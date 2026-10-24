Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tham quan trụ sở Nghị viện Bỉ

(Nguồn: vietnamplus)
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Chiều 23/10, tại thủ đô Brussels, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Hạ viện Peter De Roover và Chủ tịch Thượng viện Vincent Blondel.
Lãnh đạo Việt Nam gửi điện thăm hỏi tới Trung Quốc sau vụ động đất nghiêm trọng tại huyện Ba Thanh, thành phố Na Khúc, Khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc.
Tại Cung điện Egmont, Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever đã chủ trì lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm chính thức Vương quốc Bỉ.
Bão Champi, từng đạt sức gió 296 km/h và được xác định là cơn bão mạnh nhất thế giới năm 2026, khiến Đài Loan gần như tê liệt.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã có cuộc hội kiến với Nhà vua Philippe và Hoàng hậu.
Truyền thông châu Âu đánh giá cao kết quả hợp tác Việt Nam - EU trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, công nghệ, chuyển đổi xanh và an ninh sau cuộc hội đàm cấp cao.
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