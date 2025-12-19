Sáng nay, khởi công, khánh thành 234 dự án với tổng vốn 3,4 triệu tỷ đồng

(VTC News) -

9h ngày 19/12, Lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các dự án, công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đồng loạt tổ chức tại 79 điểm cầu (12 điểm cầu trực tiếp và 67 điểm cầu truyền hình trực tuyến) - tượng trưng cho kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2025).

Điểm cầu trung tâm đặt ở lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic được tổ chức tại xã Thượng Phúc do UBND TP Hà Nội là cơ quan chủ quản.

Tổng Bí thư Tô Lâm kiểm tra công trường dự án sân bay Long Thành hôm 13/11.

Bộ Xây dựng cho biết, 234 công trình, dự án trên địa bàn 34 tỉnh, thành phố sẽ được khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật. Trong đó, cả nước khởi công 148 công trình, dự án; khánh thành, thông xe kỹ thuật 86 công trình, dự án.

Trong số này có 38 dự án của các bộ, ngành; 39 dự án của các tập đoàn, tổng công ty; 157 dự án của các địa phương.

Tổng mức đầu tư của các dự án, công trình trên 3,4 triệu tỷ đồng (trong đó nguồn vốn Nhà nước tại 96 dự án hơn 627.000 tỷ đồng, chiếm 18% và 138 dự án từ nguồn vốn khác là hơn 2,79 triệu tỷ đồng, chiếm 82%).

Một số điểm cầu quan trọng gồm dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic (xã Thượng Phúc, thành phố Hà Nội); lễ khánh thành một số công trình và khai trương chuyến bay đầu tiên thuộc dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không Quốc tế Long Thành - giai đoạn 1; khởi công dự án thành phần 1 thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Bên cạnh đó còn có sự kiện khởi công dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn Hà Nội; khởi công dự án sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất (Quảng Ngãi); khởi công đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng); khánh thành, thông xe kỹ thuật tuyến chính dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cần Thơ - Hậu Giang - Cà Mau; khởi công dự án tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 tại đặc khu Phú Quốc…