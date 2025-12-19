Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ: Các công trình khởi công, khánh thành trên cả nước đều được VOV cập nhật đến Nhân dân

(VTC News) -

Cùng với hàng loạt công trình, dự án quy mô lớn trên cả nước được khởi công, khánh thành chào mừng Đại hội XIV của Đảng, sáng 19/12, tại tỉnh Quảng Ninh diễn ra lễ khởi công và khánh thành 31 công trình, dự án trọng điểm, đều là các công trình đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đóng góp vào sự tăng trưởng của địa phương trong giai đoạn tiếp theo.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Tổng Giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ và lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh tham dự sự kiện tại dự án Dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp Vân Đồn. (Ảnh: Tiến Thắng)

Chia sẻ tại lễ khởi công dự án Dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp Vân Đồn, ông Đỗ Tiến Sỹ - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), khẳng định: "Tại các điểm cầu Khởi công và khánh thành trên cả nước đều được VOV tường thuật và cập nhật thông tin trực tiếp đến người dân qua các hạ tầng thông tin của VOV".

Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ. (Ảnh: Tiến Thắng)

Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ cho biết, trong năm 2025, Trung ương và địa phương đã khởi công, khánh thành hơn 500 công trình, dự án, trong đó có hàng loạt dự án giao thông trọng điểm.

Trong các sự kiện này, VOV cũng đóng góp một phần rất quan trọng để đem được những thông tin, những hình ảnh, tiếng nói của Đảng, Nhà nước đến người dân, khán thính giả.

"Tôi tin và khẳng định, Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp tục có những đóng góp để thính giả được đón nhận những thông tin kịp thời để chúng ta cùng nhau hướng về một năm mới, hướng về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV với rất nhiều kỳ vọng và thành công mới", Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ chia sẻ.

31 dự án tiêu biểu, trọng điểm tại Quảng Ninh khởi công trong sáng 19/12 thuộc nhiều lĩnh vực từ y tế, giáo dục, hạ tầng kỹ thuật, nhà ở xã hội đến hạ tầng giao thông, dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp... với tổng vốn đầu tư lên tới hơn 390.000 tỷ đồng.

Riêng tại đặc khu Vân Đồn, địa bàn có vị trí địa chính trị, địa kinh tế đặc biệt quan trọng sẽ diễn ra lễ khởi công dự án Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp đặc khu Vân Đồn (Với quy mô khoảng 244 h.a, tổng vốn đầu tư khoảng 2 tỷ USD) và Lễ khánh thành Tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí Crystal Holidays Harbour Vân Đồn (gần 1.000 phòng khách sạn và căn hộ du lịch tiêu chuẩn 5 sao quốc tế, tổng mức đầu tư khoảng 5.643 tỷ đồng).

Đây đều là các công trình được tỉnh Quảng Ninh lựa chọn kỹ lưỡng, đảm bảo tính khả thi và tiến độ hoàn thành sớm, mang ý nghĩa chiến lược, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, góp phần khẳng định vị thế một địa phương năng động, sáng tạo, hội nhập sâu rộng.

Việc hoàn thành dự án góp phần hoàn thiện hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh, khẳng định tư duy chiến lược, hành động quyết liệt trong hiện thực hóa mục tiêu xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại.