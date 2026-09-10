Tổng thống Putin đọc thơ Bác Hồ tại tiệc chiêu đãi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

(VTC News) -

Tổng thống Nga Putin dẫn thơ của Bác Hồ tại tiệc chiêu đãi dành cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, nhấn mạnh tình hữu nghị Việt - Nga.

Theo RT, ông Putin trích dẫn bài thơ của Bác Hồ tại tiệc chiêu đãi cấp nhà nước dành cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Các câu thơ được cho là: “Biết đồng sức, Biết đồng lòng, Việc gì khó, Làm cũng xong” - nằm trong bài “Hòn đá” do Bác Hồ sáng tác vào tháng 4/1942.

Sau đó Tổng thống Nga nâng ly chúc mừng việc “tăng cường tình hữu nghị và quan hệ đối tác chiến lược giữa Nga và Việt Nam”.

Nhận lời mời của Tổng thống Nga Putin, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga từ ngày 7/9-9/9. Các cuộc hội đàm và gặp gỡ diễn ra trong bầu không khí hữu nghị truyền thống, chân thành và tin cậy vốn có trong quan hệ giữa hai nước. Lãnh đạo Việt Nam và Nga đã trao đổi sâu rộng về tình hình và triển vọng quan hệ Việt Nam - Nga, đồng thời thống nhất các biện pháp tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.