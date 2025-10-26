Ông Trump nêu điều kiện thực hiện cuộc gặp với ông Putin

(VTC News) -

Trên chuyên cơ Không Lực Một khi chuyến bay đang dừng tiếp nhiên liệu tại Doha (Qatar), trước khi tiếp tục hành trình đến Malaysia, nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump đã trả lời câu hỏi của phóng viên tháp tùng về thời gian ông sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ông Trump cho hay: "Tôi phải chắc chắn rằng chúng ta sẽ đạt được một thỏa thuận". Đồng thời, ông bày tỏ sự thất vọng với tiến độ thực hiện tiến trình hòa bình ở Ukraine và lưu ý ông "luôn có mối quan hệ tốt đẹp với ông Putin".

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Getty)

Hôm 22/10, ông Trump tuyên bố hủy hội nghị thượng đỉnh dự kiến ​​với Tổng thống Putin tại Thủ đô Budapest, Hungary. Thông báo này được đưa ra trong cuộc họp với Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại Nhà Trắng và ông Trump nhấn mạnh hội nghị thượng đỉnh dự kiến ​​ở Hungary "không phù hợp".

“Tôi cảm thấy mình sẽ không thể đến được nơi mình muốn nên đã hủy chuyến đi”, ông Trump nói.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump không loại trừ khả năng tổ chức cuộc đàm phán với Moskva trong tương lai. "Nhưng chúng tôi sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh trong tương lai", ông Trump nói thêm.

Thông tin trên được công bố ngay sau khi Bộ Tài chính Mỹ công bố lệnh trừng phạt bổ sung đối với Nga, do "thiếu cam kết nghiêm túc đối với tiến trình hòa bình". Những lệnh trừng phạt này nhắm vào hai công ty dầu mỏ lớn nhất của Nga là Rosneft và Lukoil, cũng như công ty con của hai công ty này.

Tổng thống Mỹ thừa nhận ông không chắc liệu lệnh trừng phạt mới có thay đổi lập trường của Nga về xung đột Ukraine hay không.

"Hy vọng ông Putin sẽ biết điều và hy vọng Tổng thống Ukraine cũng sẽ biết điều. Cần có hai người để nhảy tango", ông Trump nhấn mạnh.