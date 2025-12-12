VF 3 trong mắt người dùng Việt: City EV nhỏ gọn, chạy phố linh hoạt

(VTC News) -

Thời trang ngoài phố, bền bỉ trên cung đường dài

Từ khi mới công bố, VinFast VF 3 đã tạo nhận diện bằng kiểu dáng mini-SUV vuông vức, bảng màu trẻ trung, nổi bật ở phố hay bất cứ nơi nào chiếc xe xuất hiện. Không chỉ vậy, VF 3 còn được người dùng đánh giá cao về khả năng vận hành sau những trải nghiệm thực tế, thậm chí ở các hành trình dài.

Anh Phạm Xuân Khải, người đưa gia đình đi gần 8.000 km và chinh phục đủ 4 cực Tổ quốc bằng VF 3 cho biết mẫu xe này hoàn toàn đủ dùng cho chuyến đi của gia đình.

Theo anh Khải, VF 3 thậm chí còn có thể đưa gia đình anh di chuyển cung đường dài nhất lên tới 477 km một ngày tại khu vực Tây Nguyên. Và đặc biệt, không gian trên xe hoàn toàn đáp ứng được một chuyến đi vòng quanh đất nước kéo dài 30 ngày với đủ điều kiện địa hình.

“Không gian VinFast VF 3 rộng rãi, hai vợ chồng tôi ngồi ở hàng ghế trước hoàn toàn thoải mái. Ở phía sau, con gái cũng không bị mệt, luôn rất vui tươi và hứng khởi trong suốt hành trình”, anh Khải nói.

Trong khi đó, hai nhà sáng tạo nội dung của kênh “Anh em Sneakers” cho biết thường xuyên dùng VF 3 chạy cung TP.HCM - Đà Lạt.

Theo hai anh, ưu điểm của VF 3 không chỉ nằm ở vẻ bề ngoài mà còn ở khả năng vận hành của động cơ, cảm giác lái của vô lăng và hệ thống khung gầm đầm chắc.

“Trong dải tốc độ dưới 50 km/h, xe bốc và có cảm giác ‘dính lưng’. Vô lăng nhẹ, dễ xoay trở trong phố”, hai nhà sáng tạo nội dung nhất trí cho biết, đồng thời đánh giá cao thiết kế của VF 3 khi tạo được cho người lái xe và người ngồi cùng một tầm nhìn thoáng.

Lên đời ô tô dễ dàng nhờ giá tốt, chi phí thấp

Với người mua xe lần đầu, VF 3 đã giúp giải bài toán chi phí sở hữu với một chiếc xe đủ đẹp và đa dụng trong tầm tiền hợp lý. TikToker Mèo Trái Đất nêu rõ lý do chọn VinFast VF 3: “Tôi đang để dành tiền mua nhà nên chỉ chọn chiếc xe nhỏ, đảm bảo tính kinh tế để di chuyển”.

Chị cho biết với mức giá niêm yết 302 triệu, tổng chi phí cho chiếc xe đầu tay như VF 3 là phù hợp với kỳ vọng của bản thân.

Chưa kể, người dùng sẽ tiết kiệm được một khoản đáng kể với loạt ưu đãi của VinFast như: giảm 4%, ưu đãi tiền mặt từ 5-7,5 triệu đồng khi đổi từ xe xăng sang xe điện, tăng thêm 2% khi đặt mua xe online qua website vinfastauto.com.

Trong tháng 12, khách hàng khi mua xe cũng sẽ nhận được gói bảo hiểm vật chất 2 năm có thể quy đổi ra tiền mặt trị giá 6,5 triệu đồng, miễn phí chọn màu sơn trị giá 8 triệu đồng.

Ngoài ra, khách hàng còn nhận được phần quà điểm VinClub trị giá 6 triệu đồng khi đăng ký xe tại Hà Nội. Tổng giá trị của loạt ưu đãi này lên tới gần 50 triệu đồng. Cộng với chính sách miễn lệ phí trước bạ của Nhà nước, giá lăn bánh của mẫu xe này chỉ dưới 300 triệu đồng.

Bên cạnh chi phí sở hữu, chi phí sử dụng cũng tạo thêm sức hút của mẫu xe “quốc dân” này. Đặc biệt khi so với các mẫu xe xăng, ưu thế của các dòng xe điện, trong đó có VF 3 lại càng được thể hiện rõ rệt. Hai nhà sáng tạo của kênh “Anh em Sneakers” cũng cho biết trước đây mỗi tuần đi quay xa có thể tiêu tốn từ 800.000 đến 1 triệu đồng tiền nhiên liệu. Khi chuyển sang VinFast VF 3, khoản chi phí này không còn, giúp chủ xe tiết kiệm đáng kể.

Từ mức giá dễ tiếp cận đến chi phí vận hành thấp, VinFast VF 3 đang là lựa chọn không thể tốt hơn cho người mua xe lần đầu và dân văn phòng, nhóm khách coi trọng hiệu quả kinh tế nhưng vẫn muốn một phương tiện hợp gu.

