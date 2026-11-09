Loạt hình ảnh thân thiết giữa Alice Huang và CEO Nvidia Jensen Huang

Alice Huang và CEO Nvidia Jensen Huang thân thiết trong sự kiện năm 2025.
Trung Quốc bác cáo buộc cử điệp viên quyến rũ CEO Nvidia Jensen Huang
Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng đây là những thông tin không có căn cứ nhằm bôi nhọ nước này, trong khi Nvidia đã mở cuộc điều tra độc lập về vụ việc.
Video cháy toà nhà cao tầng Trung Quốc, 14 người thiệt mạng
Vụ hỏa hoạn xảy ra tại một tòa nhà ở trung tâm thành phố Thái Nguyên, thủ phủ tỉnh Sơn Tây, nơi có các căn hộ, khách sạn và trung tâm giáo dục dành cho trẻ em.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự diễn đàn hợp tác kinh tế và KHCN Việt Nam - Nhật Bản
Sáng 9/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự Diễn đàn công tư về hợp tác kinh tế và khoa học - công nghệ Việt Nam - Nhật Bản.
Dư luận Nhật Bản đặc biệt quan tâm đến hội đàm cấp cao Việt – Nhật
Cuộc hội đàm cấp cao giữa Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae, dự kiến sẽ diễn ra trong ngày hôm nay tại Tokyo, đang là tâm điểm.
Tin nóng thế giới hôm nay 9/11: Ông Trump dự kiến gặp lãnh đạo Nga và Trung Quốc
Tổng hợp tin tức thế giới ngày 9/11, cập nhật diễn biến đáng chú ý về cuộc tấn công của Houthi tại Ả Rập Xê Út, kế hoạch gặp Nga - Mỹ - Trung Quốc và Mỹ - Iran.
Lãnh đạo đảng Dân chủ ủng hộ luận tội Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ
Lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện tuyên bố ủng hộ luận tội Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ và khẳng định ông hoàn toàn tán thành dự luật được trình lên Quốc hội.
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