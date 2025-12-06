VOV tặng quà cho bà con vùng lũ Đắk Lắk

(VTC News) -

Sáng 6/12, tại nhà văn hóa Khu phố Hòa Vinh (phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk), đoàn công tác của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Nam Trung Bộ cùng hai thương hiệu Ferroli và Rapido đã trao 200 phần quà gồm quạt điện, chảo chống dính và 100 triệu đồng tiền mặt đến 200 hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi trận lũ lịch sử vừa qua.

Ông Lê Hải Sơn - Giám đốc Cơ quan thường trú khu vực Tây Nguyên (áo trắng) tặng quà bà con phường Đông Hòa bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Buổi trao quà diễn ra trong không khí ấm áp, nhiều người dân không giấu được sự xúc động khi nhận được sự quan tâm kịp thời. Trong số đó, hoàn cảnh của ông Trương Kiện (79 tuổi) khiến nhiều người chạnh lòng. Ông sống neo đơn nhiều năm, vợ đã mất, bản thân sức khỏe yếu. Đợt lũ vừa qua, căn nhà nhỏ của ông bị nước lũ nhấn chìm. Ông cho biết, nếu không có lực lượng cứu hộ kịp thời đưa đi sơ tán, có lẽ ông đã không thể vượt qua.

Nhận được phần quà từ VOV và các nhà tài trợ, ông Kiện bày tỏ: “Trong lúc khó khăn nhất, được mọi người quan tâm như vầy, tôi mừng lắm. Có quạt, có chảo, có ít tiền để sửa sang lại nhà, tôi cũng yên tâm hơn.”

Một người dân sống neo đơn trên địa bàn phường được Đoàn công tác đến tận nơi để tặng quà.

Đại diện chính quyền địa phương, Trung tá Nguyễn Thị Kiều Diễm – Phó Trưởng Công an phường Đông Hòa gửi lời cảm ơn tới đoàn công tác, các doanh nghiệp và nhà hảo tâm đã đồng hành cùng địa phương trong giai đoạn phục hồi sau thiên tai. Theo Trung tá Diễm, sự hỗ trợ thiết thực này sẽ giúp người dân sớm ổn định đời sống, vượt qua những mất mát nặng nề sau lũ.

Hoạt động trao quà là một phần trong chương trình thiện nguyện đang được VOV và các đơn vị phối hợp triển khai tại nhiều khu vực chịu ảnh hưởng bởi lũ, nhằm lan tỏa tinh thần tương thân tương ái và tiếp thêm động lực để người dân đứng dậy sau thiên tai.

Đoàn công tác trao quà cho bà con vùng lũ.

Trước đó, chiều 5/12, đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà của Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ cho gia đình 1 nữ phóng viên Báo Điện tử VTC News theo dõi địa bàn tỉnh Đắk Lắk, trú tại khu phố Phước Lộc 2, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk (thuộc xã Hoà Thành, thị xã Đông Hoà, tỉnh Phú Yên cũ), nằm trong vùng rốn lũ của đợt thiên tai vừa qua.