Tổng thống Nga thay đổi thành phần Hội đồng An ninh, cách chức Tổng Công tố

Theo đó, Tổng thống Putin đã bổ nhiệm Đặc phái viên toàn quyền của mình tại vùng trọng yếu Liên bang Tây Bắc Igor Rudenya vào Hội đồng An ninh.

Tổng thống Nga Vladimir Putin là Chủ tịch Hội đồng An ninh, có quyền bổ nhiệm các thành viên trong hội đồng. (Nguồn: TASS)

Tân Tổng công tố Alexander Gutsan cũng được đưa vào thành phần Hội đồng với tư cách là Tổng Công tố Liên bang Nga, còn cựu Tổng Công tố Igor Krasnov bị cách chức khỏi Hội đồng An ninh.

Trước khi được bổ nhiệm làm đại diện toàn quyền của tổng thống tại vùng Liên bang Tây Bắc, ông Igor Rudenya từng là thống đốc tỉnh Tver. Ông đã lãnh đạo khu vực này từ năm 2016.

Vùng Liên bang Tây Bắc là một trong những vùng chiến lược quan trọng của Nga. Vùng này bao gồm 11 chủ thể liên bang, bao gồm thành phố St. Petersburg, các tỉnh Leningrad, Kaliningrad, Murmansk và các tỉnh khác.

Năm 2024, ngày 1/10, Tổng thống Nga Putin cũng đã tiến hành cải tổ Hội đồng An ninh Nga, giới thiệu một số thành viên chủ chốt mới. Theo đó, 4 quan chức mới đã được bổ nhiệm vào hội đồng gồm: Phó thủ tướng thứ nhất Denis Manturov, Giám đốc Cơ quan y tế - sinh học Liên bang Nga (FMBA) Veronika Skvortsova, Trưởng phòng Chương trình đặc biệt của Tổng thống Alexander Linets và Trợ lý Tổng thống Alexey Dyumin. Bên cạnh đó, Tổng thống Putin đã loại ông Vladimir Yakushev khỏi chức vụ Đặc phái viên của Tổng thống tại khu vực Liên bang Ural, khỏi Hội đồng An ninh.

Hội đồng An ninh Nga là cơ quan cố vấn cho Tổng thống về các vấn đề quản lý và triển khai chính sách an ninh quốc gia. Tổng thống Nga là Chủ tịch hội đồng và có quyền bổ nhiệm các thành viên trong hội đồng.