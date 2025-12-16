Top xe SUV tiết kiệm xăng, tối ưu chi phí sử dụng cho người Việt

(VTC News) -

Toyota Corolla Cross

Corolla Cross 2024 đã bỏ bản G (bản tiêu chuẩn), chỉ còn hai phiên bản là 1.8 V giá 820 triệu đồng và 1.8 HEV giá 905 triệu đồng.

Về hiệu suất, cả hai phiên bản đều sử dụng động cơ không thay đổi. Phiên bản máy xăng 1.8 V được trang bị động cơ 1,8 lít 4 xi-lanh thẳng hàng, sản sinh công suất 138 mã lực và mô-men xoắn cực đại 172 Nm.

Trong khi đó, phiên bản hybrid 1.8 HEV kết hợp động cơ xăng 1.8 (công suất 97 mã lực, mô-men xoắn cực đại 142 Nm) với một mô-tơ điện có công suất 71 mã lực và mô-men xoắn 163 Nm. Cả hai phiên bản đều sử dụng hộp số vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước.

Theo công bố của nhà sản xuất, mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp của Toyota Corolla Cross là 7,55 lít/100 km cho phiên bản 1.8 V và 4,2 lít/100 km cho phiên bản 1.8 HEV.

Chiếc crossover cỡ B+ này đã được làm mới về ngoại hình với lưới tản nhiệt thiết kế dạng tổ ong, cụm đèn pha LED sắc nét hơn và tích hợp đèn báo rẽ kiểu dòng chảy. (Ảnh: Toyota)

Cụm đèn hậu LED cũng được thiết kế lại, giúp dễ nhận diện hơn. Các chi tiết như giá nóc, cánh gió và bộ vành vẫn giữ nguyên.

Nội thất của Corolla Cross không có nhiều thay đổi đáng kể, nhưng hãng xe Nhật Bản đã thêm tùy chọn màu sắc cho nội thất với hai lựa chọn đen hoặc đỏ, cùng với đường chỉ khâu tương phản tạo điểm nhấn.

Màn hình hiển thị đa thông tin 12,3 inch được bố trí sau vô-lăng, trong khi màn hình cảm ứng giải trí có kích thước 9 inch cho phiên bản máy xăng và 10,1 inch cho phiên bản hybrid.

Kia Seltos

Tại Việt Nam, Kia Seltos được phân phối chính hãng 7 phiên bản. Giá niêm yết từ 599 đến 799 triệu đồng.

Về động cơ, Kia Seltos hiện chỉ có một lựa chọn duy nhất là động cơ 1,5 lít cho tất cả các phiên bản. Ba phiên bản AT, Luxury và Premium sử dụng động cơ 1.5 hút khí tự nhiên, cho công suất 113 mã lực tại 6.300 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 144 Nm tại 4.500 vòng/phút, đi kèm hộp số CVT.

Phiên bản cao nhất GT Line được trang bị động cơ 1.5 tăng áp, cho công suất 158 mã lực tại 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 253 Nm tại dải vòng tua từ 1.500 đến 3.500 vòng/phút, kết hợp với hộp số ly hợp kép 7 cấp.

Theo công bố của nhà sản xuất, mức tiêu hao nhiên liệu hỗn hợp của Kia Seltos vào khoảng 7,5 lít/100 km.

Kia Seltos. (Ảnh: KIA)

Mẫu xe này đã có những cải tiến đáng chú ý về thiết kế, bao gồm đèn pha được thiết kế lại với dải định vị mới, mặt ca-lăng mở rộng hơn và đuôi xe được tinh chỉnh với dải đèn hậu có hình dáng mới, cùng dải LED vắt ngang. Kia Seltos mới cũng được trang bị la-zăng 17 inch với thiết kế thể thao hơn.

Seltos vẫn giữ kiểu màn hình giải trí và đồng hồ tốc độ nối liền nhau, tương tự như đối thủ Mitsubishi Xforce. Phiên bản tiêu chuẩn AT được trang bị màn hình 8 inch, trong khi các phiên bản cao hơn có màn hình cảm ứng 10,25 inch. Hai phiên bản thấp nhất sử dụng đồng hồ tốc độ 4,2 inch, trong khi hai phiên bản cao nhất trang bị đồng hồ 10,25 inch.

Suzuki XL7

Cuối tháng 8/2024, Suzuki làm mới XL7 với phiên bản duy nhất sử dụng động cơ mild-hybrid cùng một số nâng cấp nhỏ, giá không đổi so với trước đây là 599 triệu đồng.

Suzuki XL7 trang bị động cơ 1.5L hút khí tự nhiên VVT, kèm theo một máy phát điện khởi động tích hợp (ISG) và gói pin lithium-ion dung lượng nhỏ nằm dưới ghế phụ. Hệ thống này cho công suất 103 mã lực và mô-men xoắn 138 Nm tại vòng tua 4.400 vòng/phút.

Theo số liệu từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, mức tiêu hao nhiên liệu hỗn hợp của Suzuki XL7 khoảng 6,39 lít/100 km.

Căn cứ theo dữ liệu của Cục Đăng kiểm Việt Nam, Suzuki XL7 sở hữu mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng khoảng 6,39 lít/100 km. (Ảnh: Suzuki)

Về thiết kế, Suzuki XL7 không có nhiều thay đổi so với phiên bản trước. Xe được cải tiến nhẹ ở mặt ca-lăng với họa tiết sơn đen mới. Một số trang bị bên ngoài cũng được nâng cấp, bao gồm đèn pha tự động bật/tắt, đèn chờ dẫn đường và gương chiếu hậu gập tự động khi tắt máy.

Khoang lái của XL7 vẫn giữ nguyên thiết kế như phiên bản trước, với màn hình giải trí 10 inch được bổ sung tính năng kết nối không dây Apple CarPlay và Android Auto. Bảng táp-lô và viền cửa được trang trí bằng các tấm ốp hiện đại hơn.

BYD SeaLion 6

BYD Sealion 6 được phân phối tại Việt Nam với 2 phiên bản Dynamic và Premium, giá ưu đãi giai đoạn đầu là từ 799 triệu đồng.

Theo hãng, xe chỉ tiêu thụ 1,1l/100 km trong điều kiện lượng pin đạt 100% và 3,5L - 4,7L / 100 km với điều kiện chạy hỗn hợp.

Sealion 6 đánh dấu lần đầu tiên công nghệ DM-i Super Hybrid được giới thiệu đến người tiêu dùng trong nước. (Ảnh: BYD)

Trái tim của mẫu xe là hệ truyền động DM-i Super Hybrid, tích hợp động cơ Xiaoyun 1.5L hiệu suất cao cho xe PHEV cùng mô-tơ điện mạnh mẽ, sản sinh tổng công suất 214 mã lực và mô-men xoắn cực đại 300 Nm.

Phần thân với các đường gân nổi bật tạo hiệu ứng thị giác chuyển động, trong khi phần đuôi được vuốt gọn tạo cảm giác vững chãi nhưng không kém phần thanh thoát. Mâm xe hợp kim 19 inch đa chấu thể thao và cánh gió khí động học giúp Sealion 6 không chỉ thu hút về thẩm mỹ mà còn tối ưu hiệu quả vận hành ở tốc độ cao.

Với kích thước tổng thể lên đến 4.775 mm dài, 1.890 mm rộng và 1.670 mm cao, cùng chiều dài cơ sở 2.765 mm - Sealion 6 là mẫu xe có kích thước lớn nhất trong phân khúc SUV hạng C.