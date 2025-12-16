Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ: VOV đẩy mạnh đổi mới toàn diện trong năm 2026

(VTC News) -

Chiều 16/12, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chuyên môn và công tác xây dựng Đảng năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Đỗ Tiến Sỹ - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc VOV, cho biết, năm 2025, bối cảnh quốc tế, tình hình trong nước và những vấn đề trọng tâm của quốc gia tác động sâu rộng, toàn diện tới mọi mặt của đời sống xã hội.

"Nhưng nhìn toàn diện thì đây cũng là dịp để các cơ quan báo chí, các nhà báo 'tả xung hữu đột' để có thêm những tác phẩm báo chí phản ánh hiện thực sinh động tình hình trong nước và quốc tế", Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh.

Điểm lại những kết quả nổi bật trong năm qua, trước tiên Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ nêu rõ, VOV thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Kết quả thứ hai là VOV thực hiện nghiêm túc, tạo không khí thống nhất trong quá trình thực hiện Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

Kết quả nổi bật thứ ba, theo ông Đỗ Tiến Sỹ, VOV xây dựng nhiều tuyến bài, tin tức nổi bật về các vấn đề kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại.

Đặc biệt, Đài trực tiếp tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Lễ 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 như: chương trình chính luận nghệ thuật "Khúc ca khải hoàn", dự án trải nghiệm ''Trở về thời khắc thiêng liêng'', Triển lãm "80 năm Tiếng nói Việt Nam đồng hành cùng đất nước"...

Kết quả nổi bật thứ tư được Tổng Giám đốc VOV nhắc đến là Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ ba với sự tham gia của đông đảo lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương.

Ông Đỗ Tiến Sỹ đúc kết, trong năm 2025, VOV có ba số 80 để "dễ nhớ, ấn tượng, cảm xúc và ý nghĩa". "Một là Đài Tiếng nói Việt Nam tự hào, tự tin, vững vàng bước vào tuổi 80 với rất nhiều kỳ vọng trên nền tảng là Đài phải thích ứng với công cuộc khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Hai là Đài Tiếng nói Việt Nam có 80 việc làm tốt và nhiều công việc ý nghĩa khác nhân dịp kỷ niệm thành lập Đài. Ba là Đài Tiếng nói Việt Nam có 80 giờ phát thanh trực tiếp dịp 80 năm Quốc khánh 2/9 thể hiện sự thích ứng nhanh trước nhiều luồng thông tin, thể hiện sự sáng tạo, yêu nghề và riêng có vì 'tôi là người VOV' trong ngày hội non sông", ông Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh.

Được sự ủy quyền của Thủ tướng, Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ trao bằng khen của Thủ tướng cho 5 tập thể thuộc Đài có thành tích xuất sắc trong các hoạt động 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Đề cập đến các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ yêu cầu, các đơn vị trực thuộc Đài tập trung tuyên truyền các sự kiện lớn: Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI; Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và triển khai nghị quyết Đại hội; Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Trong đó, ông Đỗ Tiến Sỹ lưu ý các đơn vị đặc biệt quan tâm đến chất lượng phát thanh và sản phẩm truyền thông.

"Dù làm ở phòng thu hay hiện trường thì âm thanh phải tốt và được thính giả ghi nhận. Còn trên báo điện tử, nền tảng số phải luôn đạt chuẩn", Tổng Giám đốc VOV nhấn mạnh.

Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ cũng đặt vấn đề Luật Báo chí (sửa đổi) vừa được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 10 và yêu cầu đổi mới đối với các cơ quan báo chí.

"Luật Báo chí (sửa đổi) được ban hành có ý nghĩa rất quan trọng trong bối cảnh Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan báo chí hoàn thành việc thực hiện Nghị quyết số 18. Tới đây, cấp ủy của Đài phải có nghị quyết để phổ biến, quán triệt, học tập, triển khai sâu rộng Luật này. Phải thực hiện với phương hướng: Đài Tiếng nói Việt Nam thích ứng với Luật Báo chí (sửa đổi)", Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ nói.

Theo ông Đỗ Tiến Sỹ, nếu xác định Luật Báo chí (sửa đổi) như một đề dẫn khoa học thì từng đơn vị của VOV phải tham gia sáng kiến để thích ứng khi có những thay đổi.

Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ nêu rõ, trong năm 2026, VOV áp dụng KPI cho các đơn vị với tinh thần 7 rõ: "Rõ việc - Rõ người - Rõ trách nhiệm - Rõ thời gian - Rõ thẩm quyền - Rõ kết quả - Rõ vướng mắc, kiến nghị, đề xuất".

"Tới đây, Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ đẩy mạnh đổi mới toàn diện từ phương thức quản lý, quy trình tác nghiệp đến cách tiếp cận và xử lý thông tin, mở rộng nguồn tin. Khuyến khích thúc đẩy, sáng tạo trong mọi lĩnh vực công tác; đẩy mạnh đề xuất sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính cạnh tranh của sản phẩm báo chí", Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ phát biểu.

VOV sẽ tăng tốc chuyển đổi số, xây dựng môi trường làm việc số hiện đại, đồng bộ, chuẩn hóa dữ liệu, tối ưu hóa quy trình số hóa; đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào các nền tảng số trong sản xuất nội dung, quản lý và vận hành.

Tổng Giám đốc VOV cũng giao nhiệm vụ nâng tầm Tiếng nói Việt Nam, củng cố uy tín, thương hiệu, vị thế, sự lan tỏa của Đài.

"Tổ chức thành công hai sự kiện trọng tâm của năm 2026 là Chương trình chính luận nghệ thuật 'Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu' và Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII", Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ nói thêm.