Toàn cảnh mưa lũ Nam Trung bộ: Hàng vạn nhà ngập sâu, dân dỡ ngói ngoi lên cầu cứu

Lũ trên sông Ba, sông Kỳ Lộ (tỉnh Đắk Lắk) đã đạt đỉnh, vượt lũ lịch sử từ 0,2-1,1m và đang xuống. Riêng sông Dinh Ninh Hòa đang duy trì ở mức đỉnh 6,77m, trên BĐ3 là 1,07m, vượt lũ lịch sử năm 1986 là 0,19m. Hiện lũ trên sông Ba tại Phú Lâm đã xuống 0,7m so với đỉnh lũ nhưng còn trên BĐ3, tại Củng Sơn đã giảm 3,23m so với đỉnh lũ. Trên sông Kỳ Lộ đã xuống mức BĐ2, giảm 5,17m so với đỉnh lũ.