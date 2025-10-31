Thượng đỉnh Trump-Putin bị hủy

(VTC News) -

Mỹ được cho là đã hủy bỏ cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến ​​tại Budapest giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin, sau khi Nga đưa ra lập trường cứng rắn về các yêu cầu liên quan đến Ukraine, tờ Financial Times đưa tin hôm 31/10.

Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Trump. (Ảnh: Reuters)

Quyết định này được đưa ra sau cuộc điện đàm căng thẳng giữa các nhà ngoại giao hàng đầu của hai nước, Financial Times cho biết. Reuters chưa thể xác minh ngay lập tức báo cáo này.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đưa ra thông báo hủy cuộc gặp trong cuộc họp với Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại Nhà Trắng vào ngày 22/10. Ông nói: “Tôi cảm thấy mình sẽ không thể đến được nơi mình muốn nên đã hủy chuyến đi”. Tuy nhiên lúc này ông vẫn để mở về khả năng tổ chức cuộc đàm phán với Moskva trong tương lai.

Bộ Tài chính Mỹ gần đây công bố lệnh trừng phạt bổ sung đối với Nga, do "thiếu cam kết nghiêm túc đối với tiến trình hòa bình". Những lệnh trừng phạt này nhắm vào hai công ty dầu mỏ lớn nhất của Nga là Rosneft và Lukoil, cũng như công ty con của hai công ty này.

Nói về việc hủy cuộc gặp, Tổng thống Putin cho biết "đối thoại luôn tốt hơn bất kỳ cuộc đối đầu, bất kỳ tranh chấp nào, đặc biệt là xung đột”.