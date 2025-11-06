Triều cường đạt đỉnh, khu nhà giàu TP.HCM lại ngập trong nước

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, triều cường dâng cao khiến nhiều tuyến đường tại khu vực Quận 8, Quận 7, quận Bình Thạnh và huyện Nhà Bè cũ ngập nặng, người dân đi làm, đi học gặp nhiều khó khăn, một số đoạn đường ùn tắc vì ngập.
Từ 16h ngày 6/11, tại đường Tôn Dật Tiến - khu đô thị Phú Mỹ Hưng, TP.HCM, nước triều bắt đầu dâng mạnh từ các miệng cống thoát nước, tràn lên mặt đường.
Theo quan sát, khoảng 5 phút sau, nhiều đoạn trên tuyến đường này bị ngập khiến các phương tiện di chuyển khó khăn. Một số người dân sống gần đó nhanh chóng di chuyển xe lên vị trí cao để tránh hư hỏng.
Khoảng 16h20, tại nút giao Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Lương Bằng (TP.HCM), triều cường tiếp tục dâng cao, tràn lên mặt đường khiến khu vực này nhanh chóng ngập sâu.
Dòng xe qua lại di chuyển chậm chạp, nhiều xe máy chết máy giữa đường, người dân phải dắt bộ trong làn nước ngập tới nửa bánh xe. Một số tài xế ô tô phải đổi hướng đi để tránh đoạn ngập nặng.
Anh Nguyễn Đình Tú (ngụ phường Tân Mỹ) cho biết, đường Nguyễn Văn Linh - Tân Phú hễ triều cường đạt đỉnh hay mưa lớn là ngập sâu. “Mang tiếng là khu biệt thự nhưng hệ thống cơ sở hạ tầng tại đây quá tệ. Cả mùa mưa, người dân chúng tôi luôn sống trong cảnh ngập nước” anh Tú than phiền.
Nước dâng cao nhanh chóng nhấn chìm toàn bộ mặt đường, khiến các tài xế rất khó quan sát và di chuyển. Một số tài xế cho biết họ không thể xác định ranh giới giữa làn đường và vỉa hè do mực nước sâu gần nửa bánh xe.
Khu vực chân cầu Phú Mỹ cũng chìm trong biển nước.
Tình trạng ngập sâu kéo dài đến chiều tối, buộc lực lượng chức năng phải căng dây cảnh báo và túc trực phân luồng tại các điểm ngập nặng.
Đến 19h, tại khu vực trung tâm thương mại SC VivoCity (đường Nguyễn Văn Linh), nước vẫn chưa rút, mặt đường ngập lênh láng kéo dài hàng trăm mét.
Nhiều tài xế bất chấp nước dâng cao, vẫn cố vượt qua đoạn ngập sâu quanh khu trung tâm thương mại SC VivoCity (TP.HCM). Hàng loạt xe chết máy giữa dòng nước, một số ô tô bị bung vỏ, trôi theo dòng chảy xiết, còn người đi xe máy loạng choạng, ngã sóng soài giữa đường
Anh Minh (ngụ huyện Nhà Bè) cho biết, chờ mãi không thấy nước rút, đến giờ đón con, anh đành liều lái xe qua đoạn ngập. “Không ngờ nước cuốn mạnh, vỏ xe bung ra và trôi đi một đoạn dài”, anh nói.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn đang tiếp tục dâng cao theo kỳ triều cường rằm tháng 9 Âm lịch. Dự báo đỉnh triều sẽ xuất hiện trong hai ngày 6 và 7/11, đạt mức cao nhất trong năm.
Cụ thể, tại trạm Phú An (sông Sài Gòn), mực nước lên tới 1,79m lúc 17h, cao hơn mốc lịch sử 2cm; trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) đạt 1,79m lúc 16h30, vượt 1cm so với đợt triều trước; còn trạm Thủ Dầu Một ghi nhận 1,89 - 1,9m vào lúc 18h30, cao hơn mức lịch sử 9 - 10cm.
Cơ quan khí tượng nhận định đây là kỳ triều cường mạnh nhất trong năm, kết hợp với ảnh hưởng của hoàn lưu bão Kalmaegi có thể gây ngập úng nghiêm trọng tại các khu vực trũng thấp, ven sông, đồng thời ảnh hưởng lớn đến giao thông và sinh hoạt của người dân TP.HCM.
