàn quốc.

Trong giai đoạn cao điểm từ ngày 10/2 đến 15/2/2026 (tức 23-28 tháng Chạp), nhiều trung tâm kéo dài giờ mở cửa đến 23h-24h. Đặc biệt, Trung tâm MM Mega Market An Phú (TP.HCM) hoạt động liên tục 24/24h để đáp ứng tối đa nhu cầu mua sắm và phân phối hàng hóa.

Để phục vụ nhu cầu mua sắm tăng cao, hệ thống GO! cũng điều chỉnh giờ hoạt động theo từng khu vực. Trước Tết, đa số siêu thị mở cửa từ 7h đến 23h. Riêng ngày 29 tháng Chạp, một số điểm bán chỉ phục vụ đến 12h; toàn hệ thống nghỉ bán trong ngày mùng 1 Tết và mở cửa trở lại từ mùng 2 Tết.

Không khí mua sắm nhộn nhịp tại siêu thị khi Tết Nguyên đán đã cận kề.

Ghi nhận thực tế tại các siêu thị cho thấy tâm lý mua sắm của người dân năm nay cũng có nhiều thay đổi. Ông Nguyễn Mạnh Tùng (ngụ phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM) cho biết thị trường năm nay khá khác biệt so với những năm trước, hàng hóa đầy đủ, chủng loại phong phú, dễ chọn lựa.

Theo anh, gia đình hiện không còn tâm lý tích trữ quá sớm. Trước mắt chỉ mua hoa tươi, cây cảnh để trang trí nhà cửa, tạo không khí Tết.

“Thực phẩm tươi sống thì mình mua từ từ, sát ngày. Siêu thị mở suốt tới ngày 29 Tết nên không gấp, mua sớm để tủ lạnh lại không ngon”, anh Tùng nói.

Các siêu thị kín người mua sắm Tết.

Tuy nhiên, việc người dân đổ về siêu thị ngày càng đông cũng khiến một số khu vực xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ, nhất là vào giờ cao điểm buổi tối.

Không chỉ quan tâm đến giá cả và chất lượng hàng hóa, nhiều người tiêu dùng cho biết họ đang chủ động thay đổi thời gian mua sắm để tránh cảnh đông đúc, chờ đợi lâu vào giờ cao điểm. Theo ghi nhận, từ sáng sớm, lượng khách đổ về siêu thị đã khá đông, song không khí vẫn dễ chịu hơn so với buổi chiều tối.

Các cành đào có giá từ 269.000 - 359.000 đồng được nhiều người dân TP.HCM chọn mua.

Chị Trần Thị Thu Hà (ngụ phường An Khánh, TP.HCM) chia sẻ, những ngày cận Tết, gia đình chị thường tranh thủ đi siêu thị từ 7-8 giờ sáng.

“Đi sớm thì gửi xe nhanh, vào quầy thanh toán cũng không phải xếp hàng lâu. Buổi chiều tối đông quá, có khi chờ cả 20-30 phút mới tới lượt”, chị Hà nói.

Theo ghi nhận, thị trường bán lẻ những ngày cận Tết đang có nhiều tín hiệu tích cực, sức mua tăng mạnh, hàng hóa dồi dào, giá cả được kiểm soát. Đây được xem là cơ sở để người dân yên tâm mua sắm, đón một cái Tết đủ đầy, tiết kiệm và an tâm hơn.