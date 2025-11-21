TP.HCM bố trí 14 nhà ga Metro làm điểm tập kết hàng cứu trợ vùng lũ

(VTC News) -

Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 TP.HCM (HURC1), đơn vị vận hành tuyến Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên), thông báo phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức tiếp nhận và vận chuyển hàng hóa hỗ trợ người dân miền Trung đang chịu thiệt hại do mưa lũ kéo dài.

TP.HCM mở 14 điểm tiếp nhận hàng cứu trợ tại các nhà ga Metro, ưu tiên quần áo và nhu yếu phẩm để hỗ trợ đồng bào chịu ảnh hưởng mưa lũ.

Theo đó, từ ngày 21/11, HURC1 bố trí 14 nhà ga Metro trên toàn tuyến làm điểm tập kết hàng cứu trợ. Người dân có thể mang quần áo, đồ dùng thiết yếu đến gửi từ 5h đến 22h các ngày trong tuần và đến 23h vào thứ bảy, chủ nhật. Đây được xem là giải pháp huy động nguồn lực nhanh chóng, thuận tiện, tận dụng hạ tầng metro để hỗ trợ đồng bào vùng lũ.

Đại diện HURC1 cho biết đơn vị ưu tiên tiếp nhận quần áo mới hoặc quần áo đã giặt sạch; các mặt hàng nhu yếu phẩm như mì gói, đồ hộp, gạo, nước uống, chăn mền, áo mưa… nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết tại khu vực chịu ngập nặng. Đơn vị cũng khuyến cáo người dân phân loại rõ ràng từng nhóm quần áo, kiểm tra hạn sử dụng và tình trạng bao bì của các sản phẩm trước khi gửi.

HURC1 cho biết hàng hóa quyên góp sẽ được phân bổ theo hai đợt. Đợt 1 được chuyển về điểm tập kết trung tâm trước 7h30 ngày 22/11; đợt 2 trước 7h30 ngày 24/11. Sau đó, toàn bộ hàng hóa sẽ được bàn giao cho hệ thống MTTQ để vận chuyển khẩn cấp ra miền Trung.

Việc mở rộng sử dụng các nhà ga Metro làm điểm quyên góp được kỳ vọng tạo điều kiện để người dân thành phố dễ dàng tham gia hoạt động thiện nguyện, góp phần chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng lũ.