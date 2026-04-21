Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng nhớ Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906-24/4/2026), sáng nay (21/4) tại Hà Tĩnh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Tổng Bí thư Hà Huy Tập tại khu mộ và Khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Tuy Tập ở xã Cẩm Hưng.

Cùng đi với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước có các Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương đã dâng hoa, dâng hương, tưởng nhớ, tri ân sâu sắc đối với những công lao to lớn mà Tổng Bí thư Hà Huy Tập đã dành trọn cuộc đời chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.

Sinh ra và lớn lên trên vùng quê giàu truyền thống cách mạng, Tổng Bí thư Hà Huy Tập sớm được hun đúc khí chất của tầng lớp chí sĩ đương thời, sống có lý tưởng vì dân, vì nước. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của ông diễn ra trong 16 năm, trong đó, gần 2 năm làm Tổng Bí thư của Đảng (từ tháng 10/1936 đến tháng 3/1938).

Trong những năm cách mạng gặp muôn vàn khó khăn, Tổng Bí thư Hà Huy Tập đã cùng với tập thể Ban Chấp hành Trung ương chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua phong ba, bão táp, đưa sự nghiệp cách mạng của Đảng tiến lên.

Tổng Bí thư Hà Huy Tập cũng là một trong những nhà lý luận chính trị xuất sắc của Đảng ta, đã soạn thảo nhiều văn kiện Đảng, viết sách, báo, tuyên truyền, giáo dục giác ngộ cách mạng cho các tầng lớp nhân dân. Tấm gương của ông nhắc nhở các thế hệ tiếp theo phải luôn kiên định và thực hiện thắng lợi con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.