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Xuất bản ngày 24/10/2026 12:30 AM
Xuất bản ngày 24/10/2026 12:30 AM

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tham quan trụ sở Nghị viện Bỉ

Chiều 23/10, giờ địa phương, tại thủ đô Brussels, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly tham quan trụ sở Nghị viện Bỉ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Chủ tịch Hạ viện Bỉ Peter De Roover và Chủ tịch Thượng viện Bỉ Vincent Blondel tham quan trụ sở Nghị viện Bỉ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Chủ tịch Hạ viện Bỉ Peter De Roover và Chủ tịch Thượng viện Bỉ Vincent Blondel tham quan trụ sở Nghị viện Bỉ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Chủ tịch Hạ viện Bỉ Peter De Roover và Chủ tịch Thượng viện Bỉ Vincent Blondel tham quan trụ sở Nghị viện Bỉ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Chủ tịch Hạ viện Bỉ Peter De Roover và Chủ tịch Thượng viện Bỉ Vincent Blondel tham quan trụ sở Nghị viện Bỉ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Chủ tịch Hạ viện Bỉ Peter De Roover (ngoài cùng, bên phải) và Chủ tịch Thượng viện Bỉ Vincent Blondel (thứ hai, từ trái sang) và phu nhân tham quan trụ sở Nghị viện Bỉ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Chủ tịch Hạ viện Bỉ Peter De Roover (ngoài cùng, bên phải) và Chủ tịch Thượng viện Bỉ Vincent Blondel (thứ hai, từ trái sang) và phu nhân tham quan trụ sở Nghị viện Bỉ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Chủ tịch Hạ viện Bỉ Peter De Roover (ngoài cùng, bên trái) và Chủ tịch Thượng viện Bỉ Vincent Blondel (ngoài cùng, bên phải) và phu nhân tham quan trụ sở Nghị viện Bỉ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Chủ tịch Hạ viện Bỉ Peter De Roover (ngoài cùng, bên trái) và Chủ tịch Thượng viện Bỉ Vincent Blondel (ngoài cùng, bên phải) và phu nhân tham quan trụ sở Nghị viện Bỉ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Chủ tịch Hạ viện Bỉ Peter De Roover và Chủ tịch Thượng viện Bỉ Vincent Blondel tham quan trụ sở Nghị viện Bỉ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Chủ tịch Hạ viện Bỉ Peter De Roover và Chủ tịch Thượng viện Bỉ Vincent Blondel tham quan trụ sở Nghị viện Bỉ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

(Nguồn: vietnamplus)

Link: https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-va-phu-nhan-tham-quan-tru-so-nghi-vien-bi-post1143875.vnp?gidzl=zpi9HbMOxXht8055NeJe6lqh0KD3Y-PDuYWDG43Rv1ksVrvBGjsp4BCkMnuQZxGJitrVGcIGbjveLPhb5W

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