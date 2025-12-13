Bảng giá xe máy hãng Yamaha mới nhất tháng 12/2025

Hiện tại, mức giá niêm yết của các dòng xe số hãng Yamaha trong tháng 12/2025 vẫn được bán trong khoảng từ 18.949.000 - 28.178.000 đồng, cụ thể:

- Mẫu xe Jupiter Finn: Bản tiêu chuẩn đang có giá 27.687.000 đồng và bản cao cấp đang có giá 28.178.000 đồng.

- Tương tự, mẫu xe Sirius và Sirius FI cũng đang bán trong khoảng từ 18.949.000 - 24.055.000 đồng.

Yamaha XS155R. (Ảnh: Yamaha)

Sau khi khảo sát, giá xe số hãng Yamaha tại các đại lý trong tháng 12 này không có sự biến động mới nào. Giá thực tế cao hơn khoảng 313.000 - 2.194.000 đồng/xe so với giá đề xuất của hãng, giá bán chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với xe Yamaha Sirius FI phiên bản phanh cơ màu mới.

Bảng giá xe số Yamaha mới nhất tháng 12/2025. (Nguồn: Yamaha)

Bảng giá xe số Yamaha mới nhất tháng 12/2025 (ĐVT: đồng) Dòng xe Phiên bản Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch Jupiter Finn Phiên bản tiêu chuẩn 27.687.000 28.000.000 313.000 Phiên bản cao cấp 28.178.000 28.500.000 322.000 Sirius Phiên bản phanh cơ 18.949.000 21.500.000 2.551.000 Phiên bản phanh đĩa 20.913.000 25.000.000 4.087.000 Phiên bản RC vành đúc 21.895.000 25.500.000 3.605.000 Sirius FI Phiên bản phanh cơ màu mới 21.306.000 23.500.000 2.194.000 Phiên bản phanh đĩa màu mới 22.484.000 24.500.000 2.016.000 Phiên bản vành đúc màu mới 24.055.000 25.000.000 945.000

Tương tự, mức giá niêm yết của các dòng xe tay ga hãng Yamaha trong tháng 12 này tiếp tục ổn định, hiện đang duy trì trong khoảng từ 28.669.000 - 55.300.000 đồng/xe, cụ thể như sau:

- Mẫu xe Grande: Blue Core Hybrid bản đặc biệt đang có giá bán 49.091.000 đồng và Blue Core Hybrid bản giới hạn đang có giá bán 49.582.000 đồng.

- Mẫu xe Janus: Bản tiêu chuẩn vẫn đang có mức giá 28.669.000 đồng, bản đặc biệt vẫn đang có mức giá 32.400.000 đồng và bản giới hạn vẫn đang có mức giá 32.891.000 đồng.

Giá xe tay ga hãng Yamaha tại các đại lý trong tháng 12/2025 vẫn không có sự biến động nào. So với giá đề xuất, giá thực tế thấp hơn khoảng 85.000 - 4.800.000 đồng, giá bán chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với mẫu xe Yamaha NVX 155 VVA màu mới.

Bảng giá xe tay ga Yamaha mới nhất tháng 12/2025 (Nguồn: Yamaha)

Bảng giá xe tay ga Yamaha mới nhất tháng 12/2025 (ĐVT: đồng) Dòng xe Phiên bản Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch Grande Blue Core Hybrid bản đặc biệt 49.091.000 48.000.000 -1.091.000 Blue Core Hybrid bản giới hạn 49.582.000 47.200.000 -2.382.000 Latte Phiên bản tiêu chuẩn 38.095.000 37.595.000 -500.000 Phiên bản giới hạn 38.585.000 38.500.000 -85.000 Janus Phiên bản tiêu chuẩn 28.669.000 26.300.000 -1.569.000 Phiên bản đặc biệt 32.400.000 29.800.000 -2.600.000 Phiên bản giới hạn 32.891.000 30.400.000 -2.491.000 NVX NVX 155 VVA màu mới 55.300.000 50.500.000 -4.800.000 Freego Freego bản tiêu chuẩn 30.340.000 29.200.000 -1.140.000 Freego S bản đặc biệt 34.265.500 34.000.000 -265.000

Mức giá niêm yết của các dòng xe côn tay hãng Yamaha trong tháng 12/2025 không có sự thay đổi nào so với tháng trước, tiếp tục bán trong khoảng từ 45.800.000 - 77.000.000 đồng/xe.

Theo ghi nhận, giá xe côn tay hãng Yamaha tại các đại lý trong tháng 12 này nhìn chung vẫn ổn định. Giá thực tế thấp hơn giá niêm yết của hãng 500.000 đồng

Bảng giá xe côn tay Yamaha mới nhất tháng 12/2025 (Nguồn: Yamaha)

Bảng giá xe côn tay Yamaha mới nhất tháng 12/2025 (ĐVT: đồng) Dòng xe Phiên bản Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch Exciter Exciter 150 giới hạn màu mới 45.800.000 45.800.000 0 Exciter 155VVA tiêu chuẩn 48.000.000 48.000.000 0 Exciter 155VVA cao cấp 51.000.000 51.000.000 0 Exciter 155VVA cao cấp ABS mới 54.000.000 54.000.000 0 Exciter 155VVA giới hạn ABS GP 55.000.000 55.000.000 0 XS155R 77.000.000 76.500.000 -500.000

So với tháng 11/2025, giá niêm yết của các dòng xe thể thao Yamaha trong tháng 12 này vẫn được hãng duy trì trong khoảng từ 69.000.000 - 469.000.000 đồng/xe.

Hiện giá xe thể thao hãng Yamaha tại các đại lý trong tháng 12/2025 không có sự biến động mới. Giá bán thực tế đang thấp hơn giá đề xuất của hãng 1.000.000 đồng, mức giá bán cao nhất được ghi nhận đối với xe MT-10.

Bảng giá xe thể thao Yamaha mới nhất tháng 12/2025 (Nguồn: Yamaha)

Bảng giá xe thể thao Yamaha mới nhất tháng 12/2025 (ĐVT: đồng) Dòng xe Phiên bản Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch MT-15 69.000.000 68.000.000 -1.000.000 YZF-R15 70.000.000 70.000.000 0 MT-03 129.000.000 128.000.000 -1.000.000 YZF-R3 132.000.000 131.000.000 -1.000.000 YZF-R7 219.000.000 218.000.000 -1.000.000 MT-07 209.000.000 208.000.000 -1.000.000 MT-09 230.000.000 229.000.000 -1.000.000 MT-10 469.000.000 468.000.000 -1.000.000

Lưu ý: Giá xe mang tính chất tham khảo, đã bao gồm phí VAT, nhưng chưa bao gồm phí bảo hiểm xe, phí trước bạ và phí cấp biển số. Ngoài ra, giá xe máy có thể thay đổi tùy vào thời điểm của đại lý Yamaha và các khu vực bán xe.