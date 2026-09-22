Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp những người bạn Mỹ

Hoạt động do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ và Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc tổ chức với chủ đề “Vun đắp tình bạn - kiến tạo tương lai” và có sự tham dự của những đảng viên Đảng Cộng sản Mỹ, bạn bè cánh tả, bạn bè truyền thống, các tổ chức hòa bình, cựu chiến binh, các tổ chức từ thiện, nhân đạo, tôn giáo, phi chính phủ, doanh nghiệp, học giả, học sinh, sinh viên... những người bạn đã có quá trình ủng hộ, hỗ trợ quý báu và những người đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành, ủng hộ quan hệ Việt Nam - Mỹ.

Tại buổi gặp mặt, đại diện những người bạn Mỹ đã phát biểu ý kiến, chia sẻ những câu chuyện xúc động trong hoạt động ủng hộ Việt Nam, đóng góp hàn gắn vết thương chiến tranh và thúc đẩy quan hệ giữa hai nước. Như cựu binh Frank Joyce người đã đi đầu trong phong trào phản chiến, dũng cảm đến miền Bắc Việt Nam vào năm 1970 và từ đó đến nay luôn kiên trì lên tiếng ủng hộ công lý, quyền của các dân tộc; bà Virginia Foote, Chủ tịch Trung tâm Quốc tế, có đóng góp quan trọng cho tiến trình bình thường hóa và các dấu mốc phát triển quan hệ Việt Nam - Mỹ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt.

Trên cương vị Chủ tịch Trung tâm Quốc tế, bà đã triển khai nhiều chương trình viện trợ nhân đạo, khắc phục hậu quả chiến tranh, rà phá bom mìn, hỗ trợ nạn nhân chiến tranh tái hòa nhập cộng đồng. Giáo sư Edmund Malesky, Giáo sư Kinh tế Chính trị tại Đại học Duke, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quốc tế Duke là người khởi xướng xây dựng Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và đồng phát triển Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI), đóng góp quan trọng cho tiến trình cải cách thể chế, nâng cao chất lượng điều hành kinh tế tại các địa phương của Việt Nam.

Các ý kiến đã đánh giá cao những nỗ lực to lớn của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; những cải cách mang tính đột phá của Việt Nam thời gian qua, đưa đất nước Việt Nam hiện đại, vững mạnh và thịnh vượng hơn. Mong muốn được tiếp tục hợp tác với Việt Nam trên con đường phát triển.

Bạn bè Mỹ cũng chia sẻ rất nhiều việc làm có ý nghĩa đóng góp vào quá trình hàn gắn vết thương, khắc phục hậu quả cuộc chiến tranh, trong đó có dự án xây dựng những ngôi nhà hòa bình tại Việt Nam, đóng góp ý nghĩa cho nỗ lực xoa dịu nỗi đau chiến tranh; những dự án đưa nhân dân hai nước xích lại gần nhau hơn, góp phần giúp Việt Nam và Mỹ tiến tới bình thường hóa quan hệ.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, nhân dân Việt Nam không quên những người đã đứng bên mình trong những năm tháng khó khăn nhất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, khi chiến tranh còn đang diễn ra, nhiều người Mỹ đã lên tiếng vì hoà bình, vì quyền được sống, được độc lập của Nhân dân Việt Nam. Có những người khi ấy chưa từng đến Việt Nam, nhưng đã dành cho những con người ở rất xa một tình cảm và sự quan tâm sâu sắc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, để làm những việc ấy, nhiều người đã phải vượt qua nhiều sức ép, chấp nhận nguy hiểm và thậm chí sẵn sàng hy sinh. Khi chiến tranh kết thúc, nhiều người tiếp tục gắn bó với Việt Nam. Đến hôm nay, sự gắn bó ấy vẫn được tiếp nối trong nhiều công việc: Giúp khắc phục hậu quả chiến tranh, chăm sóc người khuyết tật, hỗ trợ giáo dục, y tế, kết nối những người muốn cùng làm việc với Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời cảm ơn chân thành những người bạn Mỹ cùng gia đình. Đồng thời bày tỏ sự trân trọng với tình cảm của những người bạn đã đến với Việt Nam từ lúc khó khăn và ở lại với tình bạn ấy qua bao thay đổi.

Chia sẻ về quyết tâm của Việt Nam trong hiện thực hoá 2 mục tiêu 100 năm phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam đã bắt tay vào nhiều việc khó, trong đó có quy hoạch lại không gian phát triển; sắp xếp lại tổ chức bộ máy, giảm bớt tầng nấc trung gian và giao thêm trách nhiệm cho địa phương…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, tất cả những thay đổi đó đều vì cuộc sống của người dân. Qua đó mong muốn trẻ em có điều kiện học tập tốt hơn, người bệnh được chăm sóc tốt hơn, người lớn tuổi bớt lo lắng, những gia đình còn khó khăn có thêm cơ hội vươn lên. Vì vậy, cải cách cũng phải đi cùng với chăm lo an sinh, bảo vệ môi trường và quan tâm đến những người dễ bị thiệt thòi:

“Tôi chia sẻ những điều này vì các bạn là những người hiểu và quan tâm đến Việt Nam. Chúng tôi không nghĩ rằng cứ có chủ trương mới thì mọi việc sẽ thay đổi ngay. Từ quyết định đến cuộc sống còn nhiều việc phải làm.

Chúng tôi cần nghe người dân, nghe doanh nghiệp và nghe cả những người bạn có trải nghiệm, có cách nhìn khác, để biết chỗ nào đang làm được, chỗ nào cần sửa và sửa như thế nào. Những góp ý chân thành của các bạn luôn đáng quý với chúng tôi.

Tôi đề nghị các cơ quan chức năng chú ý tiếp nhận, trao đổi và phản hồi những ý kiến ấy; khi có sáng kiến hợp tác thì cùng tìm cách thực hiện. Người có lòng muốn đóng góp cần biết mình có thể liên hệ với ai, đề xuất của mình đang được xem xét ra sao, và khó khăn nào cần cùng nhau tháo gỡ”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, quan hệ Việt - Mỹ cũng tốt lên theo năm tháng, hai nước đã thực sự là bạn bè, đối tác tốt của nhau. Trong đó, có một công việc mà Việt Nam luôn dành sự quan tâm đặc biệt, đó là khắc phục hậu quả chiến tranh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, chiến tranh đã kết thúc hơn nửa thế kỷ, nhưng vẫn còn những gia đình chờ tin người thân, những nạn nhân chất độc da cam cần được chăm sóc, những vùng đất còn bom mìn và ô nhiễm dioxin. Với những người đang sống cùng những mất mát ấy, mỗi sự giúp đỡ kịp thời đều rất đáng quý.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ biết ơn những người bạn Mỹ đã dành nhiều năm tháng cùng Việt Nam làm công việc này. Bởi, phía sau mỗi thông tin về người mất tích là sự chờ đợi của một gia đình; phía sau mỗi vùng đất được làm sạch là cuộc sống của những người dân được yên tâm làm ăn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, chính sự bền bỉ và tình cảm của các bạn Mỹ đã giúp nhiều người có thêm niềm an ủi, thêm điều kiện để ổn định cuộc sống: “Việt Nam đang triển khai Chiến dịch “500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Chúng tôi sẽ tiếp tục dành nguồn lực cho công việc này và trân trọng sự hỗ trợ của phía Mỹ trong thời gian qua.

Tôi mong các bạn tiếp tục giúp kết nối thông tin, chia sẻ tư liệu và kinh nghiệm khai thác cơ sở dữ liệu, để việc tìm kiếm, xác định danh tính những người đã hy sinh có thêm kết quả.

Những người nắm giữ thông tin và những người chờ đợi đều ngày một cao tuổi. Chúng ta càng làm sớm, cơ hội giúp các gia đình biết tin người thân càng lớn. Về phía mình, Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh. Chúng tôi hiểu nỗi chờ mong của các gia đình Mỹ, cũng như nỗi chờ mong của những gia đình Việt Nam”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao tặng Huân chương hữu nghị cho một số người bạn Mỹ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong tiếp tục cùng các bạn Mỹ chăm sóc những người còn chịu hậu quả chiến tranh, làm cho những vùng đất an toàn hơn và giúp thêm nhiều gia đình tìm được người thân.

Với các cháu học sinh, sinh viên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong các cháu có dịp được nghe, được tìm hiểu những câu chuyện ở đây và hy vọng những câu chuyện đó sẽ giúp các cháu hiểu thêm về những con người đã gắn bó, yêu thương Việt Nam, đấu tranh cho Việt Nam trong những lúc đất nước còn rất khó khăn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong rằng những câu chuyện đó sẽ tạo thêm động lực học tập cho các cháu, xây dựng niềm tin cho các cháu về tương lai tốt đẹp cho đất nước cũng như cho quan hệ Việt - Mỹ.

Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã nhận một số kỷ vật chiến tranh, do đại diện Trường Đại học Texas Tech trao tặng.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao tặng Huân chương hữu nghị cho một số người bạn Mỹ.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã nhận một số kỷ vật chiến tranh, do đại diện Trường Đại học Texas Tech trao tặng.

Việt Cường - Quang Trung (Nguồn: VOV)