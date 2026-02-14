Chợ quê đông nghịt người sắm Tết, tiểu thương bán không kịp nghỉ tay

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News sáng 27 Tháng Chạp, tại chợ Anh Sơn (Nghệ An), dòng người chen kín các lối đi, tạo nên khung cảnh đông đúc hiếm thấy trong năm. Không khí mua sắm Tết bao trùm khắp khu chợ quê, từ cổng vào đến những dãy sạp san sát.
Khoảng 6h, người đi chợ đông dần. Đến 7h, chợ gần như không còn khoảng trống. Người mua phải nghiêng vai len lỏi qua những sạp hàng san sát, nhiều đoạn phải dừng lại chờ nhau nhích từng bước.
Khách đến chợ Anh Sơn sắm Tết vào sáng 27 tháng Chạp.
Các quầy rau củ “đậm chất quê” hút khách nhất. Lá dong xanh mướt, mớ dưa chuột vườn, bí xanh, rau ngò… nhanh chóng vơi đi khi nhiều người đi làm xa tranh thủ về quê sớm tìm mua hương vị quen thuộc cho mâm cỗ ngày Tết.
Rau xanh chuẩn vị "mẹ trồng" - là những mớ rau thường được các bà mẹ quê trồng trong vườn, để dành ăn, khi ăn không hết được đem bán bớt.
Trầu cau và chuối xanh (để làm mâm cúng) là mặt hàng tăng giá cao nhất so với ngày thường, thậm chí tăng gấp đôi.
Giá các mặt hàng còn lại tăng nhẹ, mỗi loại nhích thêm vài nghìn đồng/kg, nhưng sức mua vẫn không giảm. Có sạp hàng đến gần trưa đã gần như hết sạch, tiểu thương phải gọi thêm hàng để kịp bán.
Một tiểu thương bán rau cho biết, giá nhập đã cao hơn từ đầu tuần nên buộc phải điều chỉnh theo. “Mỗi mớ rau lời thêm được vài ba nghìn đồng thôi, nhưng đông khách nên bù lại. Từ sáng đến giờ gần như không có lúc nào ngơi tay”, chị nói, tay vẫn thoăn thoắt cân hàng và trả tiền lẻ.
Ở khu vực bán bánh chưng, bánh Tét, khách đứng kín góc chợ. Những chồng bánh xanh vuông vức xếp cao, có sạp mỗi ngày tiêu thụ vài trăm chiếc, doanh thu lên tới chục triệu đồng.
"Bánh chưng, bánh tét Tết thì thường người ta đặt trước. Mùa Tết này tôi nhận hơn 500 chiếc đặt trước, còn bán cho khách vãng lai tại chợ khoảng hơn 100 cái/ngày. Giá mỗi 50.000 đồng/cái loại 1,1kg. Đấy là nhà tôi còn nhận ít vì làm không nổi, nhà khác mỗi ngày bán vài trăm cái là bình thường, bán không kịp nghỉ tay", bà Mỹ, tiểu thương tại chợ Anh Sơn nói.
Với khách hàng đi sắm Tết, hầu hết cho rằng mức giá hiện nay là hợp lý. "Đi mua sát Tết thì mình cũng xác định giá sẽ tăng chút, năm nào cũng vậy nên không bất ngờ. Miễn rau tươi, sạch là được”, chị Hồng, một người dân địa phương chia sẻ.
Theo Ban quản lý chợ Anh Sơn, đơn vị chủ động tăng cường lực lượng bảo vệ, nhắc nhở tiểu thương sắp xếp hàng hóa gọn gàng, không lấn chiếm lối đi để tránh ùn ứ. Khu vực gửi xe được bố trí thêm điểm trông giữ tạm thời, đồng thời thường xuyên phát loa nhắc người dân bảo quản tài sản, giữ gìn trật tự và vệ sinh chung trong những ngày cao điểm.
