Siêu thị TP.HCM đông nghẹt người sắm Tết, chợ lẻ vắng vẻ

Tuần cuối cùng trước Tết Nguyên đán, các siêu thị tại TP.HCM đông nghẹt người. Trái với cảnh đông đúc này, một số chợ lẻ khá vắng vẻ dù hoa trái, bánh mứt phong phú, nhiều chọn lựa.

Sức mua tăng mạnh 20-30%, người chen chân ở siêu thị

Ghi nhận của Báo Điện tử VTC News ngày 25 tháng Chạp (12/2), các siêu thị của hệ thống Co.op mart, MM Mega Market Việt Nam đều chung cảnh đông đúc. Một số khu vực như giò chả, đồ khô, quần áo, đồ gia dụng... có thời điểm khách chen nhau.

Tại Co.op mart Xa lộ Hà Nội, khách đông từ 8h30. Rất nhiều gia đình đưa con cùng đi mua quần áo, đồ dùng chuẩn bị về quê ăn Tết.

Siêu thi Co.op mart Xa lộ Hà Nội đông đúc từ sáng sớm 25 tháng Chạp.

Bà Mỹ Dung ở phường Phước Long cho biết, bà sắm Tết hoàn toàn tại siêu thị vì hàng hóa phong phú, đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng, không phải đi lại lắt nhắt. Đặc biệt năm nay, hàng Tết tại siêu thị khuyến mãi rất nhiều, từ trái cây, đồ khô đến bánh mứt, thịt heo..., tiết kiệm được khá nhiều cho gia đình đông người. Do đó bà tập trung mua ở siêu thị thay vì đi chợ truyền thống.

Đưa 2 con nhỏ đi mua quần áo ở quầy thời trang tại siêu thị Co.op mart Xa lộ Hà Nội, chị Ngọc Vy (sống ở phường Linh Xuân) cho biết chị tranh thủ mua sắm để ngày 27 tháng Chạp cả nhà về quê Hội An, Đà Nẵng. Ngoài thực phẩm, trái cây, bánh kẹo Tết, chị còn sắm quần áo cho người già và trẻ em ngay tại đây để mang về quê làm quà, vì quầy nào cũng khuyến mãi sâu.

Các quầy hàng đông kín khách mua sắm.

Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op, đơn vị vận hành Co.op mart, cho biết sức mua tại hệ thống tăng khoảng 20% so với ngày thường. Saigon Co.op dự báo trong những ngày cận Tết, hoạt động mua sắm sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh.

Hệ thống này đang có chương trình “Đến Co.op chở Tết về”, nhiều nhóm hàng như bánh kẹo, mứt, hạt, nước giải khát giảm giá đến 50%. Các mặt hàng thực phẩm tươi sống như cá, thịt, rau củ cũng được giảm giá luân phiên đến 30%.

Việc hàng hóa thiết yếu giảm sâu trong đợt cao điểm mua sắm lớn này thu hút lượng người tiêu dùng rất lớn.

Nhiều người chọn sắm quần áo ở siêu thị vì khuyến mãi sâu.

Tại hệ thống MM Mega Market Việt Nam, theo ông Nguyễn Đức Toàn, Tổng Giám đốc Điều hành, sức mua hiện tăng 15–20% so với cùng kỳ năm ngoái và số khách tăng mạnh hàng ngày.

Trung bình mỗi ngày, các trung tâm MM đón khoảng 7.000–10.000 lượt khách, nhu cầu trải rộng nhiều ngành hàng. Nhóm thực phẩm tươi sống, hàng tiêu dùng nhanh và sản phẩm phục vụ Tết tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong giỏ hàng.

Trong tuần cao điểm mua sắm Tết, siêu thị này triển khai nhiều chương trình khuyến mãi quy mô lớn, tập trung vào nhóm hàng thiết yếu phục vụ Tết, mức giảm giá từ 15–35%, từ bánh mứt, trứng, thịt heo, trái cây, đồ khô... Theo đại diện doanh nghiệp, các chương trình giảm giá không chỉ kích cầu tiêu dùng mà còn góp phần bình ổn giá trong dịp mua sắm lớn nhất năm.

Tại MM Mega Market An Phú mở bán xuyên đêm, khách mua sắm Tết luôn đông.

Đại diện hệ thống WinMart và WinMart+/WiN cũng cho biết sức mua Tết 2026 đang duy trì đà tăng trưởng tích cực so với Tết năm trước. Từ cao điểm từ cuối tháng 1 đến nay, doanh thu toàn hệ thống tăng hơn 23%, dù người tiêu dùng có xu hướng chi tiêu Tết kỹ lưỡng hơn.

Hệ thống này cũng đang có nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi sâu để chia sẻ với người tiêu dùng trước, trong và sau Tết. Hàng hóa khuyến mãi tập trung vào nhóm hàng tươi sống thiết yếu như thịt heo, thịt bò, thịt gà và thủy hải sản; trái cây và rau củ quả, đồ uống, bánh kẹo... Nhiều mặt hàng giảm giá từ 40-50%.

Chợ truyền thống vắng vẻ

Trong khi các siêu thị đầy khách chen nhau mua sắm thì chợ truyền thống lại vắng vẻ, dù đã 25 tháng Chạp.

Tại chợ Phước Bình (phường Phước Long), không khí mua sắm Tết khá trầm lắng. Bên trong nhà lồng, nhiều quầy sạp vẫn chỉ bày ít hàng. Ở nhiều quầy hàng khô, bánh mứt, tiểu thương ngồi lặng lẽ chờ khách. Chỉ một số quầy phía ngoài đông khách, chủ yếu là hàng trang trí, hàng tiêu dùng và các đồ thờ cúng.

Một sạp hàng khô ở chợ Phước Bình vắng vẻ sáng 25 tháng Chạp.

“Có lẽ chưa nghỉ Tết nên người ta chưa đi mua sắm, phải chờ đến hết ngày 26 tháng Chạp có khi đông hơn. Năm nay phường không tổ chức bán chợ đêm tại đại lộ II bên hông chợ và đây cũng là lý do chợ vắng", một tiểu thương quầy đồ khô lý giải.

Dù vậy, giá hàng hóa tại chợ vẫn có xu hướng nhích lên so với ngày thường.

Anh Đồng, chủ một quầy thịt heo cho biết từ ngày 24 tháng Chạp, thịt heo anh lấy tại lò đã tăng thêm 1-2 giá, nên giá bán lẻ cũng nhích lên 10.000-20.000 đồng/kg. Thịt ba rọi tăng 20.000 đồng/kg lên 240.000 đồng/kg; thịt nạc dăm cũng tăng 20.000 đồng lên 190.000 đồng/kg, chân giò tăng 10.000 đồng lên 150.000 đồng/kg... Trong khi đó, tại các siêu thị, thịt heo đang được khuyến mãi giảm giá từ 15-30% tùy loại.

Tương tự, tại chợ Thủ Đức, hoạt động mua bán cũng không khác ngày thường là mấy dù hàng hóa tập trung dồi dào hơn. Một số sạp còn đóng cửa nghỉ buổi chiều. Ở các quầy hàng khô, bánh mứt, khách mua sắm cũng thưa thớt.

Hàng Tết tại các chợ truyền thống, đặc biệt là bánh mứt, tiêu thụ có phần chậm.

Tại chợ Bình Tây – một trong những chợ đầu mối lớn nhất của thành phố, tiểu thương cho biết sức mua Tết năm nay thấp hơn so với kỳ vọng.

Bà Liên, chủ cửa hàng bánh mứt, chia sẻ đã giáp Tết mà công việc buôn bán của bà vẫn "nhàn nhã". Bà thậm chí còn có thời gian tham gia nấu vài trăm phần ăn từ thiện gửi đến bệnh viện, điều mà vào những năm trước bà không thể sắp xếp để làm trong cả tháng trước Tết.

Dù vậy, bà Liên cho biết không quá lo lắng về việc bán chậm vì người tiêu dùng ngày càng hạn chế đồ ngọt, các chủ hàng bánh kẹo lâu năm như bà đã có sự chuẩn bị cho điều này.

Đại diện Chợ Đầu mối Bình Điền nhận định, giai đoạn trước Tết khoảng 15 ngày, sản lượng hàng hóa chưa tăng, thậm chí giảm nhẹ do nhu cầu thị trường sụt giảm, bởi thời điểm này các nhà máy, xí nghiệp, bếp ăn tập thể, trường học nghỉ Tết sớm; các sự kiện tiệc tất niên, liên hoan, hoạt động ăn uống bên ngoài cũng giảm dần. Điều này tác động trực tiếp đến lượng hàng tiêu thụ tại các chợ truyền thống. Tuy nhiên, khoảng một tuần cận Tết, sản lượng hàng hóa về chợ có thể tăng từ 40–80%, tương đương 2.800–3.500 tấn/ngày khi nhu cầu mua sắm, tích trữ của người dân bước vào cao điểm.