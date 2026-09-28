Thời sự Chính trị Xuất bản ngày 28/09/2026 12:19 PM Xuất bản ngày 28/09/2026 12:19 PM Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp về hoàn thiện thể chế Sáng 28/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp tháng 9 của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật.Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp tháng 9 của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật. Phiên họp tháng 9 của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật.Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu tại phiên họp.Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng báo cáo tại phiên họp.Việt Cường(VOV)Link: https://vov.vn/chinh-tri/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-chu-tri-phien-hop-ve-hoan-thien-the-che-post1336541.vov Nhận tin VTC News trên Google Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google. Theo dõi × Triệu tập Kỳ họp thứ 2, Quốc hội dự kiến thông qua 43 luật, nghị quyết Tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội dự kiến thông qua 43 luật, nghị quyết, xem xét quyết định 10 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách, giám sát và vấn đề quan trọng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm Trưởng BCĐ Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký Quyết định số của Bộ Chính trị về thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật. Pháp luật phải theo kịp cuộc sống, nhưng không có nghĩa là sửa luật liên tục Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh pháp luật phải theo kịp cuộc sống, nhưng theo kịp không có nghĩa là sửa luật liên tục. Chính phủ: Phải đánh giá nguy cơ lợi dụng chính sách để tham nhũng khi làm luật Chính phủ thống nhất bổ sung yêu cầu đánh giá nguy cơ chính sách bị lợi dụng để tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong quá trình soạn thảo, thẩm định, thẩm tra luật. pháp luậtXây dựng luậtTổng Bí thư Chủ tịch nướcTổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô LâmBình luận
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