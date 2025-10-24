VOV trao tặng Bảo tàng Hồ Chí Minh phim tài liệu 'Con đường phát triển'

(VTC News) -

Sáng 24/10, tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia (58 Quán Sứ, Hà Nội), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức lễ trao tặng bộ phim tài liệu “Con đường phát triển” cho Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Buổi lễ có sự tham dự của ông Ngô Minh Hiển, Phó Tổng Giám đốc VOV; ông Nguyễn Vũ Duy, Trưởng Ban Tổ chức cán bộ và Hợp tác quốc tế; bà Nguyễn Thúy Hoa, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy.

Đại diện Bảo tàng Hồ Chí Minh có Tiến sĩ Vũ Mạnh Hà, Giám đốc Bảo tàng và Tiến sĩ Phạm Thị Thanh Mai, Phó Giám đốc Bảo tàng.

Phía Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam có ông Chu Văn, Tham tán cùng đại diện một số đơn vị báo chí và truyền thông.

Quang cảnh buổi lễ. (Ảnh: Viên Minh)

Phát biểu tại buổi lễ, ông Ngô Minh Hiển, Phó Tổng Giám đốc VOV cho biết, bộ phim “Con đường phát triển” được sản xuất trong khuôn khổ hợp tác giữa Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Tây (Trung Quốc), phát sóng trên nhiều kênh truyền hình và phát thanh của Việt Nam trước chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

"Chúng tôi nhận thấy đây là một bộ phim rất ý nghĩa, tổng kết lại mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Trung Quốc trong nhiều thập kỷ qua. Chúng tôi thấy sẽ có ý nghĩa hơn và được lan tỏa tốt hơn nếu Đài Tiếng nói Việt Nam có thể trao tặng bộ phim này cho Bảo tàng Hồ Chí Minh", ông Hiển nói.

Phó Tổng Giám đốc VOV bày tỏ mong muốn Bảo tàng Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phối hợp với VOV trong việc tổ chức các chương trình giao lưu, triển lãm và sản xuất phim tài liệu, qua đó góp phần vun đắp tình hữu nghị Việt – Trung.

Ông Ngô Minh Hiển, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Viên Minh)

Thay mặt Bảo tàng Hồ Chí Minh, Tiến sĩ Vũ Mạnh Hà, Giám đốc Bảo tàng, bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn Đài Tiếng nói Việt Nam đã trao tặng tác phẩm mang giá trị tư liệu và ý nghĩa đặc biệt này.

Ông khẳng định, việc tiếp nhận bộ phim “Con đường phát triển” không chỉ làm phong phú thêm nguồn hiện vật lưu trữ của Bảo tàng, mà còn thể hiện tinh thần hợp tác hiệu quả giữa hai đơn vị trong việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh bày tỏ mong muốn tiếp tục được phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam trong các hoạt động truyền thông, sản xuất phim tài liệu, chương trình giao lưu, triển lãm giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh và các hoạt động văn hóa khác, góp phần củng cố vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các quốc gia, đặc biệt là Trung Quốc - đất nước có nhiều địa danh gắn liền với cuộc đời hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh.

Tiến sĩ Vũ Mạnh Hà, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Viên Minh)

Phát biểu tại buổi lễ, ông Chu Văn, Tham tán Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam đánh giá cao ý nghĩa của bộ phim và cho rằng sự kiện này diễn ra trong năm có nhiều dấu mốc đặc biệt của hai nước như: kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 95 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 80 năm thành lập nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Ông nhấn mạnh, việc bộ phim tài liệu “Con đường phát triển” được đưa vào lưu trữ tại Bảo tàng Hồ Chí Minh là một biểu tượng quan trọng của giao lưu nhân văn, góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

“Chúng tôi mong rằng các cơ quan truyền thông Việt Nam sẽ tiếp tục sáng tạo nhiều tác phẩm chất lượng, cùng ghi chép và lan tỏa tình hữu nghị Trung - Việt tới đông đảo công chúng”, ông Chu Văn nói.

Một số hình ảnh tại lễ trao tặng bộ phim tài liệu "Con đường phát triển":

Ông Ngô Minh Hiển, Phó Tổng Giám đốc VOV và Tiến sĩ Vũ Mạnh Hà, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh ký biên bản giao, nhận hiện vật. (Ảnh: Viên Minh)

Ông Ngô Minh Hiển, Phó Tổng Giám đốc thay mặt Lãnh đạo Đài VOV trao bộ phim tài liệu “Con đường phát triển” cho Tiến sĩ Vũ Mạnh Hà, Giám đốc Bảo tảng Hồ Chí Minh. (Ảnh: Viên Minh)

Tiến sĩ Vũ Mạnh Hà, thay mặt cho Lãnh đạo Bảo tảng Hồ Chí Minh gửi thư cảm ơn và món quà lưu niệm tới lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam. (Ảnh: Viên Minh)

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ. (Ảnh: Viên Minh)