Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường

Theo đặc phái viên TTXVN, tối 9/10, tại thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên, nhân dịp tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. (Ảnh: TTXVN)

Trong không khí hữu nghị, chân thành, tin cậy và cởi mở, hai bên bày tỏ vui mừng trước đà phát triển tích cực của quan hệ giữa hai Đảng, hai nước thời gian qua, nổi bật là tin cậy chính trị ngày càng được củng cố, tiếp xúc cấp cao diễn ra mật thiết; hợp tác an ninh-quốc phòng được tăng cường; hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch tăng trưởng vượt bậc; kết nối chiến lược phát triển, nhất là kết nối đường sắt được triển khai mạnh mẽ; hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân diễn ra sôi động; phối hợp đa phương chặt chẽ hơn.

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao ý nghĩa và kết quả của chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Việt Nam hồi tháng 4 vừa qua, mong muốn hai bên thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước phát triển ngày càng sâu sắc, thực chất hơn.

Tổng Bí thư đề nghị hai bên nâng cao tin cậy chính trị để lan tỏa, dẫn dắt toàn diện các lĩnh vực hợp tác, tổ chức tốt Phiên họp lần thứ 17 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương; phát huy vai trò trụ cột của các lĩnh vực trọng yếu ngoại giao, quốc phòng, công an.

Về hợp tác cụ thể, Tổng Bí thư mong hai bên tiếp tục nỗ lực tạo đột phá, chuyển biến thực sự rõ nét các lĩnh vực hợp tác, từ cam kết thành kết quả, từ tiềm năng thành hiện thực, nhất là trong việc mở rộng nhập khẩu hàng hóa, nông thủy sản của Việt Nam, tăng xuất khẩu điện sang Việt Nam, dành ưu tiên cao để sớm hoàn thành 3 tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn kết nối hai nước; tăng cường hợp tác đầu tư chất lượng cao gắn với chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực; thúc đẩy hợp tác khoa học-công nghệ trở thành điểm sáng hợp tác mới.

Với mong muốn vun đắp tình cảm hữu nghị, hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa hai dân tộc, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai bên ủng hộ các tổ chức xã hội, đoàn thể quần chúng tăng cường giao lưu; tuyên truyền tích cực về tình hữu nghị Việt-Trung và thành quả phát triển của mỗi nước; đề nghị Trung Quốc hỗ trợ mạnh mẽ trong lĩnh vực giáo dục, nhất là đào tạo nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh hợp tác du lịch.

Tổng Bí thư cũng đề nghị hai bên xử lý ổn thỏa vấn đề trên biển, phù hợp với nhận thức chung của lãnh đạo cao nhất hai nước, luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường chân thành cảm ơn sự đón tiếp thịnh tình, chu đáo thắm tình “đồng chí, anh em” mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân đã dành cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm Việt Nam tháng 4 năm nay.

Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường đánh giá cao những đề xuất của Tổng Bí thư Tô Lâm về phương hướng và các biện pháp thúc đẩy quan hệ trong thời gian tới; khẳng định lãnh đạo Đảng, Nhà nước Trung Quốc hết sức coi trọng quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược với Việt Nam, luôn coi đây là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng của Trung Quốc, nhấn mạnh thời gian tới hai bên cần đẩy nhanh cụ thể hóa và triển khai hiệu quả các thỏa thuận và nhận thức chung cấp cao, tăng cường tin cậy chính trị, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực, củng cố nền tảng dân ý, kiểm soát và xử lý tốt hơn bất đồng trên biển, đưa quan hệ hai Đảng, hai nước phát triển ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và bền vững./.