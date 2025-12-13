Ô tô Hàn Quốc ồ ạt giảm giá trước áp lực xe điện Trung Quốc

(VTC News) -

Các nhà sản xuất ôtô lớn của Hàn Quốc đồng loạt tung ưu đãi mạnh từ đầu tuần này. Động thái nhằm kích cầu trước khi ưu đãi giảm thuế tiêu thụ đặc biệt tạm thời kết thúc ngày 31/12.

Giới trong ngành gọi đây là “đợt xả hàng bất đắc dĩ” trong bối cảnh tâm lý tiêu dùng yếu và áp lực cạnh tranh từ xe điện giá rẻ Trung Quốc.

Hyundai Ioniq 9. (Ảnh: Hyundai Motor)

Hyundai cho biết đang giảm giá cho 23/25 mẫu xe du lịch, gần gấp đôi chương trình Korea Sale Festa tháng trước. Các mẫu bán chậm được ưu tiên giảm sâu. Chẳng hạn Ioniq 9, dòng SUV điện ra mắt tháng 2 với giá từ 67,15 triệu won (khoảng 45.500 USD), chỉ bán được 8.094 xe đến tháng 11. Doanh số giảm mạnh khi trợ cấp xe điện kết thúc và mẫu này đang được ưu đãi giảm tối đa 6,3 triệu won (4.270 USD).

Một số mẫu bán chạy cũng giảm giá. Avante, mẫu tiêu thụ tốt nhất của Hyundai năm nay, giảm tối đa 2,05 triệu won (1.390 USD). Grandeur giảm 2,2 triệu won (1.490 USD). SantaFe giảm 2 triệu won (1.355 USD), còn Palisade giảm 1,26 triệu won (850 USD).

Nhà Kia cũng tham gia cuộc đua giảm giá. K8 giảm 3,6 triệu won (2.440 USD), EV6 giảm 3,9 triệu won (2.640 USD), Sorento bản xăng giảm 1,9 triệu won (1.290 USD).

Thông thường, giảm giá cuối năm nhằm giảm tồn kho và đạt chỉ tiêu bán hàng. Tuy nhiên năm nay, hàng tồn cao hơn do nhu cầu yếu và do các mẫu như Grandeur, SantaFe chuẩn bị có bản nâng cấp trong năm tới. Hyundai còn tung gói vay 0% lãi suất trong 60 tháng cho khách mua Grandeur.

“Mức này tương đương giảm thẳng 5 triệu won (3.390 USD). Lợi nhuận đã bị siết tới mức tối thiểu”, một nguồn tin trong ngành cho hay.

Doanh số trong và ngoài nước của Hyundai và Kia đều giảm. Riêng tháng 11, doanh số nội địa của Hyundai giảm 3,4%, Kia giảm 1,6%. Xuất khẩu của Hyundai giảm 2,2% và Kia giảm 0,8%.

“Trong bối cảnh Mỹ tăng thuế và xe điện Trung Quốc tràn vào Hàn Quốc, mức giảm này vẫn còn nhẹ”, giáo sư Kwon Yong-joo tại Đại học Kookmin nhận định. Ông cho rằng sang năm 2026, cuộc cạnh tranh khốc liệt hơn sẽ buộc các hãng phải chấp nhận biên lợi nhuận thấp để giữ thị phần.

Renault Grand Koleos. (Ảnh: Icartea)

Khối hãng tầm trung cũng tung ưu đãi lớn. Renault Korea giảm tối đa 5,4 triệu won (3.660 USD) cho Grand Koleos. Mẫu xe này từng tiêu thụ tốt với hơn 53.000 xe trong hơn một năm, nhưng doanh số tháng 11 đã giảm 18% so với tháng trước đó.

“Hãng tầm trung vốn cạnh tranh bằng mức giá so với Hyundai và Kia, nhưng phân khúc này lại bị chồng lấn bởi xe Trung Quốc”, giáo sư Lee Ho-geun tại Đại học Daedeok nhận định.

GM Korea giảm tối đa 5 triệu won (3.390 USD) cho bán tải Colorado. KG Mobility giảm 5% tương đương khoảng 1,5 triệu won (1.020 USD) cho Musso Sports và Musso Khan.

Tuy nhiên, nhiều khách hàng cho rằng ưu đãi có điều kiện phức tạp. Với Hyundai Grandeur, mức giảm thêm 500.000 won (340 USD) chỉ áp dụng khi khách tham gia chương trình “Blue Save Auto”.

Grand Koleos có mức giảm cơ bản 2,8 triệu won (1.900 USD), nhưng để nhận trọn ưu đãi, xe cũ của khách phải từng bị ngập nước do ngập lụt.