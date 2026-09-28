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Xuất bản ngày 28/09/2026 12:19 PM
Xuất bản ngày 28/09/2026 12:19 PM

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp về hoàn thiện thể chế

Sáng 28/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp tháng 9 của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp tháng 9 của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp tháng 9 của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật.

Phiên họp tháng 9 của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật.

Phiên họp tháng 9 của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu tại phiên họp.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu tại phiên họp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp về hoàn thiện thể chế - 4
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng báo cáo tại phiên họp.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng báo cáo tại phiên họp.

Việt Cường(VOV)

Link: https://vov.vn/chinh-tri/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-chu-tri-phien-hop-ve-hoan-thien-the-che-post1336541.vov

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