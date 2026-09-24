Top 10 Hoa hậu sinh viên Trần Tuệ Hân san sẻ tấm lòng nhân ái dịp Trung thu

(VTC News) -

Những ngày qua, Trần Tuệ Hân - Top 10 Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025 đã cùng Câu lạc bộ R.A.B From Tay Ho Highschool thực hiện thành công dự án thiện nguyện Ôm trăng mùa 2: Sao sáng, mang một mùa tết Trung thu ấm áp và ý nghĩa đến cho hơn 220 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt.

Trong lần này, Trần Tuệ Hân tiếp tục đảm nhận vai trò Trưởng Ban tổ chức của dự án. Đồng hành cùng cô và các thành viên câu lạc bộ (CLB) là sự dẫn dắt của người sáng lập CLB Phan Chí Bách, cùng sự ủng hộ sát sao từ Ban Giám hiệu và Đoàn trường THPT Tây Hồ.

Trần Tuệ Hân san sẻ tấm lòng nhân ái dịp Trung thu.

Các thành viên đã tích cực kêu gọi sự đồng hành đóng góp cho quỹ Ôm Trăng từ các nhà hảo tâm và mạnh thường quân. Các bạn học sinh còn đóng góp 100% lợi nhuận thu được từ dự án bán bánh gây quỹ “R.A.Bakery”. Tổng kết chiến dịch, Tuệ Hân cùng các cộng sự đã gây quỹ thành công số tiền hơn 10 triệu đồng.

Từ nguồn kinh phí này, người đẹp và các thành viên CLB đã chuẩn bị hơn 220 phần quà gửi tặng tận tay các em nhỏ. Không dừng lại ở những món quà vật chất, đoàn còn mang tới các tiết mục văn nghệ đặc sắc cùng nhiều trò chơi giao lưu ấm áp, đem lại nụ cười rạng rỡ cho các em nhỏ.

Chia sẻ về ý nghĩa của hành trình, Tuệ Hân tâm sự: “Chúng tôi không coi đây là chuyến thăm hay cuộc gặp gỡ đơn thuần, mà là điều chứng minh rõ ràng nhất rằng các em vẫn luôn và sẽ luôn được xã hội quan tâm, yêu thương và giúp đỡ”.

Đối với Tuệ Hân, dự án không chỉ đơn thuần là chuyến đi từ thiện, mà còn là sứ mệnh lan tỏa tình yêu thương, những điều tích cực và lý tưởng “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Trần Tuệ Hân (thứ 2 từ phải qua) cùng các thành viên trong CLB.

Câu lạc bộ R.A.B From Tay Ho Highschool (trực thuộc Đoàn trường THPT Tây Hồ) được thành lập vào năm 2020 bởi người sáng lập Phan Chí Bách và người đồng sáng lập Trần Tuệ Hân. CLB hoạt động với mục tiêu lan tỏa văn hóa đọc, tiếp nối truyền thống “lá lành đùm lá rách” cùng thông điệp tuổi trẻ: “Sống cống hiến và trao đi yêu thương”. Qua 6 năm duy trì và phát triển, CLB đã đạt được nhiều thành tích trong việc lan tỏa văn hóa đọc trên địa bàn phường Tây Hồ.

Song song với đó, CLB cũng ghi dấu ấn qua nhiều dự án thiện nguyện thiết thực như Moon Lovers, Gói tình trao xuân, Ngày nắng trao em, Chồi non hy vọng, Nửa thập kỷ, Ôm trăng mùa 1 và Tết duyên.

Sắp tới, Trần Tuệ Hân cùng CLB sẽ tiếp tục thực hiện chiến dịch thiện nguyện vào mùa Giáng sinh, dự kiến diễn ra vào đầu tháng 12/2026.