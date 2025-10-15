Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp lãnh đạo Tập đoàn Murphy Oil của Hoa Kỳ

(VTC News) -

Chiều 15/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp ông Eric Hambly, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Murphy Oil.

Tổng Bí thư Tô Lâm chào mừng chuyến thăm Việt Nam của Lãnh đạo Tập đoàn Murphy Oil trong năm kỷ niệm 30 năm bình thường hóa quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ.

Đánh giá cao Tập đoàn đã đầu tư, kinh doanh lâu dài tại Việt Nam với kết quả tích cực, Tổng Bí thư Tô Lâm hoan nghênh chủ trương của Tập đoàn quyết định mở rộng và tăng cường đầu tư khai thác dầu khí tại Việt Nam trong thời gian tới.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với Hoa Kỳ, mong muốn quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai bên tiếp tục phát triển, trong đó hợp tác năng lượng là một trong những trọng tâm của quan hệ song phương, vì lợi ích của doanh nghiệp, nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Chia sẻ tầm nhìn và chiến lược phát triển ngành năng lượng Việt Nam để thực hiện các mục tiêu phát triển đến năm 2030 và năm 2045, với các yêu cầu về bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ lạc quan về tiềm năng phát triển của Việt Nam, trong đó có ngành dầu khí trong những năm tới.

Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục tạo các điều kiện thuận lợi cho các hoạt động đầu tư, kinh doanh của các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng, trong đó có Hoa Kỳ.

Tổng Bí thư đề nghị Tập đoàn Murphy Oil tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và các đối tác Việt Nam đẩy nhanh tốc độ triển khai các dự án dầu khí ở Việt Nam, thực hiện chuyển giao công nghệ, tri thức và tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, qua đó tiếp tục đóng góp tích cực vào sự phát triển của Việt Nam và quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ.

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Murphy Oil Eric Hambly bày tỏ vinh dự được Tổng Bí thư Tô Lâm dành thời gian tiếp đoàn. Ông Eric Hambly chia sẻ về chiến lược kinh doanh của Tập đoàn trên thế giới, trong đó Việt Nam tiếp tục là đối tác quan trọng.

Lãnh đạo Murphy Oil chân thành cảm ơn phía Việt Nam đã tạo điều kiện và sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Bộ Công Thương, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia trong các hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí của Tập đoàn trong những năm qua.

Với những kết quả đã đạt được và niềm tin vào tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam trong những năm tới, ông Eric Hambly khẳng định Tập đoàn Murphy Oil cam kết tăng cường đầu tư tại Việt Nam, đồng hành với Việt Nam trong phát triển ngành công nghiệp dầu khí, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao như định hướng của Tổng Bí thư Tô Lâm.