Triều cường đạt đỉnh, khu nhà giàu TP.HCM lại ngập trong nước

Anh Nguyễn Đình Tú (ngụ phường Tân Mỹ) cho biết, đường Nguyễn Văn Linh - Tân Phú hễ triều cường đạt đỉnh hay mưa lớn là ngập sâu. “Mang tiếng là khu biệt thự nhưng hệ thống cơ sở hạ tầng tại đây quá tệ. Cả mùa mưa, người dân chúng tôi luôn sống trong cảnh ngập nước” anh Tú than phiền.