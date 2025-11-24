VOV phát động ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ

(VTC News) -

Sáng 24/11, tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia (58 Quán Sứ, Hà Nội), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức lễ phát động ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ phát biểu tại lễ phát động.

Phát biểu tại lễ phát động, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ cho biết, ngày 21/11, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ra lời kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ gây ra.

"Những ngày này, đồng bào các tỉnh khu vực miền Trung, Tây Nguyên đang phải oằn mình chống chọi với đợt mưa lũ đặc biệt lớn, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Trước tình hình đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư đã khẩn trương, kịp thời chỉ đạo công tác ứng phó; Chính phủ, Thủ tướng đã có nhiều công điện khẩn chỉ đạo; các địa phương, các lực lượng quân đội, công an đã nhanh chóng triển khai việc cứu dân", Tổng Giám đốc VOV nêu rõ.

Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ.

Theo Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thành lập 5 đoàn công tác do các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp tục đi kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại một số địa phương.

Trong chuyến công tác thăm chính thức Kuwait và Algeria, tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 và hoạt động song phương tại Nam Phi, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hai cuộc họp trực tuyến với trong nước về tình hình mưa lũ, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai (ngày 20/11 từ Algeria và ngày 23/11 từ Nam Phi).

Tổng Giám đốc VOV khẳng định, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, người Việt Nam đang sinh sống tại nước ngoài và người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam đều chung tay hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ.

"Cũng như cuộc vận động ủng hộ đồng bào các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 10 được tổ chức sáng 4/10, hôm nay, Ban lãnh đạo Đài thống nhất mỗi cán bộ, viên chức, người lao động ủng hộ ít nhất 1 ngày lương", Tổng Giám đốc VOV nói.

Quán triệt tinh thần "biến đau thương thành hành động", Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ mong muốn các nhà báo, phóng viên, biên tập viên và người lao động của VOV sẽ có nhiều tác phẩm báo chí phản ánh công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, khôi phục sản xuất, sự vươn lên của các tỉnh khu vực miền Trung, Tây Nguyên.

Lãnh đạo các đơn vị của Đài Tiếng nói Việt Nam ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ.

Trước đó, sáng 19/11, tại trụ sở Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam trao số tiền gần 500 triệu đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra.

Theo báo cáo của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tính đến 6h ngày 24/11, mưa lũ khiến 102 người chết và mất tích. Trong đó, 91 người chết (Quảng Trị 1, Huế 2, Đà Nẵng 2, Gia Lai 3, Đắk Lắk 63, Khánh Hòa 15, Lâm Đồng 5); 11 người mất tích (Đà Nẵng 2, Đắk Lắk 8, Khánh Hòa 1).

Thiên tai cũng làm 221 nhà bị sập đổ (Quảng Ngãi 9, Gia Lai 127, Đắk Lắk 9, Lâm Đồng 76); 933 nhà bị hư hỏng (Quảng Trị 3, Đà Nẵng 46, Quảng Ngãi 71, Gia Lai 59, Khánh Hòa 5, Lâm Đồng 749); 200.992 nhà bị ngập (Gia Lai 19.200, Đắk Lắk 150.000, Khánh Hòa 30.655, Lâm Đồng 1.137). Hiện tỉnh Đắk Lắk còn 2 xã, tỉnh Lâm Đồng còn 127 hộ dân bị ngập.

Bên cạnh đó, 82.147 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại; 117.067 ha cây trồng lâu năm bị thiệt hại; 3.339.352 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 1.157 ha thủy sản thiệt hại.

Ước thiệt hại sơ bộ ban đầu về kinh tế là 13.078 tỷ đồng (Quảng Ngãi 650 tỷ đồng, Gia Lai 1.000 tỷ đồng, Đắk Lắk 5.330 tỷ đồng, Khánh Hòa 5.000 tỷ đồng, Lâm Đồng 1.098 tỷ đồng).

Mọi sự giúp đỡ của quý độc giả đến đồng bào miền Trung đang chống chọi mưa lũ lịch sử xin gửi về số tài khoản 1053494442, Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hà Nội. Nội dung xin ghi rõ: Giúp đỡ 25052 Hoặc quý độc giả có thể quét mã QR code. Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được VTC News chuyển đến đồng bào miền Trung sớm nhất. Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ email toasoan@vtcnews.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855.911.911.