Tấm lòng người dân TP.HCM hướng về miền Trung trong những ngày mưa lũ

(VTC News) -

Các nhóm thiện nguyện xuyên đêm phân loại, vận chuyển hàng hóa lên xe cứu trợ.

Không kêu gọi rầm rộ, không đòi hỏi điều gì lớn lao, người dân tại thành phố mang tên Bác chỉ chung một mong muốn là làm sao để đồng bào vùng lũ bớt đi phần nào cơ cực.

Tại phường Tân Phú, chị Thái Thụy An gần như thức trắng nhiều đêm để chuẩn bị cho chuyến xe hàng cứu trợ 45 tấn vừa rời TP.HCM hướng về miền Trung. Những ngày này, điện thoại chị reo liên tục. Người hỏi tham gia hỗ trợ, người gửi quà, người xin thông tin đoàn để nhờ giúp đỡ bà con vùng đang ngập sâu.

Chị An chia sẻ, nhóm thiện nguyện của chị có khoảng 50 thành viên đã thực hiện nhiều hoạt động từ thiện ở nhiều nơi. Họ đến từ nhiều tỉnh, thành khác nhau, mỗi người một ngành nghề khác nhau nhưng khi có hoạt động thiện nguyện cần tình nguyện viên, họ sẵn sàng tham gia, bất kể ngày đêm.

Hai ngày trước khi hay bà con các tỉnh miền Trung đang gặp rất nhiều khó khăn vì lũ lụt lịch sử, các tình nguyện viên của nhóm chị An lại bắt đầu các hoạt động quyên góp, cứu trợ. Trong hôm qua và hôm nay, các điểm cứu trợ liên tục nhận những món quà ấm áp, nghĩa tình từ người dân TP.HCM.

Hàng hoá cứu trợ gồm mì, sữa, bánh, nước suối... được các tình nguyện viên phân loại, sắp xếp.

Bên cạnh mì gói, gạo, dầu ăn, nước suối, sữa, bánh, mền... nhóm còn gửi thêm cam từ Vĩnh Long, một sáng kiến nhỏ nhằm hỗ trợ thêm cho nông dân miền Tây đang gặp khó đầu ra.

“Giúp được nơi này lại hỗ trợ được nơi khác. Cái tình của người Việt mình là vậy, cứ khổ là thương, cứ hoạn nạn là đồng lòng giúp nhau. Miền Trung còn mưa, còn lũ, còn khổ… nên khi nào còn người cần thì chúng tôi vẫn tiếp tục đi”, chị An nói.

Nhóm chị An vừa trở về từ Huế, nay tiếp tục tất bật chuẩn bị chuyến xe đi Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai.

Những chuyến hàng cứu trợ được tập kết, phân loại và gửi đến bà con miền Trung.

Cũng mang tâm trạng nóng ruột như chị An, anh Công Nguyên (cư dân chung cư Saigon Gateway, TP.HCM), những ngày qua liên tục nhận hàng trăm cuộc gọi. Đó là tin nhắn, cuộc gọi từ người thân, bạn bè ở Phú Yên (cũ) quê anh, nhờ kết nối cứu hộ vì nhà cửa bị nước lũ nhấn chìm.

“2 đêm qua mình thức trắng, tâm trạng thấp thỏm như ngồi trên đống lửa, chỉ sợ người thân và bà con ở quê không thoát kịp trong cơn lũ dữ”, anh Nguyên trải lòng.

Hàng hoá chuẩn bị được phân loại.

Chỉ sau nửa ngày quyên góp, cư dân chung cư, người dân xung quanh cùng các nhà hảo tâm đã gom đủ hàng để kịp gửi chuyến xe đầu tiên nặng 2,5 tấn về Phú Yên vào trưa 21/11.

Danh sách đóng góp kéo dài đến mức chính anh cũng bất ngờ. Từ mì tôm, gạo, sữa, nước đóng chai, mắm, lương khô đến hàng trăm bộ quần áo đã được giặt sạch, phân loại; hàng trăm chiếc cặp học sinh, vở, bút để các em có thể trở lại trường khi nước xuống.

Cư dân chung cư Saigon Gateway cùng nhau phân loại, đóng gói hàng hóa để kịp vận chuyển lên xe.

Đặc biệt, nhóm chuẩn bị thêm 500 sạc dự phòng. “Chúng tôi ưu tiên gửi trước cho lực lượng cứu hộ và chính quyền địa phương để họ giữ liên lạc khi điện thoại hết pin. Trong lúc khẩn cấp, một cuộc gọi có thể cứu cả mạng người”, anh Nguyên chia sẻ.

Nhiều cư dân chung cư còn không tham gia bằng tiền hay vật chất, mà tham gia góp công góp sức. Người phân loại đồ, người đóng thùng, người vận chuyển hàng… tất cả được tiến hành khẩn trương với mong muốn kịp thời đưa được hàng hoá đến người dân vùng thiên tai.

Chị Ngọc Thanh (ngụ phường Linh Xuân, TP.HCM) cho biết, gia đình chồng chị là người Quảng Nam, vừa trải qua ảnh hưởng của bão lũ nên chị càng thấu hiểu cảnh nhà cửa, tài sản bị cuốn trôi.

“Nhìn cảnh Phú Yên mấy ngày qua mà lòng đau lắm. Mất trắng chỉ sau vài giờ nước lên, nghĩ mà thương. Mình đi qua những khó khăn như vậy rồi, nên hiểu giá trị của từng bộ quần áo khô, từng hộp sữa, từng ký gạo”, chị nói.

Quần áo được chị Thanh giặt xanh, ủi và phân loại theo giới tính, độ tuổi.

Hôm qua, khu phố chị kêu gọi quyên góp. Sáng nay, chị Thanh cùng nhiều phụ nữ trong khu tất bật gom góp gạo, sữa, đồ ăn khô để gửi theo đoàn cứu trợ. Chị còn tranh thủ giặt, ủi lại toàn bộ quần áo quyên góp rồi xếp gọn từng túi, ghi rõ loại kích cỡ để người tiếp nhận dễ phân loại.

Theo Hội Chữ thập đỏ TP.HCM, các hoạt động vận động cứu trợ cho miền Trung vẫn đang được nhiều tổ chức, cá nhân thực hiện. Các đoàn cứu trợ của TP.HCM khi xuất phát đều được kiểm tra kỹ lưỡng về hàng hóa, danh mục ưu tiên và phương án di chuyển an toàn.

Theo Hội, trong thời điểm mưa lũ diễn biến phức tạp, mục tiêu quan trọng nhất là bảo đảm hàng cứu trợ đến đúng người, đúng nhu cầu và đúng thời điểm.

Nhiều đơn vị còn phối hợp với chính quyền địa phương tại miền Trung để khảo sát trước từng vùng bị chia cắt, nhất là những nơi nước rút chậm, nguy cơ thiếu đói, thiếu nước sạch kéo dài.

Các thành viên nhóm thiện nguyện tất bật đóng gói hàng hóa để kịp thời hỗ trợ bà con vùng lũ.

Các chuyến xe chở hàng hoá cứu trợ liên tục xuất phát từ TP.HCM

Đại diện Hội Chữ thập đỏ TP.HCM cho biết, hoạt động hỗ trợ sẽ không dừng lại ở các chuyến xe cấp bách mà tiếp tục mở rộng sang giai đoạn phục hồi sau lũ, như hỗ trợ sinh kế, sửa chữa nhà cửa, bổ sung đồ dùng học tập cho trẻ em.

Mỗi túi gạo, mỗi thùng mì, mỗi chiếc áo ấm… là một phần yêu thương gửi đi giữa lúc miền Trung còn chật vật trong nước lũ.

Những ngày mưa lũ, nhìn những chuyến xe nối nhau rời thành phố, người ta hiểu rằng dù ở cách nhau hàng trăm cây số, người miền Trung không hề cô đơn. Ở TP.HCM - mảnh đất nghĩa tình - luôn có những tấm lòng sẵn sàng hướng về họ, như cách người Việt từ bao đời vẫn nương tựa nhau qua bão lũ.