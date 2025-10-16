Tổng Bí thư Tô Lâm thăm chính thức Phần Lan

(VTC News) -

Tổng Bí thư Tô Lâm

Phát biểu tại cuộc Họp thường kỳ Bộ Ngoại giao, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân sẽ thăm chính thức Phần Lan từ ngày 20–22/10.

Tại Phần Lan, Tổng Bí thư sẽ hội đàm với Tổng thống Alexander Stubb, hội kiến Thủ tướng, lãnh đạo Quốc hội và gặp gỡ các doanh nghiệp tiêu biểu. Hai bên dự kiến trao đổi về tăng cường hợp tác song phương trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, giáo dục và khoa học công nghệ.

Phần Lan là đối tác hữu nghị lâu năm của Việt Nam, hai bên duy trì trao đổi đoàn thường xuyên và hợp tác hiệu quả trên nhiều lĩnh vực tại các diễn đàn đa phương.