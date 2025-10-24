Mỹ huỷ gặp thượng đỉnh, Tổng thống Putin: Đối thoại luôn tốt hơn đối đầu

Trả lời phỏng vấn báo giới, Tổng thống Putin cho biết, trong cuộc điện đàm gần đây giữa hai nhà lãnh đạo, phía Mỹ đã đề xuất nội dung và địa điểm cuộc họp và ông đã đồng ý, nhấn mạnh rằng “những cuộc gặp như vậy cần được chuẩn bị kỹ lưỡng bởi sẽ là một sai lầm cho cả Mỹ và Nga nếu tiếp cận vấn đề một cách hời hợt và rời cuộc họp mà không đạt được kết quả mong đợi.

“Tổng thống Mỹ đã quyết định hủy hoặc hoãn cuộc họp này. Nhiều khả năng, ông ấy đang nói về việc hoãn lại. Chúng tôi có thể nói gì đây? Đối thoại luôn tốt hơn bất kỳ cuộc đối đầu, bất kỳ tranh chấp nào, đặc biệt là xung đột. Đó là lý do tại sao chúng tôi luôn ủng hộ việc tiếp tục đối thoại, và chúng tôi vẫn tiếp tục ủng hộ điều đó”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Tass

Liên quan đến quyết định của Mỹ trừng phạt 2 tập đoàn dầu khí của Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, Nga sẽ không bao giờ khuất phục trước sức ép từ Mỹ hay bất kỳ quốc gia nào khác.

Theo Tổng thống Putin, các lệnh trừng phạt của Mỹ là hành động “không thân thiện” và “sẽ gây ra những hậu quả nhất định, song không ảnh hưởng đáng kể đến sự thịnh vượng kinh tế của Nga”.

Ông nhấn mạnh, ngành năng lượng Nga vẫn duy trì sự tự tin và ổn định. Nhà lãnh đạo Nga cũng cảnh báo, việc phá vỡ sự cân bằng trên thị trường năng lượng toàn cầu có thể đẩy giá tăng cao, gây bất lợi cho các nước tiêu thụ lớn, trong đó có Mỹ.

Trước đó, ngày 22/10, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent thông báo Tổng thống Donald Trump đã áp đặt các biện pháp trừng phạt nặng nề đối với hai tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga là Rosneft và Lukoil.

Quyết định này được đưa ra một ngày sau khi Hội nghị thượng đỉnh dự kiến tổ chức tại Budapest (Hungary), bị hoãn do Mỹ không hài lòng với tiến triển trong việc tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột ở Ukraine.