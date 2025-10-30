TP.HCM triển khai loạt giải pháp chống ngập do triều cường

(VTC News) -

Chiều 30/10, tại buổi họp báo kinh tế - xã hội, ông Hoàng Phúc Dũng - Phó Trưởng phòng Hạ tầng Kỹ thuật, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, thành phố đang tăng cường nhiều giải pháp khẩn cấp nhằm giảm ngập do triều cường.

Cụ thể, TP.HCM hiện vận hành 388 van ngăn triều tại các cửa xả và 17 trạm bơm di động (công suất 168 - 2.000 m³/h), phối hợp đồng bộ với 10 trạm bơm và cống kiểm soát triều lớn như Bình Triệu, Bình Lợi, Thanh Đa, Nhiêu Lộc – Thị Nghè… để giảm ngập hiệu quả.

Ông Hoàng Phúc Dũng tại buổi họp báo.

Bên cạnh đó, các đơn vị chức năng được yêu cầu duy tu, sửa chữa kịp thời hệ thống cống hư hỏng, nạo vét lòng cống, hố ga, tổ chức trực mưa và vớt rác tại miệng thu nước. Chính quyền địa phương phối hợp lắp đặt, vận hành van ngăn triều ở các tuyến cống nhánh, tuyến hẻm nhằm hạn chế nước triều xâm nhập.

Về giải pháp công trình, Sở Xây dựng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm như Giải quyết ngập do triều có xét đến biến đổi khí hậu (giai đoạn 1), Chống sạt lở bán đảo Thanh Đa, Cải tạo hệ thống thoát nước đường Trần Xuân Soạn (Quận 7 cũ). Khi hoàn thành, các dự án này sẽ giải quyết cơ bản tình trạng ngập tại khu Nam TP.HCM, gồm Quận 7, 8, Nhà Bè cũ và một phần Bình Chánh cũ.

Triều cường gây ngập trên tuyến đường Trần Xuân Soạn (TP.HCM).

Ngoài ra, thành phố cũng triển khai các dự án chống ngập ở Gò Vấp, Thảo Điền - Quốc Hương và chợ Thủ Đức, nhằm xử lý các điểm ngập cục bộ, khu vực trũng thấp thường xuyên bị triều dâng.

Theo ông Dũng, trong đợt triều cường từ ngày 20 - 25/10, mực nước đạt đỉnh +1.82m, vượt báo động III và gây ngập nặng tại hàng loạt tuyến đường như Võ Văn Kiệt, Phạm Văn Chiêu, Lê Đức Thọ, Trần Xuân Soạn, Huỳnh Tấn Phát, Phạm Hữu Lầu, Lê Văn Lương, Đào Sư Tích, Nguyễn Bình, Trịnh Quang Nghị, Phạm Thế Hiển…

Riêng khu vực bán đảo Thanh Đa bị ảnh hưởng nghiêm trọng do địa hình thấp (nhiều nơi chỉ đạt +0.5m) khiến nước tràn qua bờ bao, gây ngập sâu 40 - 100cm, làm đảo lộn sinh hoạt của người dân. Dự án chống sạt lở tại đây đang được gấp rút thi công để khắc phục tình trạng này.

Sở Xây dựng khuyến nghị người dân thường xuyên cập nhật thông tin dự báo triều cường, chủ động ứng phó, đồng thời phối hợp với chính quyền trong việc duy trì hệ thống thoát nước và đảm bảo an toàn tại các khu vực xung yếu.